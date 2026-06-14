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Kötü Başladık! A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası İlk Maçında Avustralya’ya Mağlup Oldu

etiket Kötü Başladık! A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası İlk Maçında Avustralya’ya Mağlup Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 08:56
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıktı. Milliler, mücadeleden 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

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Türkiye

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A Milli Takımı

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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
26 Haziran 05:00
TUR TUR
-
USA USA
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Milli Takım Avustralya'ya neden yenildi?

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Milli Takımımız, tüm Türkiye’nin merakla beklediği Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıktı.

Milli Takımımız, tüm Türkiye’nin merakla beklediği Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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