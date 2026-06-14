Kötü Başladık! A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası İlk Maçında Avustralya’ya Mağlup Oldu
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıktı. Milliler, mücadeleden 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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A Milli Takımı
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3. Türkiye
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Milli Takım Avustralya'ya neden yenildi?
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Milli Takımımız, tüm Türkiye’nin merakla beklediği Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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