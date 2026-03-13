UEFA, Fenerbahçe'den 4 İsim İçin Savunma İstedi: Kerem Aktürkoğlu'nun Sözleşmesi Soruldu

Hamzaoğlu, 343 YouTube kanalında 'UEFA, Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki sözleşmeyi kabul etmedi ancak düzeltilmesini istedi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Hakan Safi ile temasa geçerek mevcut sözleşmenin feshedilmesi, oyuncuyla kulüp üzerinden yeni bir kontrat yapılması ve ödemelerin Safi Holding tarafından kulübe yapılması talebinde bulundu. Ancak Safi Holding bu talebi kabul etmedi ve ödemeleri şirket üzerinden oyuncuya yapmaya devam ediyor. Kulübün yapacağı son savunmanın kabul edilmemesi halinde para cezası ve ek yükümlülükler gündeme gelebilir.' dedi.