UEFA, Fenerbahçe'den 4 İsim İçin Savunma İstedi: Kerem Aktürkoğlu'nun Sözleşmesi Soruldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.03.2026 - 18:44

UEFA’nın, Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Milan Skriniar ve Diego Carlos’un sözleşmelerine ilişkin kulüpten bilgi, belge ve yazılı savunma istediği öne sürüldü. Yönetimin özellikle Kerem Aktürkoğlu dosyası nedeniyle baskı altında olduğu ifade edildi.

UEFA, Fenerbahçe'de yapılan sözleşmelerle ilgili incelemesini tamamladı.

UEFA’nın Fenerbahçe’de bazı sözleşmelerle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Kurumun sarı-lacivertli kulüpten dört isimle ilgili bilgi, belge ve yazılı savunma talep ettiği belirtildi.

UEFA Finansal Fair Play Komitesi’nin 22-23 Ocak tarihlerinde kulübün mali kayıtlarını ayrıntılı şekilde incelediği, denetim sonrası hazırlanan raporun yönetime iletildiği ifade edildi. Raporda bazı sözleşmelerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kulüpten savunma istendiği aktarıldı.

UEFA, Fenerbahçe'ye 4 ismi sordu.

Türkiye gazetesinden Tahir Kum’un haberine göre, UEFA’nın özellikle Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Jose Mourinho ile futbolcular Milan Škriniar ve Diego Carlos’un sözleşmelerine ilişkin Fenerbahçe’den ayrıntılı açıklama talep ettiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi Fenerbahçe'yi zorlayabilir.

Raporda en çok öne çıkan konulardan birinin Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşme yapısı olduğu kaydedildi. UEFA’nın yapacağı değerlendirmenin kritik olduğu vurgulanırken, olası bir usulsüzlük tespitinde cezanın sadece para ile sınırlı kalmayabileceği, TFF talimatları doğrultusunda daha ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Kulüp yönetiminin son günlerde özellikle Kerem Aktürkoğlu dosyası nedeniyle büyük stres altında olduğu da iddia edildi.

Sercan Hamzaoğlu, kulübün Hakan Safi ile anlaşmak istediğini ama bu talebin kabul görmediğini iddia etti.

Hamzaoğlu, 343 YouTube kanalında 'UEFA, Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki sözleşmeyi kabul etmedi ancak düzeltilmesini istedi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Hakan Safi ile temasa geçerek mevcut sözleşmenin feshedilmesi, oyuncuyla kulüp üzerinden yeni bir kontrat yapılması ve ödemelerin Safi Holding tarafından kulübe yapılması talebinde bulundu. Ancak Safi Holding bu talebi kabul etmedi ve ödemeleri şirket üzerinden oyuncuya yapmaya devam ediyor. Kulübün yapacağı son savunmanın kabul edilmemesi halinde para cezası ve ek yükümlülükler gündeme gelebilir.' dedi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
