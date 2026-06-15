article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKOM Tarih Verdi: İstanbul’a Balkanlardan Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor

AKOM Tarih Verdi: İstanbul’a Balkanlardan Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 16:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir güneş bir yağışa şahit olan İstanbullular için yeni uyarı yapıldı. AKOM kent genelinde sıcaklığın 31 dereceye kadar çıkacağını duyurdu. Ancak boğucu yaz sıcaklarına soğuk ve yağış molası verilecek. AKOM, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'da etkili olacağını paylaşarak tarihi açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

AKOM İstanbul için haftalık hava durum raporunu paylaştı. AKOM’un yayınladığı verilere göre, İstanbul’da hafta ortasına kadar gökyüzünde çoğunlukla güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklık 29-31 derecelere kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 derece seviyelerine kadar gerilecek. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da, nem oranının ise gün içinde yüzde 35-60 arasında değişeceği tahmin ediliyor. 

Haftalık rapora bakıldığında, 16 Haziran Salı günü parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklığın 30 derece olacağı görülüyor. 17 Haziran Çarşamba günü ise az bulutlu ve açık bir havayla sıcaklıkların 31 dereceye kadar tırmanması bekleniyor. Bu süreçte İstanbul genelinde herhangi bir yağış öngörülmüyor.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor.

Yaz sıcakları haftanın ikinci yarısında yerini serinliğe bırakacak. AKOM, perşembe günü itibarıyla İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti. 18 Haziran Perşembe günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklıklar hissedilir derecede düşerek en yüksek 28 derece seviyesinde kalacak.

19 Haziran Cuma günü İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Yağış miktarının metrekareye 2-5 kg arasında düşmesi beklenirken, hava sıcaklığı da 27 dereceye kadar gerileyecek. Yağışlı ve serin hava dalgası 20 Haziran Cumartesi günü de etkisini artırarak devam edecek. Cumartesi günü metrekareye düşecek yağış miktarının 3-7 kg arasına yükselmesi öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın