AKOM Tarih Verdi: İstanbul’a Balkanlardan Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor
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Bir güneş bir yağışa şahit olan İstanbullular için yeni uyarı yapıldı. AKOM kent genelinde sıcaklığın 31 dereceye kadar çıkacağını duyurdu. Ancak boğucu yaz sıcaklarına soğuk ve yağış molası verilecek. AKOM, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'da etkili olacağını paylaşarak tarihi açıkladı.
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İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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