AKOM tarih verdi: İstanbul'a Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor.

AKOM İstanbul için haftalık hava durum raporunu paylaştı. AKOM’un yayınladığı verilere göre, İstanbul’da hafta ortasına kadar gökyüzünde çoğunlukla güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklık 29-31 derecelere kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 derece seviyelerine kadar gerilecek. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da, nem oranının ise gün içinde yüzde 35-60 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Haftalık rapora bakıldığında, 16 Haziran Salı günü parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklığın 30 derece olacağı görülüyor. 17 Haziran Çarşamba günü ise az bulutlu ve açık bir havayla sıcaklıkların 31 dereceye kadar tırmanması bekleniyor. Bu süreçte İstanbul genelinde herhangi bir yağış öngörülmüyor.