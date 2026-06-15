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Bir Zamanlar Herkesin Kullandığı Bu Paralar Şimdi Servet Değerinde

Bir Zamanlar Herkesin Kullandığı Bu Paralar Şimdi Servet Değerinde

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 14:12
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Bir dönem ekonomilerine yön veren, cüzdanların en kıymetli simgeleri olan o banknotlar, bugün sadece tozlu arşivlerde ve koleksiyon albümlerinde kendilerine yer bulabiliyor. Dünya, kağıt paraların tamamen ortadan kalkacağı dijital bir geleceğe doğru hızla evrilirken, geçmişin trilyon dolarlık devasa banknotları artık birer hatıradan ibaret. Peki, milyarlarca insanın kaderini belirleyen bu ünlü para birimleri nasıl oldu da bir gecede tarih sahnesinden silindi?

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Euro, modern ekonomi tarihinin gördüğü en büyük kitlesel dönüşümlerden biriydi.

Euro, modern ekonomi tarihinin gördüğü en büyük kitlesel dönüşümlerden biriydi.

Sadece son yüzyıla dönüp baktığımızda, savaşların, küresel krizlerin ve durdurulamayan hiperenflasyonun yüzlerce para birimini haritadan sildiğini görüyoruz. Bazıları ise dramatik krizlerle değil, hükümetlerin ortak bir gelecekte buluşma kararıyla, yani Euro gibi tekil para birimlerine geçişle sessizce veda etti. 2002 yılında Euro’nun hayatımıza girmesiyle birlikte, milyonlarca Avrupalı yüzyıllardır kullandığı Alman Markı, Fransız Frangı, İtalyan Lirası ve İspanyol Pesetası gibi köklü paraları bir kenara bıraktı. Bu, modern ekonomi tarihinin gördüğü en büyük kitlesel dönüşümlerden biriydi.

Para birimleri neden kaldırılıyor?

Para birimleri neden kaldırılıyor?

Ekonomi uzmanlarına ve tarihi verilere göre, bir para biriminin ortadan kalkması temelde dört ana nedene dayanıyor:

  • Euro örneğinde olduğu gibi, ülkelerin ortak bir ekonomik çatı altında birleşerek ulusal paralarından vazgeçmesi.

  • Fiyatların kontrolsüzce ve astronomik hızda artması sonucu paranın pul değerine düşmesi.

  • Devletlerin yıkılması, bölünmesi ya da yeni bağımsız ülkelerin kurulmasıyla eski paraların işlevini yitirmesi.

  • Uzun yıllar süren kronik enflasyonun ardından, hükümetlerin ticareti kolaylaştırmak adına paradan sıfır atarak yeni bir birime geçmesi.

Tarihin sayfalarını karıştırdığımızda, Zimbabve’nin artık matematiksel olarak taşınması imkansız hale gelen trilyon dolarlık banknotlarından, Almanya’da insanların fırından ekmek almak için el arabalarıyla nakit taşıdığı günlere kadar pek çok çarpıcı hikayeyle karşılaşıyoruz.

Bu trajik hikayelerin en uç örneklerinden biri 1946 yılında Macaristan’da yaşandı. Ülkenin resmi para birimi olan Pengő, öyle bir hiperenflasyon sarmalına girdi ki fiyatlar her 15 saatte bir ikiye katlanıyordu. İşlevini tamamen yitiren bu para birimi piyasadan silindi ve yerini Forint’e bırakmak zorunda kaldı.

Haritadan silinen ülkeler, unutulan paralar.

Haritadan silinen ülkeler, unutulan paralar.

Bazı paraların sonu ise doğrudan onları basan devletlerin kaderiyle mühürlendi. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Sovyet Rublesi, Yugoslavya’nın kanlı parçalanma sürecinin ardından Yugoslav Dinarı ve iki Almanya’nın birleşmesiyle Doğu Almanya Markı bir gecede geçerliliğini yitirdi. Çekoslovak Korunası, Avusturya-Macaristan Kronu ve Rodezya Doları da artık sadece tarih kitaplarında yaşayan diğer kayıp paralar arasında.

Bugün İngiliz Sterlini, ABD Doları ve İsviçre Frangı gibi paralar nesiller boyu ayakta kalmayı başarsa da küresel finansın geleceği çok başka bir yöne işaret ediyor. Uzmanlar, gelecekteki parasal kırılmaların savaşlardan değil; Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC), kripto varlıklar ve yeni bölgesel bloklaşmalardan kaynaklanacağını öngörüyor. 

Kaynak: Dünya gazetesi

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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