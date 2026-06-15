Bir Zamanlar Herkesin Kullandığı Bu Paralar Şimdi Servet Değerinde

Ekonomi uzmanlarına ve tarihi verilere göre, bir para biriminin ortadan kalkması temelde dört ana nedene dayanıyor:

Euro örneğinde olduğu gibi, ülkelerin ortak bir ekonomik çatı altında birleşerek ulusal paralarından vazgeçmesi.

Fiyatların kontrolsüzce ve astronomik hızda artması sonucu paranın pul değerine düşmesi.

Devletlerin yıkılması, bölünmesi ya da yeni bağımsız ülkelerin kurulmasıyla eski paraların işlevini yitirmesi.

Uzun yıllar süren kronik enflasyonun ardından, hükümetlerin ticareti kolaylaştırmak adına paradan sıfır atarak yeni bir birime geçmesi.

Tarihin sayfalarını karıştırdığımızda, Zimbabve’nin artık matematiksel olarak taşınması imkansız hale gelen trilyon dolarlık banknotlarından, Almanya’da insanların fırından ekmek almak için el arabalarıyla nakit taşıdığı günlere kadar pek çok çarpıcı hikayeyle karşılaşıyoruz.

Bu trajik hikayelerin en uç örneklerinden biri 1946 yılında Macaristan’da yaşandı. Ülkenin resmi para birimi olan Pengő, öyle bir hiperenflasyon sarmalına girdi ki fiyatlar her 15 saatte bir ikiye katlanıyordu. İşlevini tamamen yitiren bu para birimi piyasadan silindi ve yerini Forint’e bırakmak zorunda kaldı.