Bir Zamanlar Herkesin Kullandığı Bu Paralar Şimdi Servet Değerinde
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Bir dönem ekonomilerine yön veren, cüzdanların en kıymetli simgeleri olan o banknotlar, bugün sadece tozlu arşivlerde ve koleksiyon albümlerinde kendilerine yer bulabiliyor. Dünya, kağıt paraların tamamen ortadan kalkacağı dijital bir geleceğe doğru hızla evrilirken, geçmişin trilyon dolarlık devasa banknotları artık birer hatıradan ibaret. Peki, milyarlarca insanın kaderini belirleyen bu ünlü para birimleri nasıl oldu da bir gecede tarih sahnesinden silindi?
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Euro, modern ekonomi tarihinin gördüğü en büyük kitlesel dönüşümlerden biriydi.
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Para birimleri neden kaldırılıyor?
Haritadan silinen ülkeler, unutulan paralar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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