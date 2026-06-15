Ekonomist Selçuk Geçer Altında Beklediği Fiyatı Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir düşüş bir yükseliş yaşan altında yeni fiyatlar belli oldu. Altın fiyatları 15 Haziran 2026 Pazartesi gününe toparlanma eğilimiyle başladı. Altın fiyatlarının ne olacağı yatırım tarafından merak ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara 'Sakin olun' uyarısında bulunurken altın fiyatları için tahminini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları: Altın yükseldi mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomist Selçuk Geçer, altında beklediği fiyatı açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın