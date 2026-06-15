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Ekonomi
Ekonomist Selçuk Geçer Altında Beklediği Fiyatı Açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer Altında Beklediği Fiyatı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 12:32
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Bir düşüş bir yükseliş yaşan altında yeni fiyatlar belli oldu. Altın fiyatları 15 Haziran 2026 Pazartesi gününe toparlanma eğilimiyle başladı. Altın fiyatlarının ne olacağı yatırım tarafından merak ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara 'Sakin olun' uyarısında bulunurken altın fiyatları için tahminini paylaştı.

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Altın fiyatları: Altın yükseldi mi?

Altın fiyatları: Altın yükseldi mi?

Altın fiyatları belli oldu. Altın, 15 Haziran Pazartesi gününe yükselişle başladı. Altın ne kadar? İşte altında son durum....

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 450 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 577 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 163 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 42 bin 190 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 337 dolar

Ekonomist Selçuk Geçer, altında beklediği fiyatı açıkladı.

Ekonomist Selçuk Geçer, altında beklediği fiyatı açıkladı.

Sözcü TV yayına konuk olan ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Altın için yeni tahminde bulunan Geçer, 'Altın fiyatları 4 bin 500 dolara kadar düştü. Tekrar geri geldi. Sancılı süreç olacak öyle ya da böyle barışa doğru gidecek iş' dedi.

Tüm uluslararası bankaların altın fiyatlarında yükseliş beklediğini vurgulayan Selçuk Geçer, şu tahminde bulundu:

'JP Morgan, bu sene ve önümüzdeki sene içerisinde ciddi düzelme geleceğini düşünüyor. Yani altının toparlayacağını düşünüyor. JP Morgan iddialı rakamlar da vermişti. 6 bin dolar 2027 yılında sarkıtmış. Ben 2026 yılı sonuna kadar altının 5 bin 500 doları rahat geçeceğini düşünüyorum. 5 bin 500 dolar seviyesi kritik. Güçlü hacimli şekilde kırarsa 7 bin dolara doğru yolculuk devam ediyor. Altın biraz uzun soluklu iş. İnsanların sakin olması gerekiyor. 

Tüm uluslararası bankalar altın fiyatlarında ciddi yükseliş bekliyor. Buna bağlı olarak gümüşte de ciddi yükselişler bekliyor. 

Sürekli savaş, barış haberleriyle yoğrulan piyasa gördük. Altın fiyatları 4 bin 500 dolara kadar düştü. Tekrar geri geldi. Sancılı süreç olacak öyle ya da böyle barışa doğru gidecek iş. ABD’de de ufak ufak enflasyon sıkıntısı yaratmaya başladı. Fed faiz artırımlarını konuşmaya başladı. Bu piyasada ciddi dengesizliği beraberinde getiriyor demiştik. O noktaya da geldik. ABD-İran arasında barış anlaşması olacak.

Bu hem Amerika’nın hem İran’ın işine geliyor. Ama İsrail, virüs gibi ortalığı karıştırmaya devam edecek. Piyasalarda iyimserlik dalgası oluştu. Karşımızda iyimser tablo var. Altın bir yığın sebepten dolayı yükseliyor. Hem ABD dolarına güvensizlik hem merkez bankalarının yoğun şekilde altın alması, kendini korumak isteyenlerin altına yönelmesi gibi nedenlerle yüksek seviyelerde. 4 bin dolara düştü diyoruz ama bundan bir yıl önce 2 bin dolarlık altını konuşuyorduk.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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