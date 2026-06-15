Ekonomist Selçuk Geçer, altında beklediği fiyatı açıkladı.

Sözcü TV yayına konuk olan ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Altın için yeni tahminde bulunan Geçer, 'Altın fiyatları 4 bin 500 dolara kadar düştü. Tekrar geri geldi. Sancılı süreç olacak öyle ya da böyle barışa doğru gidecek iş' dedi.

Tüm uluslararası bankaların altın fiyatlarında yükseliş beklediğini vurgulayan Selçuk Geçer, şu tahminde bulundu:

'JP Morgan, bu sene ve önümüzdeki sene içerisinde ciddi düzelme geleceğini düşünüyor. Yani altının toparlayacağını düşünüyor. JP Morgan iddialı rakamlar da vermişti. 6 bin dolar 2027 yılında sarkıtmış. Ben 2026 yılı sonuna kadar altının 5 bin 500 doları rahat geçeceğini düşünüyorum. 5 bin 500 dolar seviyesi kritik. Güçlü hacimli şekilde kırarsa 7 bin dolara doğru yolculuk devam ediyor. Altın biraz uzun soluklu iş. İnsanların sakin olması gerekiyor.

Tüm uluslararası bankalar altın fiyatlarında ciddi yükseliş bekliyor. Buna bağlı olarak gümüşte de ciddi yükselişler bekliyor.

Sürekli savaş, barış haberleriyle yoğrulan piyasa gördük. Altın fiyatları 4 bin 500 dolara kadar düştü. Tekrar geri geldi. Sancılı süreç olacak öyle ya da böyle barışa doğru gidecek iş. ABD’de de ufak ufak enflasyon sıkıntısı yaratmaya başladı. Fed faiz artırımlarını konuşmaya başladı. Bu piyasada ciddi dengesizliği beraberinde getiriyor demiştik. O noktaya da geldik. ABD-İran arasında barış anlaşması olacak.

Bu hem Amerika’nın hem İran’ın işine geliyor. Ama İsrail, virüs gibi ortalığı karıştırmaya devam edecek. Piyasalarda iyimserlik dalgası oluştu. Karşımızda iyimser tablo var. Altın bir yığın sebepten dolayı yükseliyor. Hem ABD dolarına güvensizlik hem merkez bankalarının yoğun şekilde altın alması, kendini korumak isteyenlerin altına yönelmesi gibi nedenlerle yüksek seviyelerde. 4 bin dolara düştü diyoruz ama bundan bir yıl önce 2 bin dolarlık altını konuşuyorduk.'