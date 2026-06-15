Temmuz Zammında Hesaplar Tamamen Değişti: Memur ve Emekli Yeni Maaşı Ne Kadar Olacak?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Temmuz 2026 zam ayı olacak. Yılda iki kez zam alan emekli ve memurların zam oranı Temmuz ayında netleşecek. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Memurlar ne kadar zam alacak?
Son olarak Merkez Bankası'nın yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi Temmuz 2026 zam hesabını tamamen değiştirdi. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler için yeni oranlar ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16,61 oranında zam alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli maaş zammı Temmuz 2026 ne kadar olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın