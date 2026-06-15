Temmuz Zammında Hesaplar Tamamen Değişti: Memur ve Emekli Yeni Maaşı Ne Kadar Olacak?

Temmuz 2026 zam ayı olacak. Yılda iki kez zam alan emekli ve memurların zam oranı Temmuz ayında netleşecek. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Memurlar ne kadar zam alacak?

Son olarak Merkez Bankası'nın yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi Temmuz 2026 zam hesabını tamamen değiştirdi. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler için yeni oranlar ortaya çıktı.