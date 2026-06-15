article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Temmuz Zammında Hesaplar Tamamen Değişti: Memur ve Emekli Yeni Maaşı Ne Kadar Olacak?

Temmuz Zammında Hesaplar Tamamen Değişti: Memur ve Emekli Yeni Maaşı Ne Kadar Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 11:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temmuz 2026 zam ayı olacak. Yılda iki kez zam alan emekli ve memurların zam oranı Temmuz ayında netleşecek. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Memurlar ne kadar zam alacak?

Son olarak Merkez Bankası'nın yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi Temmuz 2026 zam hesabını tamamen değiştirdi. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler için yeni oranlar ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16,61 oranında zam alacak.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16,61 oranında zam alacak.

Emekliler yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyor. Enflasyon ocak ayında 4,84; şubat ayında 2,96; mart ayında yüzde 1,94; nisan ayında yüzde 4,18; mayıs ise yüzde 1,71 oldu. Emekli ve memur zammı için şimdi haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor.

Ancak açıklanan 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61; memur ve memur emeklisi ise yüzde 12,41 oranında zammı garantiledi.

Emekli maaş zammı Temmuz 2026 ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı Temmuz 2026 ne kadar olacak?

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayınlandı. Anketin sonuçlarına göre haziran enflasyonu yüzde 1,36 olacak. 

Bu tahmin gerçekleştiği takdirde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı yüzde 18,19, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 13,93 olması bekleniyor.

En düşük maaş ne kadar olacak?

Tahminler gerçekleşirse 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı 23 bin 638 TL’ye yükselecek. Zam oranı doğrultusunda en düşük memur maaşının 61 bin 890 TL'den 70 bin 511 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının da 27 bin 770 TL'den 31 bin 640 TL'ye yükselebileceği belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın