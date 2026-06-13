Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışan İçin Emsal Karar: Yıllardır İzninizden Çalınıyor Olabilir!

Davacı işçi; aynı şirkette üç farklı dönemde uzun yıllar emek verdiğini, haftanın 6 günü boyunca günde 12 saat çalıştığını, resmi tatillerde bile mesai yaptığını belirtti. İş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini öne süren işçi, en önemlisi de kendisine hiç yıllık izin kullandırılmadığını iddia ederek ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı işveren ise iş hayatında sıkça karşılaşılan 'İşçi kendi isteğiyle istifa etti, herhangi bir izin alacağı bulunmamaktadır' savunmasını yaptı. Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, ortada somut bir istifa dilekçesi veya haklı fesih kanıtı olmadığı için işverenin istifa iddiasını geçersiz buldu. Ancak sıra yıllık izin alacağının hesaplanmasına geldiğinde mahkeme kritik bir usul hatasına imza attı. İşverenin sunduğu belgelere dayanarak işçinin 24 günlük izin hakkını kullandığına ve bakiye alacağı olmadığına hükmederek davayı kısmen kabul etti.