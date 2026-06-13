Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışan İçin Emsal Karar: Yıllardır İzninizden Çalınıyor Olabilir!
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Milyonlarca çalışanı ve işvereni doğrudan ilgilendiren yıllık izin hesaplamalarında ezber bozan bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı, özellikle yıllık izin kullanırken yapılan ve çalışma hayatında kanun kanıksanmış çok büyük bir hataya resmi olarak 'dur' dedi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın köşesine taşıdığı hukuki süreç, e-devlet ve kâğıt üzerindeki izin formlarında gözden kaçan büyük bir detayı gün yüzüne çıkardı. İşte yerel mahkemeden Yargıtay’ın emsal kararına uzanan ve tüm çalışanların haklarını koruma altına alan o sürecin detayları...
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Süreç, bir işçinin haklarının ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesinde açtığı dava ile başladı.
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Adalet Bakanlığı devreye girdi.
Yargıtay milyonları ilgilendiren altın kuralları açıkladı.
"Hafta tatili izin süresine gömülemez."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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