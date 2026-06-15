Altın Fiyatlarından Yükseliş Lüks Saatleri Vurdu: Eritip Külçe Yapıyorlar
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Dip seviyeyi görmesinin ardından tekrar yükselişe geçen altın fiyatları küresel piyasaları da sarstı. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından ikinci el lüks saat pazarı da hareketlendi. Pek çok markanın saat modeli ‘lüks’ kimliğini kaybetti. Lüks saat kullanıcıları ise çareyi altın saatlerini eriterek külçeye dönüştürmeye başladı.
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Lüks saatler eritilerek külçe altına dönüştürülüyor.
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Saat olarak satmaktan yüzde 35 daha kârlı.
Rolex ve Patek Philippe furyanın dışında kaldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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