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Altın Fiyatlarından Yükseliş Lüks Saatleri Vurdu: Eritip Külçe Yapıyorlar

Altın Fiyatlarından Yükseliş Lüks Saatleri Vurdu: Eritip Külçe Yapıyorlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 11:43
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Dip seviyeyi görmesinin ardından tekrar yükselişe geçen altın fiyatları küresel piyasaları da sarstı. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından ikinci el lüks saat pazarı da hareketlendi. Pek çok markanın saat modeli ‘lüks’ kimliğini kaybetti. Lüks saat kullanıcıları ise çareyi altın saatlerini eriterek külçeye dönüştürmeye başladı. 

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Lüks saatler eritilerek külçe altına dönüştürülüyor.

Lüks saatler eritilerek külçe altına dönüştürülüyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte ons altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, lüks tüketim ve koleksiyon dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir dönemi başlattı. Yatırımcıların güvenli liman arayışı kıymetli metallerin değerini rekor seviyelere taşırken, ikinci el lüks saat pazarında bazı köklü modeller adeta saat kimliğini kaybetti. Hammadde değerinin, işçilik ve marka değerinin üzerine çıkması nedeniyle Omega ve TAG Heuer gibi dünyaca ünlü markaların bazı altın modelleri, doğrudan eritilerek külçe altına dönüştürülmeye başlandı. İkinci el piyasasındaki durgunluk ile altının önlenemez yükselişi arasındaki makas, yüksek saatçilik dünyasında şaşırtıcı bir geri dönüşüm furyasına yol açtı.

Saat olarak satmaktan yüzde 35 daha kârlı.

Saat olarak satmaktan yüzde 35 daha kârlı.

Sektör uzmanları ve altın ticareti yapan kurumlar, özellikle yüksek üretim hacmine sahip markaların orta ve üst segment altın modellerinde eritme işlemlerinin ciddi şekilde hızlandığını rapor ediyor.

Ortaya çıkan bu radikal tabloyu somut verilerle açıklayan İngiliz altın tüccarı Jon White, yakın dönemde kusursuz durumdaki 1970 üretimi 18 ayar bir Omega Constellation modelini eriterek külçe haline getirdiğini ifade etti. Söz konusu saatin ikinci el müzayedelerindeki satış beklentisi 4.000 ile 4.500 sterlin arasında değişirken, eritildiğinde elde edilen saf altının piyasa değeri tam 5.750 sterline ulaştı. Gerçekleştirilen bu işlem, nadide bir koleksiyon parçasını bütün olarak satmak yerine hurdaya ayırmanın yüzde 35 oranında daha fazla kazanç sağladığını net bir şekilde gözler önüne serdi.

Lüks saat platformu Analog Shift'in kurucusu James Lamdin, bu eritme furyasının sadece geçmiş yıllara ait ya da hikayesi olmayan eski modellerle sınırlı kalmadığını vurguluyor. İsviçre saat endüstrisindeki aşırı üretim krizine dikkat çeken Lamdin, vitrinlerde uzun süre alıcı bulamayan ve yüksek perakende değerini koruyamayan sıfır ayarındaki birçok modern saatin de mağazalardan toplanarak doğrudan parçalandığını ve saf altın olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Rolex ve Patek Philippe furyanın dışında kaldı.

Rolex ve Patek Philippe furyanın dışında kaldı.

Sektörü derinden sarsan bu eritme dalgası lüks pazarın tamamını kapsamıyor. Üretim sayılarını son derece kısıtlı tutarak marka algısını ve bağımsızlığını en üst düzeyde koruyan Rolex ve Patek Philippe gibi saat devleri, bu yıkıcı sürecin tamamen dışında kalmayı başarıyor. Lüks saat analistleri, bu elit markaların ikonik modellerine ulaşmak için dünya genelinde bekleme sürelerinin 2 ila 8 yıl arasında değiştiğini ifade ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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