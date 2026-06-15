Altın Fiyatlarından Yükseliş Lüks Saatleri Vurdu: Eritip Külçe Yapıyorlar

Sektör uzmanları ve altın ticareti yapan kurumlar, özellikle yüksek üretim hacmine sahip markaların orta ve üst segment altın modellerinde eritme işlemlerinin ciddi şekilde hızlandığını rapor ediyor.

Ortaya çıkan bu radikal tabloyu somut verilerle açıklayan İngiliz altın tüccarı Jon White, yakın dönemde kusursuz durumdaki 1970 üretimi 18 ayar bir Omega Constellation modelini eriterek külçe haline getirdiğini ifade etti. Söz konusu saatin ikinci el müzayedelerindeki satış beklentisi 4.000 ile 4.500 sterlin arasında değişirken, eritildiğinde elde edilen saf altının piyasa değeri tam 5.750 sterline ulaştı. Gerçekleştirilen bu işlem, nadide bir koleksiyon parçasını bütün olarak satmak yerine hurdaya ayırmanın yüzde 35 oranında daha fazla kazanç sağladığını net bir şekilde gözler önüne serdi.

Lüks saat platformu Analog Shift'in kurucusu James Lamdin, bu eritme furyasının sadece geçmiş yıllara ait ya da hikayesi olmayan eski modellerle sınırlı kalmadığını vurguluyor. İsviçre saat endüstrisindeki aşırı üretim krizine dikkat çeken Lamdin, vitrinlerde uzun süre alıcı bulamayan ve yüksek perakende değerini koruyamayan sıfır ayarındaki birçok modern saatin de mağazalardan toplanarak doğrudan parçalandığını ve saf altın olarak değerlendirildiğini belirtiyor.