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SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emekli Olacaklara Hayati '2520 Gün' Uyarısı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emekli Olacaklara Hayati '2520 Gün' Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 13:35
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Emeklilik için pek çok vatandaş yaş şartına, prim gün sayısı ve EYT’ye odaklanıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planlaması yapılırken en büyük hatanın ‘statünün göz ardı’ edilmesi olarak açıkladı. Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde 2250 gün kuralına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. 

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Emeklilikte son 2520 gün kuralı nedir, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte son 2520 gün kuralı nedir, kimleri kapsıyor?

Türkiye’de milyonlarca çalışanın en büyük hayali olan emeklilik süreci, sadece prim gün sayısını doldurmak veya yaş şartını yerine getirmekle sınırlı kalmıyor. Özellikle EYT düzenlemesinin ardından birçok vatandaş hızlıca emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanırken, SGK uzmanı Özgür Erdursun hayati bir uyarıda bulunuyor: Hangi statüden emekli olacağınızı belirleyen 'son 2520 gün kuralı' göz ardı edildiğinde, beklemediğiniz bir emeklilik maaşı ile karşılaşabilir ya da emeklilik hakkınızı tamamen ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

Son 2520 gün kuralı nasıl işliyor?

Son 2520 gün kuralı nasıl işliyor?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ilk kez sigortalı olan kişilerin emeklilik statüleri belirlenirken çalışma hayatlarının son dönemine bakılıyor. Birden fazla statüde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hizmeti bulunan sigortalıların, geriye dönük son 2520 günlük fiili hizmet süresi inceleniyor.

Bu süre içinde hangi statüde daha fazla prim ödenmişse (yani 1261 gün ve üzeri), çalışan o statünün kurallarına göre emekli ediliyor. Bu durum, emekliliğine kısa bir süre kala kendi işini kuran, şirket ortağı olan ya da memuriyetten ayrılıp özel sektöre geçen kişilerin tüm emeklilik planlarını altüst edebiliyor.

Emeklilik planı son yıllara bırakılmamalı.

Emeklilik planı son yıllara bırakılmamalı.

SGK uygulamalarında son 2520 gün kuralı katı bir şekilde uygulansa da, yargı kararları bu konuda mağdur olan vatandaşlara önemli bir kapı aralıyor. Yargıtay ve yerel mahkemelerin verdiği emsal kararlar, bir çalışanın belirli bir statüde emeklilik için gerekli olan prim, yaş ve sigortalılık süresi gibi tüm şartları eksiksiz yerine getirmesi halinde, sonraki statü değişikliklerinin kazanılmış hakları ortadan kaldıramayacağına işaret ediyor.

Bu durumdaki vatandaşlar, SGK'nın son 2520 gün hesabına dayanarak verdiği olumsuz kararlara karşı hukuki süreç başlatabiliyor. Açılan davalar neticesinde, şartların daha önce tamamlandığı avantajlı statü üzerinden emekli aylığı bağlanması mümkün olabiliyor.

Sosyal güvenlik uzmanları, emeklilik planlamasının son birkaç yıla sıkıştırılmasının en büyük hatalardan biri olduğunu vurguluyor. Şirket ortaklığı tesisi, iş yeri açılışları, isteğe bağlı sigorta ödemeleri, borçlanmalar ve memuriyetten ayrılış süreçlerinde mutlaka profesyonel bir hesaplama yapılması gerekiyor. Yanlış zamanda atılan tek bir adım, yıllarca planlanan yüksek emekli maaşı hedefini sekteye uğratabiliyor. Bu nedenle dilekçe vermeden önce sadece toplam prim gününü değil, son 7 yılın dökümünü dikkatle incelemek büyük önem taşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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