SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emekli Olacaklara Hayati '2520 Gün' Uyarısı

SGK uygulamalarında son 2520 gün kuralı katı bir şekilde uygulansa da, yargı kararları bu konuda mağdur olan vatandaşlara önemli bir kapı aralıyor. Yargıtay ve yerel mahkemelerin verdiği emsal kararlar, bir çalışanın belirli bir statüde emeklilik için gerekli olan prim, yaş ve sigortalılık süresi gibi tüm şartları eksiksiz yerine getirmesi halinde, sonraki statü değişikliklerinin kazanılmış hakları ortadan kaldıramayacağına işaret ediyor.

Bu durumdaki vatandaşlar, SGK'nın son 2520 gün hesabına dayanarak verdiği olumsuz kararlara karşı hukuki süreç başlatabiliyor. Açılan davalar neticesinde, şartların daha önce tamamlandığı avantajlı statü üzerinden emekli aylığı bağlanması mümkün olabiliyor.

Sosyal güvenlik uzmanları, emeklilik planlamasının son birkaç yıla sıkıştırılmasının en büyük hatalardan biri olduğunu vurguluyor. Şirket ortaklığı tesisi, iş yeri açılışları, isteğe bağlı sigorta ödemeleri, borçlanmalar ve memuriyetten ayrılış süreçlerinde mutlaka profesyonel bir hesaplama yapılması gerekiyor. Yanlış zamanda atılan tek bir adım, yıllarca planlanan yüksek emekli maaşı hedefini sekteye uğratabiliyor. Bu nedenle dilekçe vermeden önce sadece toplam prim gününü değil, son 7 yılın dökümünü dikkatle incelemek büyük önem taşıyor.