SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emekli Olacaklara Hayati '2520 Gün' Uyarısı
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Emeklilik için pek çok vatandaş yaş şartına, prim gün sayısı ve EYT’ye odaklanıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planlaması yapılırken en büyük hatanın ‘statünün göz ardı’ edilmesi olarak açıkladı. Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde 2250 gün kuralına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
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Emeklilikte son 2520 gün kuralı nedir, kimleri kapsıyor?
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Son 2520 gün kuralı nasıl işliyor?
Emeklilik planı son yıllara bırakılmamalı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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