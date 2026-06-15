Ağaçların Altında Bir Mucize: Ormanya'nın Rekor Gecesi

O koltuk dolmadı. Boş durdu. Ama o boşluk, binlerce insanın bilinçaltında bir yere oturdu ve bir daha kalkmadı. Sevinç ile acı, aynı gecede, aynı ağaçların altında, birbirini yok etmeden var oldu — çünkü gerçek insan toplulukları böyle olur. Neşeyi tutarlar, kederi de bırakmazlar. Her ikisini de onurlu bulurlar.

Ve çocuklar o gece en güzel kısmı onlar yazdı. 'Hayal Kumbarası' adını verdikleri atölyede, minik elleriyle kağıtlara geleceklerini yazdılar. Umutlarını, düşlerini, belki annelerinden istedikleri bir oyuncağı, belki dünyanın daha iyi bir yer olmasına dair henüz kelimelere tam sığmayan bir dileği ve kumbaraya attılar. Bu dileklerin bir gün gerçeğe dönüşeceğini söylediler onlara. Çocuklar buna inandı. Çünkü çocuklar hâlâ balonların evi uçurabileceğine inanır.

Belki de biz büyükler için Ormanya'nın o gecesinde en kıymetli olan şey buydu: Bir an için, o da inandık.

Saat 22.00'de gösterim sona erdi. İnsanlar sandalyelerini topladı, çocuklar son kez uçan eve baktı, orman giderek boşaldı. Ama bir şeyler geride kaldı ağaçların kabuğuna sinmiş bir gülüşün yankısı, toprağa düşmüş bir mısır tanesinin yanında, o boş koltuğun sakin ve vakur duruşu. Ve beş bin insanın, tek tek evlerine dönerken kalplerinde taşıdığı o tuhaf sıcaklık tam adını koyamadıkları, ama tanıdıkları bir şey.

Nostaljinin tam tarifi belki de budur: Henüz bitmemiş bir şeyin özlemini duymak. O geceyi daha yaşarken, o geceyi özlemek.