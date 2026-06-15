Ağaçların Altında Bir Mucize: Ormanya'nın Rekor Gecesi
'Hayat geçip gidiyor, Salvatore. Terk ettiğin bu yere dönme. Geride bakma. Dönme ve geri bakma.' — Alfredo, Cinema Paradiso (1988, Giuseppe Tornatore)
Bir yaz akşamının üzerine düşen o ilk karanlık parçası vardır — gündüzün yorgunluğunu omuzlarından atan, insanı aniden çocukluğunun ortasına bırakan türden bir alacakaranlık. Gökyüzü henüz kararıp bütünüyle geceye teslim olmadan, ağaçların tepelerinde biriken o sarımtırak, pembemsi, turuncu belirsizliğin tam ortasında kalmak gibi bir şeydir bu: ne tamamen geride bırakılmış bir güne ait olmak, ne de yeni bir sayfanın ilk satırına dokunmuş olmak. Tam o eşikte, zamanın ikiye katlandığı o tuhaf anda, insanın içinde bir şeyler canlanır. Nereden geldiği bilinmez, hangi çocukluk yazından taşındığı hatırlanmaz; ama orada, göğsün bir yerinde, sıcacık ve canlı durur.
İşte Kocaeli'nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yaşanan o gece tam da böyle bir andı.
Ormanya o geceye bu unutuşu geri verdi.
Gösterim başladığında, ağaçlar perde oldu.
Bir akşam eğlencesinin tam kalbine yerleştirilmiş bu boşluk, gecenin en ağır ve en saf anıydı.
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