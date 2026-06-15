Diş Hekimleri Açıkladı: Diş Fırçası Kıllarının Renkleri Aslında Ne Anlama Geliyor?
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Günde en az iki kez elimize aldığımız diş fırçalarındaki mavi, yeşil ya da pembe renkli kılların sadece görsel bir tasarım veya süs olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ağız sağlığı uzmanları ve diş hekimleri, bu renk kombinasyonlarının arkasında yatan ve doğrudan ağız hijyenini etkileyen bilimsel gerçekleri açıkladı.
Pek çok tüketici bu renklerin fırçanın sertliğini ya da kalitesini gösterdiğini düşünse de, işin aslı çok daha farklı ve işlevsel. İşte diş fırçası kıllarındaki renklerin gerçek amaçları...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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