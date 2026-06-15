article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Diş Hekimleri Açıkladı: Diş Fırçası Kıllarının Renkleri Aslında Ne Anlama Geliyor?

Diş Hekimleri Açıkladı: Diş Fırçası Kıllarının Renkleri Aslında Ne Anlama Geliyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 16:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Günde en az iki kez elimize aldığımız diş fırçalarındaki mavi, yeşil ya da pembe renkli kılların sadece görsel bir tasarım veya süs olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ağız sağlığı uzmanları ve diş hekimleri, bu renk kombinasyonlarının arkasında yatan ve doğrudan ağız hijyenini etkileyen bilimsel gerçekleri açıkladı.

Pek çok tüketici bu renklerin fırçanın sertliğini ya da kalitesini gösterdiğini düşünse de, işin aslı çok daha farklı ve işlevsel. İşte diş fırçası kıllarındaki renklerin gerçek amaçları...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gizli Bir "Diş Macunu Ölçer"

1. Gizli Bir "Diş Macunu Ölçer"

Diş fırçalarının orta kısmında yer alan farklı renkteki dairesel veya düz hatlı kıllar, aslında birer doğru macun miktarı kılavuzudur.

  • Özellikle çocukların ve yetişkinlerin aşırı macun kullanımının önüne geçmek için tasarlanmıştır.

  • Renkli bölge, fırçaya sıkılması gereken ideal diş macunu miktarını görsel olarak sembolize eder.

2. Diş Fırçasını Değiştirme Zamanını Söylüyor

2. Diş Fırçasını Değiştirme Zamanını Söylüyor

  • Bu renkli bölümler, kullanıldıkça zamanla solar ve rengini kaybeder.

  • Diş hekimlerinin sıklıkla hatırlattığı '3-4 ayda bir diş fırçası değiştirme' kuralını, fırçanız rengini kaybederek size görsel bir alarm yoluyla bildirir.

3. Doğru Basınç ve Fırçalama Bölgesi

3. Doğru Basınç ve Fırçalama Bölgesi

Fırçadaki renk farklılıkları, dişin hangi bölgesine ne kadarlık bir basınçla uygulama yapılması gerektiğini gösteren stratejik alanları işaret eder. Bu görsel yönlendirme sayesinde kullanıcılar fırçalama kuvvetini dengeler; böylece diş eti yaralanmaları ve mine aşınmaları minimuma indirilir.

Doğru Bilinen Yanlışlara Dikkat!

Doğru Bilinen Yanlışlara Dikkat!

Bir diş fırçasının yumuşak (soft), orta (medium) veya sert (hard) oluşu renginden değil; kılın çapından ve üretildiği malzemeden anlaşılır. Diş hekimleri, diş eti çekilmesi ve mine hasarını önlemek için genellikle yumuşak kıllı fırçaları önermektedir.

Diş fırçası kıllarının ağızdaki çürükleri, plak seviyesini ya da şeker oranını tespit etmek gibi bir işlevi yoktur. Zamanla fırçada oluşan renk değişimleri tamamen diş macunu boyaları veya gıda pigmentlerinden kaynaklanır.

Uzmanlar Ne Diyor?

Uzmanlar Ne Diyor?

Diş hekimleri, fırça üzerindeki renklerin klinik bir tanı aracı değil, sadece doğru tekniği destekleyen yardımcı birer tasarım olduğunu vurguluyor. Etkili bir ağız bakımı için fırçanın rengine değil; fırçanın yumuşaklığına, günde iki kez ikişer dakika fırçalama süresine, doğru tekniğe ve fırçanın zamanında değiştirilmesine dikkat edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın