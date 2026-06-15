Psikologlar Açıkladı: Kronik Yalancıların Kullandığı 10 Cümle

Araştırmalara göre, ortalama bir insan günlük hayatta karşısındakinin duygularını korumak ya da durumu kurtarmak için masum yalanlara başvurabiliyor. Ancak iş 'kronik ve patolojik' yalancılara geldiğinde durum değişiyor. Bu kişiler, empati kurmaktan ziyade üstünlük sağlama ve aldatmanın verdiği gizli zevke odaklanıyorlar.

Nature Neuroscience ve British Journal of Social Psychology gibi saygın dergilerde yayınlanan araştırmalar, yalan söylemenin zamanla bir döngüye dönüştüğünü ve beyinde 'ikinci bir doğa' haline geldiğini gösteriyor. Üstelik yalan söylemek kişisel refahı ve öz saygıyı içten içe kemirse de, bu kişiler yakalanmamak için belirli dil kalıplarına sığınıyorlar.

Psikologlara göre, kronik bir yalancının maskesini düşüren ve konuşmalarında neredeyse her zaman kullandığı 10 tehlikeli ifade: