Psikologlar Açıkladı: Kronik Yalancıların Kullandığı 10 Cümle
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Çevrenizde sürekli hikayeler anlatan ama bir türlü güven veremeyen biri mi var? Bilim, patolojik yalancıların dillerine doladığı o gizli şifreleri çözdü. Psikologlara göre, sizi sürekli aldatan ve yalan söyleyen bir insanın gündelik konuşmalarda neredeyse her zaman kullandığı 10 ifade ve arkasındaki manipülasyon taktikleri…
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İnsan ilişkilerinin en büyük çıkmazlarından biri olan yalan, bilim dünyasının da en çok araştırdığı konuların başında geliyor.
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1. "Bunu kim uydurabilir ki?"
2. "Beni tanıyorsun!"
3. "Ben asla öyle demedim"
4. "O kadar da önemli bir şey değil"
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5. "Bunu kastetmedim"
6. "Gerçekten yaşandı!"
8. "Ben de tam olarak bunu demek istemiştim"
9. "Evet, neyse..."
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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