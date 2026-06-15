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Psikologlar Açıkladı: Kronik Yalancıların Kullandığı 10 Cümle

Psikologlar Açıkladı: Kronik Yalancıların Kullandığı 10 Cümle

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 15:06
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Çevrenizde sürekli hikayeler anlatan ama bir türlü güven veremeyen biri mi var? Bilim, patolojik yalancıların dillerine doladığı o gizli şifreleri çözdü. Psikologlara göre, sizi sürekli aldatan ve yalan söyleyen bir insanın gündelik konuşmalarda neredeyse her zaman kullandığı 10 ifade ve arkasındaki manipülasyon taktikleri…

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İnsan ilişkilerinin en büyük çıkmazlarından biri olan yalan, bilim dünyasının da en çok araştırdığı konuların başında geliyor.

İnsan ilişkilerinin en büyük çıkmazlarından biri olan yalan, bilim dünyasının da en çok araştırdığı konuların başında geliyor.

Araştırmalara göre, ortalama bir insan günlük hayatta karşısındakinin duygularını korumak ya da durumu kurtarmak için masum yalanlara başvurabiliyor. Ancak iş 'kronik ve patolojik' yalancılara geldiğinde durum değişiyor. Bu kişiler, empati kurmaktan ziyade üstünlük sağlama ve aldatmanın verdiği gizli zevke odaklanıyorlar.

Nature Neuroscience ve British Journal of Social Psychology gibi saygın dergilerde yayınlanan araştırmalar, yalan söylemenin zamanla bir döngüye dönüştüğünü ve beyinde 'ikinci bir doğa' haline geldiğini gösteriyor. Üstelik yalan söylemek kişisel refahı ve öz saygıyı içten içe kemirse de, bu kişiler yakalanmamak için belirli dil kalıplarına sığınıyorlar.

Psikologlara göre, kronik bir yalancının maskesini düşüren ve konuşmalarında neredeyse her zaman kullandığı 10 tehlikeli ifade:

1. "Bunu kim uydurabilir ki?"

1. "Bunu kim uydurabilir ki?"

Yalanı o kadar akıl almaz bir boyuta taşırlar ki, kendilerini bu durumun tamamen dışındaymış gibi gösterirler. Amaç, sizin 'Bu kadarını da uyduramaz herhalde' diye düşünmenizi sağlamak ve odağı üzerlerinden çekmektir.

2. "Beni tanıyorsun!"

2. "Beni tanıyorsun!"

Sıkışan bir yalancının en büyük silahı duygusal saptırmadır. Bu ifadeyle suçu ve şüpheyi doğrudan size atarlar. Kendinizi güvensiz ve suçlu hissetmenizi sağlayarak, sorduğunuz sorudan pişman olmanızı isterler.

3. "Ben asla öyle demedim"

3. "Ben asla öyle demedim"

En yaygın manipülasyon (gaslighting) yöntemidir. Geçmişi ve kendi anlattıkları hikayeleri bir anda değiştirerek sizde kafa karışıklığı yaratırlar. Sizi kendi hafızanızdan şüphe edecek noktaya getirmek, onların en rahat ettiği alandır.

4. "O kadar da önemli bir şey değil"

4. "O kadar da önemli bir şey değil"

Araştırmalar, yalanı sürdürmenin beyin için çok yorucu bir enerji gerektirdiğini gösteriyor. Yalancılar, yalanlarını küçümseyerek hesap vermekten ve bu zihinsel yorgunluktan kaçmaya çalışırlar. Onlara göre siz her şeyi 'büyütüyorsunuzdur.'

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5. "Bunu kastetmedim"

5. "Bunu kastetmedim"

Yakalandıklarında bile geri adım atmak yerine bu bahaneye sığınırlar. Bilime göre, bir insan ne kadar çok yalan söylerse, yeni yalanlar söylemesi o kadar kolaylaşır. Bu cümle, onların suçluluk duygusunu hafifletmek için kullandıkları bir kalkandır.

6. "Gerçekten yaşandı!"

6. "Gerçekten yaşandı!"

Anlattıkları hikayeler o kadar dramatik ve abartılıdır ki, sağduyulu bir insanın buna inanması zordur. Dikkat çekmek ve daha iyi bir öz imaj yaratmak için hikayenin gerçek olduğunu sürekli ikiye katlayarak vurgularlar.

7. 'Bana teşekkür etmelisin'

İçsel bir yetersizlik ve güvensizlik yaşayan patolojik yalancılar, sıklıkla mağduriyet zihniyetine bürünürler. Kendilerini acındırmak, övgü almak veya haklı çıkmak için durumu öyle bir çevirirler ki, günün sonunda onlara borçlu çıkarsınız.

8. "Ben de tam olarak bunu demek istemiştim"

8. "Ben de tam olarak bunu demek istemiştim"

O kadar çok yalan söylerler ki, bir süre sonra kendi hikayelerinin versiyonlarını karıştırırlar. Tutarsızlıkları yüzlerine vurulduğunda asla açık vermezler; yalanlarını daha da derinleştirerek 'Zaten bunu kastediyordum' derler.

9. "Evet, neyse..."

9. "Evet, neyse..."

Yalan söylerken yakalandıklarında sergiledikleri aşırı sakinlik ve umursamazlık sizi yanıltmasın. Rol yapmaya o kadar alışmışlardır ki, gözlerini devirerek veya konuyu geçiştirerek kendilerini savunma mekanizmasını çoktan devreye sokmuşlardır.

10. 'Beni nasıl sorgulayabilirsin?'

Sorgulandıkları an en iyi savunmanın saldırı olduğunu bilirler. Sizi utandırmak, mahcup etmek ve geri adım attırmak için sadakatinizi veya sevginizi masaya yatırırlar. Sorumluluk almaktansa, sizi suçlu ilan ederler.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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