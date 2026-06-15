Psikologlara Göre Sizi Gerçekten Seven İnsan Bu 5 Şeyi Yapıyor

New York’ta yaşayan psikolog ve ilişki uzmanı Sabrina Romanoff, flört sürecinin en büyük zorluğunu şu sözlerle özetliyor: “Flört etmenin en büyük sorunu, masanın diğer ucundaki kişinin aslında kim olduğunu hiç bilmememizdir. Amaç, bunu anlamaktır.”

Psikolog Romanoff’a göre, neredeyse herkes ilk ayda 'mükemmel partner' maskesi takabilir. Bu maskenin ardındaki gerçek karakteri çözmek ve güvenli bir ilişki inşa etmek için dikkat edilmesi gereken 5 olumlu işaret ise şunlar: