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Psikologlara Göre Sizi Gerçekten Seven İnsan Bu 5 Şeyi Yapıyor

Psikologlara Göre Sizi Gerçekten Seven İnsan Bu 5 Şeyi Yapıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 14:22
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2026 yılında flört dünyasında umut rüzgarları esiyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: İlk ayda herkes mükemmel görünebilir. Peki, karşınızdaki kişinin 'doğru insan' olduğunu nasıl anlarsınız? Ünlü psikolog Sabrina Romanoff, flört ederken rehberiniz olacak 5 olumlu işareti sıraladı.

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Flört dünyası her geçen gün evrilirken, yalnız kalplerin doğru partneri bulma arayışı da hız kesmeden devam ediyor.

Flört dünyası her geçen gün evrilirken, yalnız kalplerin doğru partneri bulma arayışı da hız kesmeden devam ediyor.

Ocak 2026'da 18 ila 79 yaş arası 1.000 bekarla yapılan güncel bir araştırma, bekarların %65’inin bu yıl flört etme konusunda oldukça umutlu olduğunu gösteriyor.

Yeni insanlarla tanışmak için dijital ve sosyal kanallar aktif şekilde kullanılıyor:

  • Bekarların %73’ü tanışma uygulamalarını tercih ediyor.

  • %48’i arkadaşları ve iş arkadaşları aracılığıyla sosyalleşiyor.

  • %24’ü ise ilgi alanlarına veya yaşam tarzlarına uygun etkinliklerde aşkı arıyor.

Ancak partner seçeneklerinin artması, "Doğru kişiyi mi seçiyorum?" sorusunu da beraberinde getiriyor.

Ancak partner seçeneklerinin artması, "Doğru kişiyi mi seçiyorum?" sorusunu da beraberinde getiriyor.

New York’ta yaşayan psikolog ve ilişki uzmanı Sabrina Romanoff, flört sürecinin en büyük zorluğunu şu sözlerle özetliyor: “Flört etmenin en büyük sorunu, masanın diğer ucundaki kişinin aslında kim olduğunu hiç bilmememizdir. Amaç, bunu anlamaktır.”

Psikolog Romanoff’a göre, neredeyse herkes ilk ayda 'mükemmel partner' maskesi takabilir. Bu maskenin ardındaki gerçek karakteri çözmek ve güvenli bir ilişki inşa etmek için dikkat edilmesi gereken 5 olumlu işaret ise şunlar:

1. Tutarlılık: İlgi Sadece Randevu ile Sınırlı Kalmamalı

1. Tutarlılık: İlgi Sadece Randevu ile Sınırlı Kalmamalı

Gerçekten ilgilenen bir partner, bu ilgisini zaman içinde ve kesintisiz bir şekilde gösterir. Romanoff, tutarlı bir partnerin aktif bir dinleyici olduğunu belirtiyor. Örneğin; iş yerindeki bir sorununuzu günler sonra size yeniden sorması veya sevdiğiniz bir aktiviteye göre randevu planlaması önemli birer işarettir. Özen ve dikkat, sadece buluşma anında değil, buluşmaların arasındaki zaman diliminde de devam etmelidir.

2. Sorumluluk Alma: Kusurları Kabul Edebilme Yeteneği

İnsan olmanın gereği olarak herkes hata yapabilir. Ancak önemli olan, bu hatalar karşısında takınılan tavırdır. İyi bir partner, sorumluluk alıp özür dilemeyi bilir. Randevuya 20 dakika geç kalan birinin partnerini 'çok katı olmakla' suçlaması yerine, sadece 'Geç kaldığım için çok özür dilerim' diyebilmesi büyük bir fark yaratır. İlişkide, 'birlikte gelişebiliriz' inancına sahip birine odaklanmak gerekir.

3. Duygu Kontrolü: Stres Anlarında Nasıl Tepki Veriyor?

3. Duygu Kontrolü: Stres Anlarında Nasıl Tepki Veriyor?

Hayatın getirdiği küçük aksaklıklar, bir insanın gerçek yüzünü görmek için harika fırsatlardır. Çıktığınız kişinin garsonlara nasıl davrandığı, trafikte veya günlük stres anlarında ne kadar sabırlı olduğu geleceğe dair çok şey anlatır. Sürekli kaba, aceleci veya agresif davranan biri, gelecekteki olası bir ortak yaşamda da stresi yönetemeyeceğinin sinyallerini verir.

4. Net Niyetler: Sözler ve Eylemler Uyuşuyor mu?

İlişkide güven ve sakinlik hissi, partnerin niyetinin açık olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Uzun vadeli bir ilişki istediğini söyleyen birinin, hayatını yavaş yavaş sizinle entegre etmesi gerekir. Sizi arkadaşlarıyla tanıştırıyor mu? En sevdiği aktivitelere dahil ediyor mu? Romanoff, 'Partneriniz belirsiz veya muğlak olduğunda, bu durum kaçınılmaz olarak kaygıya yol açar' diyerek netliğin önemini vurguluyor.

5. Sakinlik ve Güven Hissi: "Kıvılcım" Her Zaman Doğru Değildir

5. Sakinlik ve Güven Hissi: "Kıvılcım" Her Zaman Doğru Değildir

Çoğu zaman yoğun heyecanlar ve kimya, gerçek bir bağ ile karıştırılır. Romanoff, bu ani kıvılcımların aslında geçmişteki sağlıksız ilişki dinamiklerinin (örneğin ebeveynlerle yaşanan sorunların) bir yansıması olabileceği konusunda uyarıyor. Buluşma sonrasında kendinizi sürekli endişeli hissetmek yerine; güvende, rahat ve huzurlu hissediyorsanız, içgüdüleriniz size o kişiye güvenebileceğinizi söylüyordur.

Sonuç olarak; 2026 flört trendleri ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin, sağlıklı bir ilişkinin temeli değişmiyor. İlk ayın büyüleyici atmosferine kapılmadan önce partnerinizin tutarlılığına, nezaketine ve size hissettirdiği güvene odaklanmak, sizi hayal kırıklığından koruyacak en büyük kalkan olacaktır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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