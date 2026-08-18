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Ruj Satışlarından Erkek İç Çamaşırı Endeksine Ekonomiyi Ölçmek İçin Kullanılan 10 Tuhaf Yöntem

etiket Ruj Satışlarından Erkek İç Çamaşırı Endeksine Ekonomiyi Ölçmek İçin Kullanılan 10 Tuhaf Yöntem

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 13:01
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Ekonominin nabzını tutmak için her zaman devasa raporlara, karmaşık grafiklere ve bitmek bilmeyen tablolara bakmak gerekmiyor. Bazen bir ülkede satılan rujların miktarı, erkeklerin yeni iç çamaşırı alma sıklığı ya da restoranlardaki porsiyonların küçülmesi bile ekonominin gidişatı hakkında şaşırtıcı ipuçları verebiliyor. Haydi birlikte bakalım!

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1. Kadınların ruj satın alma alışkanlıklarındaki artış yaklaşan bir ekonomik krizin habercisi olabilmekte.

1. Kadınların ruj satın alma alışkanlıklarındaki artış yaklaşan bir ekonomik krizin habercisi olabilmekte.

Ekonomide işler sarpa sarmaya başladığında insanlar büyük harcamalarını ertelemek zorunda kalıyorlar. Lüks araba veya pahalı tatil alamayan tüketiciler kendilerini mutlu etmek için daha küçük ve ulaşılabilir lükslere yöneliyorlar. İşte tam bu noktada kozmetik sektörünün en renkli üyesi olan ruj devreye giriyor. Kozmetik dünyasında ruj etkisi olarak adlandırılan bu durum zor zamanlarda ruj satışlarının patlama yapmasıyla kendini gösteriyor. Tüketiciler moral bulmak için küçük harcamalar yaparken farkında olmadan büyük resimdeki durgunluğu işaret ediyorlar.

2. Erkeklerin yeni iç çamaşırı satın almayı bırakması ekonominin durgunluğa girdiğini gösteriyor.

2. Erkeklerin yeni iç çamaşırı satın almayı bırakması ekonominin durgunluğa girdiğini gösteriyor.

Erkek iç çamaşırı genellikle kimsenin görmediği ve yenilenmesi en son akla gelen kişisel eşyalardan. Eski Amerikan Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan bu tüketim alışkanlığının harika bir ekonomik gösterge olduğunu savunuyor. Bütçeler sıkılaştığında erkekler yeni çamaşır almak yerine eskilerini kullanmaya devam ediyorlar. İç çamaşırı satışlarındaki ufak bir düşüş bile hane halkının harcama yapmaktan çekindiğini net bir şekilde kanıtlamakta. Satışlar tekrar yükselişe geçtiğinde ise piyasaların rahatladığı ve insanların geleceğe güvenle baktığı anlaşılıyor.

3. Saç kesimi ve kişisel bakım harcamaları tüketicilerin küçük lükslerden vazgeçip vazgeçmediğini gösteriyor.

3. Saç kesimi ve kişisel bakım harcamaları tüketicilerin küçük lükslerden vazgeçip vazgeçmediğini gösteriyor.

Kuaför, güzellik salonu ve kişisel bakım hizmetleri ekonomik dalgalanmalara karşı tüketici davranışlarını gözlemlemek için kullanılabiliyor. İnsanlar ekonomik baskı hissettiğinde bu harcamaları tamamen bırakmak yerine daha seyrek kuaföre gitmek veya daha ucuz alternatiflere yönelmek gibi yöntemler seçiyor. Hizmet başına yapılan harcamalardaki değişim, tüketicinin bütçesini nasıl yeniden düzenlediğini gösteriyor. Kişisel bakım sektörü, tüketici güveninin küçük ama ilginç göstergelerinden biri olarak değerlendirilebiliyor.

4. Kuru temizleme talebi insanların gelir beklentisindeki değişimi gösteriyor.

4. Kuru temizleme talebi insanların gelir beklentisindeki değişimi gösteriyor.

Kuru temizleme, ekonomik analiz yapılırken akla gelecek son sektörlerden biri olabilir. Halbuki insanların kıyafetlerini profesyonel olarak temizletme sıklığı, bazı dönemlerde harcanabilir gelir ve yaşam tarzındaki değişimler hakkında fikir verebiliyor. Ekonomik sıkıntı dönemlerinde insanlar yeni kıyafet almak yerine mevcut kıyafetlerini daha uzun süre kullanabilirken kuru temizleme talebi de farklı bir seyir izleyebiliyor. Özellikle iş hayatındaki hareketlilik ve ofise dönüş eğilimleri bu hizmete olan talebi etkileyen unsurlardan. Haliyle kuru temizleme verileri diğer tüketici davranışlarıyla birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanmış oluyor.

5. Otomobil tamirleri insanların yeni araç almak yerine eskisini kullanmayı seçtiğini gösteriyor.

5. Otomobil tamirleri insanların yeni araç almak yerine eskisini kullanmayı seçtiğini gösteriyor.

Yeni otomobil satın almak büyük bir harcama olduğu için ekonomik belirsizlik dönemlerinde tüketiciler bu kararı erteleyebiliyor. Bunun yerine mevcut araçlarını daha uzun süre kullanmak ve bakım masraflarını üstlenmek daha cazip hale gelmekte. Bu nedenle otomobil servisleri, yedek parça satışları ve bakım harcamalarındaki hareketlilik tüketici davranışları hakkında fikir verebiliyor. Yeni araç satışları düşerken tamir ve bakım talebi artıyorsa bunun arkasında ekonomik nedenler bulunuyor olabilir.

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6. İndirim mağazalarına ve ikinci el ürünlere yönelmek tüketicilerin ekonomik savunma mekanizmasını ortaya çıkarıyor.

6. İndirim mağazalarına ve ikinci el ürünlere yönelmek tüketicilerin ekonomik savunma mekanizmasını ortaya çıkarıyor.

Ekonomik baskı arttığında tüketiciler alışveriş yaptıkları yerleri de değiştirebiliyor. İndirim marketleri, outlet mağazaları, ikinci el platformları ve kampanyalı ürünlere yönelik ilginin artması bunun önemli örneklerinden biri. Bu davranış, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken bütçelerini korumaya çalıştığını gösteriyor. Özellikle ikinci el piyasasının büyümesi, tüketicilerin fiyat ile kullanım değeri arasındaki dengeyi yeniden değerlendirdiğine işaret edebiliyor.

7. Teneke kutu ve konserve satışları tüketicinin bütçe stratejisini açıklıyor.

7. Teneke kutu ve konserve satışları tüketicinin bütçe stratejisini açıklıyor.

Ekonomik belirsizlik arttığında tüketicilerin satın alma alışkanlıkları ne satın aldıklarıyla da değişiyor. Konserve ve uzun raf ömrüne sahip ürünler, bütçeyi daha kontrollü kullanmak isteyen tüketiciler açısından cazip hale geliyor. İnsanlar dışarıda yemek yerine evde daha fazla yemek hazırlamaya başladığında bu ürünlerin satışlarında hareket görülüyor. Benzer şekilde büyük paketli ve stoklanabilir ürünlere yönelim de tüketicilerin fiyat hassasiyetinin arttığını gösterebiliyor. Ancak bu tür veriler ekonomik kriz dışında doğal afetler, mevsimsel değişimler veya tüketici trendleri nedeniyle de hareket edebilir.

8. Pahalı tatiller yerine yakın mesafeli kaçamakların artması da önemli.

8. Pahalı tatiller yerine yakın mesafeli kaçamakların artması da önemli.

Ekonomik belirsizlik arttığında insanlar tatilden tamamen vazgeçmek yerine tatilin şeklini değiştirebiliyor. Yurt dışı seyahatleri veya uzun tatiller azalırken yakın destinasyonlara yapılan kısa kaçamaklar daha cazip hale geliyor. Otel dolulukları, seyahat süreleri ve kişi başına yapılan harcamalar bu nedenle tüketici güveni hakkında fikir veriyor. İnsanların tatil yapmaya devam edip daha az para harcamaya başlaması, ekonominin tamamen durmadığını ancak tüketicilerin daha temkinli davrandığını gösteriyor.

9. Garsonların fiziki çekiciliği arttıkça ekonomi tepetaklak oluyor demektir.

9. Garsonların fiziki çekiciliği arttıkça ekonomi tepetaklak oluyor demektir.

Ekonomist Hugo Lindgren tarafından ortaya atılan bu teori, restoran çalışanlarının dış görünüşü ile işsizlik oranları arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Ekonominin harika olduğu zamanlarda görece daha çekici insanlar modellik, oyunculuk veya yüksek gelirli halkla ilişkiler sektörlerinde rahatça iş bulabilirler. Ancak kriz zamanlarında bu alanlardaki istihdam daraldığı için güzel ve yakışıklı insanlar hizmet sektörüne kayar ve garson olarak çalışmaya başlar.

10. Restoranlardaki porsiyonların küçülmesi ekonomik baskının sofradaki karşılığını gösteriyor.

10. Restoranlardaki porsiyonların küçülmesi ekonomik baskının sofradaki karşılığını gösteriyor.

Ekonomik koşullar zorlaştığında restoranlar fiyatları artırmak yerine porsiyonları küçültmeyi tercih ediyor. Tüketici böylece aynı yemeği hala satın aldığını düşünürken işletme artan maliyetlerini kontrol etmeye çalışıyor. Bu yöntem özellikle gıda fiyatlarının yükseldiği dönemlerde dikkat çekici bir tüketici davranışı göstergesine dönüşebiliyor. Porsiyonların küçülmesi tek başına ekonomik kriz anlamına gelmese de maliyet baskısının işletmelere nasıl yansıdığını gösterebiliyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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