Ruj Satışlarından Erkek İç Çamaşırı Endeksine Ekonomiyi Ölçmek İçin Kullanılan 10 Tuhaf Yöntem

Yeni otomobil satın almak büyük bir harcama olduğu için ekonomik belirsizlik dönemlerinde tüketiciler bu kararı erteleyebiliyor. Bunun yerine mevcut araçlarını daha uzun süre kullanmak ve bakım masraflarını üstlenmek daha cazip hale gelmekte. Bu nedenle otomobil servisleri, yedek parça satışları ve bakım harcamalarındaki hareketlilik tüketici davranışları hakkında fikir verebiliyor. Yeni araç satışları düşerken tamir ve bakım talebi artıyorsa bunun arkasında ekonomik nedenler bulunuyor olabilir.