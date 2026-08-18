Ruj Satışlarından Erkek İç Çamaşırı Endeksine Ekonomiyi Ölçmek İçin Kullanılan 10 Tuhaf Yöntem
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Ekonominin nabzını tutmak için her zaman devasa raporlara, karmaşık grafiklere ve bitmek bilmeyen tablolara bakmak gerekmiyor. Bazen bir ülkede satılan rujların miktarı, erkeklerin yeni iç çamaşırı alma sıklığı ya da restoranlardaki porsiyonların küçülmesi bile ekonominin gidişatı hakkında şaşırtıcı ipuçları verebiliyor. Haydi birlikte bakalım!
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1. Kadınların ruj satın alma alışkanlıklarındaki artış yaklaşan bir ekonomik krizin habercisi olabilmekte.
2. Erkeklerin yeni iç çamaşırı satın almayı bırakması ekonominin durgunluğa girdiğini gösteriyor.
3. Saç kesimi ve kişisel bakım harcamaları tüketicilerin küçük lükslerden vazgeçip vazgeçmediğini gösteriyor.
4. Kuru temizleme talebi insanların gelir beklentisindeki değişimi gösteriyor.
5. Otomobil tamirleri insanların yeni araç almak yerine eskisini kullanmayı seçtiğini gösteriyor.
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6. İndirim mağazalarına ve ikinci el ürünlere yönelmek tüketicilerin ekonomik savunma mekanizmasını ortaya çıkarıyor.
7. Teneke kutu ve konserve satışları tüketicinin bütçe stratejisini açıklıyor.
8. Pahalı tatiller yerine yakın mesafeli kaçamakların artması da önemli.
9. Garsonların fiziki çekiciliği arttıkça ekonomi tepetaklak oluyor demektir.
10. Restoranlardaki porsiyonların küçülmesi ekonomik baskının sofradaki karşılığını gösteriyor.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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