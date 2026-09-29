Hayatını Özetleyen Ekonomik Kavram Ne?

Sen bir karar verirken sadece seçtiğin şeyi değil, vazgeçtiğin diğer ihtimalleri de düşünüyorsun. Bir yere tatile gitsen “Acaba başka şehre mi gitseydim?”, bir şey alsan “Bu parayla başka ne yapabilirdim?” diye içinden geçirmen çok olası. Kafanın içinde sürekli minik bir karşılaştırma tablosu açık gibi. Ama kabul edelim, bu özelliğin sayesinde çoğu zaman düşünmeden hareket etmiyorsun. Senin hayatında her seçimin bir bedeli var ve sen o bedeli gayet iyi biliyorsun. :)