Hayatını Özetleyen Ekonomik Kavram Ne?
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Senin hayatını tek bir ekonomik kavramla anlatmamız gerekse hangisi olurdu? Hadi seçimlerini yap, ekonomideki karşılığını birlikte bulalım!
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1. İlk sorumuzla başladık! Beklemediğin bir yerden 5.000 TL geldi. Ne yaparsın?
2. Hayatının finansal düzenini bir grafikle anlatsan nasıl görünürdü?
3. Sence para konusunda seni en iyi anlatan cümle hangisi?
4. Maddi konularda kontrolün tamamen sende olması sana ne kadar güven verir? Puanla bakalım!
5. Hayatını istediğin gibi yaşadığını düşünüyor musun?
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6. Sırf çevrendeki insanlar aldığı için senin de bir şeyi almak istediğin olur mu?
7. Yatırım yaparken hangi kriterlere dikkat ediyorsun?
8. Son olarak, ay boyunca paranı kullanma şeklin nasıl ilerliyor?
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