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Hayatını Özetleyen Ekonomik Kavram Ne?

etiket Hayatını Özetleyen Ekonomik Kavram Ne?

onedio.mimi - Onedio Editörü
29.09.2026 - 15:01
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Senin hayatını tek bir ekonomik kavramla anlatmamız gerekse hangisi olurdu? Hadi seçimlerini yap, ekonomideki karşılığını birlikte bulalım!

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1. İlk sorumuzla başladık! Beklemediğin bir yerden 5.000 TL geldi. Ne yaparsın?

1. İlk sorumuzla başladık! Beklemediğin bir yerden 5.000 TL geldi. Ne yaparsın?

2. Hayatının finansal düzenini bir grafikle anlatsan nasıl görünürdü?

3. Sence para konusunda seni en iyi anlatan cümle hangisi?

3. Sence para konusunda seni en iyi anlatan cümle hangisi?

4. Maddi konularda kontrolün tamamen sende olması sana ne kadar güven verir? Puanla bakalım!

4. Maddi konularda kontrolün tamamen sende olması sana ne kadar güven verir? Puanla bakalım!

5. Hayatını istediğin gibi yaşadığını düşünüyor musun?

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6. Sırf çevrendeki insanlar aldığı için senin de bir şeyi almak istediğin olur mu?

6. Sırf çevrendeki insanlar aldığı için senin de bir şeyi almak istediğin olur mu?

7. Yatırım yaparken hangi kriterlere dikkat ediyorsun?

8. Son olarak, ay boyunca paranı kullanma şeklin nasıl ilerliyor?

8. Son olarak, ay boyunca paranı kullanma şeklin nasıl ilerliyor?

Sen tam bir

Sen tam bir

Sen bir karar verirken sadece seçtiğin şeyi değil, vazgeçtiğin diğer ihtimalleri de düşünüyorsun. Bir yere tatile gitsen “Acaba başka şehre mi gitseydim?”, bir şey alsan “Bu parayla başka ne yapabilirdim?” diye içinden geçirmen çok olası. Kafanın içinde sürekli minik bir karşılaştırma tablosu açık gibi. Ama kabul edelim, bu özelliğin sayesinde çoğu zaman düşünmeden hareket etmiyorsun. Senin hayatında her seçimin bir bedeli var ve sen o bedeli gayet iyi biliyorsun. :)

Sen tam bir

Sen tam bir

Senin beklentilerin de isteklerin de yerinde durmayı pek sevmiyor. Dün seni mutlu eden şey bugün biraz sıradan gelebiliyor, çünkü sen hep bir sonraki seviyeyi düşünüyorsun. Bazen harcamaların da bu hızına yetişmeye çalışıyor olabilir ama olsun, sen zaten “Biraz daha iyisi yok mu?” ekibindensin. Hayatında tempo yüksek, planlar sürekli büyüyor, standartlar da boş durmuyor. Kısacası senin grafikte aşağı yön pek yok!

Sen tam bir

Sen tam bir

Sen ne “Her şeyi harcayayım” tarafındasın ne de “Hiçbir şeye para vermeyeyim” kafasında. Canın bir şeyi istiyorsa kendini tamamen mahrum bırakmıyorsun ama iş bütçeyi dağıtmaya gelince frene basmayı da biliyorsun. Hayatında denge senin için bayağı önemli; hem keyfin olsun hem de ay sonu dramatik geçmesin istiyorsun. Biraz mantık, biraz keyif, biraz da kontrollü kaçamak… Sen kendi ekonominin dengesini kurmuşsun!

Sen tam bir

Sen tam bir

Sen bugünden çok yarını düşünenlerdensin. Para, zaman ya da emek fark etmez; bir şeye enerji harcıyorsan sonunda sana bir şey katmasını istiyorsun. Anlık keyifleri tamamen reddetmiyorsun ama “Gelecekteki ben bunun için bana teşekkür eder mi?” sorusu sende önemli. Sabırlısın, hedef odaklısın ve küçük adımların zamanla büyüyeceğine inanıyorsun. Kısacası sen kendi hayatının en büyük yatırım projesisin!

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