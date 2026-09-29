Kızılcık Şerbeti İlk 5'ten Düştü! 21-27 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Star TV'nin Tuzlu Kahve'si dördüncü bölümünde 7,40 alarak ikinci sıraya yükseldi. Geçen hafta 6,53 ile dördüncü sırada yer alan dizi, yaklaşık bir puanlık artışla Uzak Şehir ve Daha 17'yi geride bıraktı.

Haftanın bir diğer dikkat çekici yükselişi Sevdiğim Sensin'den geldi. Hanım ağa hikayesinin başladığı 18. bölümde dizi 4,09'dan 5,10'a çıktı ve sekizinci sıradan altıncı sıraya tırmandı.

Teşkilat da 7. sezonunda 3,78'den 4,43'e yükselerek ilk 10'a girdi. Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir ise 6,47 ile üçüncü, yarım puana yakın kayıp yaşayan Daha 17 ise 6,42 ile dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Altı Üstü İstanbul 5,51'den 5,90'a yükselerek beşinci sıraya çıktı. Ancak dizi, milli maç nedeniyle iki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Güneşin Doğduğu Yer 4,72 ile yedinci sıradaki yerini korudu, Haysiyet ise 3,99 ile listeyi kapattı.