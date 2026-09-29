Kızılcık Şerbeti İlk 5'ten Düştü! 21-27 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
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Yeni sezonun ikinci tam haftasında reyting tablosunda dengeler bir kez daha değişti. Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, geçen hafta ilk 5'te yer alan Kızılcık Şerbeti sert bir düşüş yaşadı. Peki 21-27 Eylül haftasının en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
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Kızılcık Şerbeti 1,68 puan kaybederek 5. sıradan 8. sıraya geriledi.
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Sevdan Bir Ateş, üçüncü bölümünde 9,51 alıp en yakın rakibine 2 puanı aşan fark attı.
Tuzlu Kahve ve Sevdiğim Sensin haftanın en çok yükselen dizileri oldu.
Yeni başlayan üç dizi ilk 10'a giremedi, Ömür Usta listeye 0,07 puan uzak kaldı.
21-27 Eylül haftasında 20+ABC1 prime time listesinde en çok izlenen 10 dizi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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