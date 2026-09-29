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Kızılcık Şerbeti İlk 5'ten Düştü! 21-27 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti İlk 5'ten Düştü! 21-27 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 15:07
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Yeni sezonun ikinci tam haftasında reyting tablosunda dengeler bir kez daha değişti. Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, geçen hafta ilk 5'te yer alan Kızılcık Şerbeti sert bir düşüş yaşadı. Peki 21-27 Eylül haftasının en çok izlenen dizileri hangileri oldu?

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Kızılcık Şerbeti 1,68 puan kaybederek 5. sıradan 8. sıraya geriledi.

Kızılcık Şerbeti 1,68 puan kaybederek 5. sıradan 8. sıraya geriledi.

Haftanın en sert düşüşü Kızılcık Şerbeti'nde yaşandı. Kadrosundaki köklü değişikliğe rağmen yeni sezonun ilk bölümünde 20+ABC1 listesinde 6,31 alarak ilk 5'e giren dizi, 5. sezonun 40. bölümünde 4,63'e geriledi ve sekizinci sıraya düştü. Dizinin eski oyuncularından Özge Özacar'ın başrolündeki Sevdan Bir Ateş'in aynı hafta zirvede yer alması ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Geçen hafta ilk 10'da yer alan Güller ve Günahlar da 3,82'den 3,42'ye gerileyerek listenin dışında kaldı.

Sevdan Bir Ateş, üçüncü bölümünde 9,51 alıp en yakın rakibine 2 puanı aşan fark attı.

Sevdan Bir Ateş, üçüncü bölümünde 9,51 alıp en yakın rakibine 2 puanı aşan fark attı.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, haftanın tartışmasız lideri oldu. Dizi, 23 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan üçüncü bölümüyle 20+ABC1 prime time listesinde 9,51 reyting aldı.

Geçen hafta aynı kategoride 7,88 ile zirveye yerleşen dizi, bir haftada 1,63 puan daha yükseldi. İkinci sıradaki Tuzlu Kahve'nin 7,40'ta kaldığı listede Sevdan Bir Ateş, en yakın rakibine 2,11 puan fark attı.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i olarak tanınan Özge Özacar'ın başrolündeki dizi, ilk bölümünden bu yana yükselişini sürdürüyor.

Tuzlu Kahve ve Sevdiğim Sensin haftanın en çok yükselen dizileri oldu.

Tuzlu Kahve ve Sevdiğim Sensin haftanın en çok yükselen dizileri oldu.

Star TV'nin Tuzlu Kahve'si dördüncü bölümünde 7,40 alarak ikinci sıraya yükseldi. Geçen hafta 6,53 ile dördüncü sırada yer alan dizi, yaklaşık bir puanlık artışla Uzak Şehir ve Daha 17'yi geride bıraktı.

Haftanın bir diğer dikkat çekici yükselişi Sevdiğim Sensin'den geldi. Hanım ağa hikayesinin başladığı 18. bölümde dizi 4,09'dan 5,10'a çıktı ve sekizinci sıradan altıncı sıraya tırmandı.

Teşkilat da 7. sezonunda 3,78'den 4,43'e yükselerek ilk 10'a girdi. Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir ise 6,47 ile üçüncü, yarım puana yakın kayıp yaşayan Daha 17 ise 6,42 ile dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Altı Üstü İstanbul 5,51'den 5,90'a yükselerek beşinci sıraya çıktı. Ancak dizi, milli maç nedeniyle iki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Güneşin Doğduğu Yer 4,72 ile yedinci sıradaki yerini korudu, Haysiyet ise 3,99 ile listeyi kapattı.

Yeni başlayan üç dizi ilk 10'a giremedi, Ömür Usta listeye 0,07 puan uzak kaldı.

Yeni başlayan üç dizi ilk 10'a giremedi, Ömür Usta listeye 0,07 puan uzak kaldı.

Haftanın yeni dizileri ilk bölümlerinde listeye giremedi. Rolü için 12 kilo veren Bülent İnal'ın başrolündeki NOW dizisi Ömür Usta 3,92 aldı ve onuncu sıradaki Haysiyet'in yalnızca 0,07 puan gerisinde kaldı.

NOW'ın Kapadokya'da çekilen bir diğer yeni dizisi Anne Yarısı 2,75 ile ekran yolculuğuna başladı. Arka Sokaklar'dan ayrılan Oya Okar'ın yer aldığı Başkalarının Hayatı ise ilk bölümünde 2,13'te kaldı.

21-27 Eylül haftasında 20+ABC1 prime time listesinde en çok izlenen 10 dizi:

21-27 Eylül haftasında 20+ABC1 prime time listesinde en çok izlenen 10 dizi:

1. Sevdan Bir Ateş | 9,51

2. Tuzlu Kahve | 7,40

3. Uzak Şehir | 6,47

4. Daha 17 | 6,42

5. Altı Üstü İstanbul | 5,90

6. Sevdiğim Sensin | 5,10

7. Güneşin Doğduğu Yer | 4,72

8. Kızılcık Şerbeti | 4,63

9. Teşkilat | 4,43

10. Haysiyet | 3,99

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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