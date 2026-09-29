Astronot Uzaydan Paylaştı: Dünya'nın Şehirleri Tek Tek Renk Değiştiriyor
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Kaynak: https://petapixel.com/2026/09/08/astr...
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) çekilen gecikmeli zaman dilimlerine ait fotoğraflar, Dünya üzerindeki metropollerin gece renklerinin köklü bir değişim geçirdiğini gözler önüne seriyor. NASA astronotu Don Pettit’in yıllar içerisindeki uzay görevlerinde kaydettiği görüntüler, kentleri saran karakteristik sarı ve turuncu tonların yerini hızla parlak beyaz ve mavi ışıklara bıraktığını ortaya koyuyor. Yaklaşık 600 gününü yörüngede geçiren Pettit, özellikle son 12–13 yılda şehirlerin gece peyzajındaki bu dönüşümün daha önce hiç olmadığı kadar belirgin bir seviyeye ulaştığına dikkat çekiyor.
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Sokak lambalarındaki teknolojik dönüşüm kentlerin gece çehresini tamamen değiştiriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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