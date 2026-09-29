Astronot Uzaydan Paylaştı: Dünya'nın Şehirleri Tek Tek Renk Değiştiriyor

Işık kaynaklarındaki bu dönüşüm, tüm dünya genelinde aynı görsel etkiyi yaratmıyor. Miami ve Las Vegas gibi ABD kentlerinde sarı tonlar yerini tamamen soğuk beyaz ve renkli LED’lere bırakırken; Hong Kong geleneksel aydınlatma yapısını büyük oranda korumayı sürdürüyor. Buna karşın, sınırın hemen ötesindeki Çin şehri Shenzhen çok renkli ışık şöleniyle parıldamaya devam ediyor. Avrupa cephesinde ise İngiltere ve Fransa gibi ülkeler, verimli LED kullanımı ve uyguladıkları tasarruf politikaları sayesinde gece aydınlatma yoğunluğunu önemli ölçüde azaltarak geceleri daha karanlık bir görünüme kavuşuyor.