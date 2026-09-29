article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astronot Uzaydan Paylaştı: Dünya'nın Şehirleri Tek Tek Renk Değiştiriyor

Astronot Uzaydan Paylaştı: Dünya'nın Şehirleri Tek Tek Renk Değiştiriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 14:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) çekilen gecikmeli zaman dilimlerine ait fotoğraflar, Dünya üzerindeki metropollerin gece renklerinin köklü bir değişim geçirdiğini gözler önüne seriyor. NASA astronotu Don Pettit’in yıllar içerisindeki uzay görevlerinde kaydettiği görüntüler, kentleri saran karakteristik sarı ve turuncu tonların yerini hızla parlak beyaz ve mavi ışıklara bıraktığını ortaya koyuyor. Yaklaşık 600 gününü yörüngede geçiren Pettit, özellikle son 12–13 yılda şehirlerin gece peyzajındaki bu dönüşümün daha önce hiç olmadığı kadar belirgin bir seviyeye ulaştığına dikkat çekiyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://petapixel.com/2026/09/08/astr...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sokak lambalarındaki teknolojik dönüşüm kentlerin gece çehresini tamamen değiştiriyor

Sokak lambalarındaki teknolojik dönüşüm kentlerin gece çehresini tamamen değiştiriyor

Söz konusu değişimin odağında, küresel ölçekte yürütülen aydınlatma altyapısı yenileme çalışmaları yer alıyor. 21. yüzyılın başlarına dek sokaklarda yaygın biçimde kullanılan sodyum buharlı lambalar kente sıcak sarı ve turuncu bir parlaklık kazandırırken, LED teknolojisinin yaygınlaşması bu tabloyu baştan aşağı başkalaştırıyor. Enerji verimliliği sağlayan ve kullanım ömrü daha uzun olan LED armatürler, metropollerin yörüngeden görünen ışık tayfını soğuk beyaz tonlara dönüştürüyor. Eski sodyum lambalarının yarattığı tekdüze sarı örtü kalktıkça, şehirlerin farklı noktalardaki renk çeşitliliği de uzaydan net bir biçimde ayırt edilebilir hale geliyor.

Farklı coğrafyalar LED dönüşümüne kendine özgü dinamiklerle uyum sağlıyor

Farklı coğrafyalar LED dönüşümüne kendine özgü dinamiklerle uyum sağlıyor

Işık kaynaklarındaki bu dönüşüm, tüm dünya genelinde aynı görsel etkiyi yaratmıyor. Miami ve Las Vegas gibi ABD kentlerinde sarı tonlar yerini tamamen soğuk beyaz ve renkli LED’lere bırakırken; Hong Kong geleneksel aydınlatma yapısını büyük oranda korumayı sürdürüyor. Buna karşın, sınırın hemen ötesindeki Çin şehri Shenzhen çok renkli ışık şöleniyle parıldamaya devam ediyor. Avrupa cephesinde ise İngiltere ve Fransa gibi ülkeler, verimli LED kullanımı ve uyguladıkları tasarruf politikaları sayesinde gece aydınlatma yoğunluğunu önemli ölçüde azaltarak geceleri daha karanlık bir görünüme kavuşuyor.

Bilim insanları yapay aydınlatmadaki artışın ekosistem üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor

Bilim insanları yapay aydınlatmadaki artışın ekosistem üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor

Aydınlatmanın ucuzlamasıyla ortaya çıkan 'geri tepme etkisi', toplam ışık kullanımını artırarak ışık kirliliğini küresel bir tehdit seviyesine taşıyor. Araştırmacılar, özellikle mavi ışık spektrumundaki artışın doğal yaşam döngülerini bozabileceği hususunda uyarılarda bulunuyor. Geceleri belirginleşen bu yapay beyazlık ve mavi tonlar, canlıların biyolojik saatlerini altüst ederken yön bulma ile avlanma davranışlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın