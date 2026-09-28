Dağdaki Buzlar Eriyince 5 Bin Yıllık Oklar Ortaya Çıktı: Vikinglerin Atalarına Aitmiş

Norveç’in Jotunheimen Dağları'nda eriyen buz tabakaları, arkeologlara prehistorik döneme ait olağanüstü keşifler sunmaya devam ediyor. 'Buzun Sırları' (Secrets of the Ice) isimli Glasiyal Arkeoloji Programı ekipleri, Langfonne, Storfonne ve Handklefonne bölgelerinde yürüttükleri üç haftalık yoğun saha çalışmasında 48 adet yeni ok ele geçirdi. Ele geçirilen parçalar arasında en çok dikkat çeken bulgu ise ahşap şaftı, kayağan taşından üretilmiş ucu ve lifli bağlama izleri eksiksiz korunmuş olan 5 bin ila 6 bin yıllık bir ok oldu. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış ve Vikinglerin soy ataları kabul edilen Taş Çağı insanlarına ait bu nadide eser, dağlık alanda eriyen buz kütlelerinin yaş bakımından giderek daha eski dönemlere ulaştığını gösteriyor.

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