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Dağdaki Buzlar Eriyince 5 Bin Yıllık Oklar Ortaya Çıktı: Vikinglerin Atalarına Aitmiş

Dağdaki Buzlar Eriyince 5 Bin Yıllık Oklar Ortaya Çıktı: Vikinglerin Atalarına Aitmiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 17:01
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Norveç’in Jotunheimen Dağları'nda eriyen buz tabakaları, arkeologlara prehistorik döneme ait olağanüstü keşifler sunmaya devam ediyor. 'Buzun Sırları' (Secrets of the Ice) isimli Glasiyal Arkeoloji Programı ekipleri, Langfonne, Storfonne ve Handklefonne bölgelerinde yürüttükleri üç haftalık yoğun saha çalışmasında 48 adet yeni ok ele geçirdi. Ele geçirilen parçalar arasında en çok dikkat çeken bulgu ise ahşap şaftı, kayağan taşından üretilmiş ucu ve lifli bağlama izleri eksiksiz korunmuş olan 5 bin ila 6 bin yıllık bir ok oldu. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış ve Vikinglerin soy ataları kabul edilen Taş Çağı insanlarına ait bu nadide eser, dağlık alanda eriyen buz kütlelerinin yaş bakımından giderek daha eski dönemlere ulaştığını gösteriyor.

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Çalışmalar buz tabakalarının erimesiyle buluntu yaşlarının ciddi oranda geriye kaydığını gösteriyor

Çalışmalar buz tabakalarının erimesiyle buluntu yaşlarının ciddi oranda geriye kaydığını gösteriyor

Projenin ilk başladığı 2006 yılında elde edilen arkeolojik malzemelerin büyük bölümü 2 bin yıldan daha genç nesnelerden oluşurken, özellikle Viking Dönemi’ne ait bulgular öne çıkıyordu. Ancak son dönemde yürütülen kazılar, Taş Çağı ile Tunç Çağı'na tarihlendirilen eserlerin sayısında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, derindeki en eski buz katmanlarının erimesiyle birlikte binlerce yıldır donmuş halde saklı kalan malzemelerin yüzeye çıktığını ifade ediyor. Ahşap, deri, kiriş ve tekstil gibi organik ürünler hava ile temas ettiklerinde hızla çürümeye başladığı için arkeologlar zamanla yarışıyor.

Buzul arkeolojisinde geçen 20 yıl bölgedeki avcılık ve yaşam kültürünü aydınlatıyor

Buzul arkeolojisinde geçen 20 yıl bölgedeki avcılık ve yaşam kültürünü aydınlatıyor

Yirmi yıllık süreçte 73 farklı arkeolojik saha kaydeden uzmanlar, günümüze kadar 5 binden fazla tarihi eseri koruma altına aldı. Yüksek dağlık alanlarda gerçekleştirilen manşet niteliğindeki bu avcılık faaliyetleri; oklar, yaylar, kıyafetler, ayakkabılar ve yük atlarına ait eşyalar aracılığıyla prehistorik toplumların yaşam standartlarını doğrudan gözler önüne seriyor.

Eriyen buzullar nedeniyle arkeolojik mirasın korunması için zaman daralıyor

Eriyen buzullar nedeniyle arkeolojik mirasın korunması için zaman daralıyor

Bilim insanları mevcut erime ivmesinin sürmesi halinde birçok arkeolojik alandaki buzların önümüzdeki yirmi yıl içinde tamamen yok olacağını öngörüyor. Bu durum, koruma ve belgeleme çalışmaları açısından oldukça kısıtlı bir zaman penceresi bırakıyor. Sahadan yeni çıkarılan ve hassas iklimlendirme gerektiren bazı nadide parçalar ise Lom kentindeki Norveç Dağ Merkezi'nde özel soğutmalı vitrinlerde sergilenerek hemen ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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