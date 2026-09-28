5 Bin Yıllık Gizemli Mezarı Kurtarmak İçin Her Gün Dağın Zirvesine Tırmanıyorlar

Zirvedeki alanın Özel Bilimsel İlgi Alanı (ASSI) statüsünde bulunması sebebiyle tüm müdahaleler Tarım, Çevre ve Kırsal İşler Bakanlığı’ndan alınan ekolojik izinler doğrultusunda yürütülüyor. Ağır malzemelerin bir kısmı helikopter desteğiyle taşınırken, ekipmanların büyük bölümü her gün insan gücüyle zirveye çıkarılıyor. Proje yöneticisi Owen Mort, yıllar içinde oluşan çatlakların durumunu 'tell-tale' adı verilen özel izleme cihazlarıyla anlık olarak takip ettiklerini ve herhangi bir kayma riskine karşı tedbir aldıklarını belirtiyor.