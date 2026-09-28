5 Bin Yıllık Gizemli Mezarı Kurtarmak İçin Her Gün Dağın Zirvesine Tırmanıyorlar
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Kaynak: https://people.com/team-hiking-daily-...
Kuzey İrlanda’nın County Armagh bölgesindeki Killeavy köyünde yer alan 5 bin yıllık Slieve Gullion Geçit Mezarı, yapının tavanındaki ciddi korozyon nedeniyle geniş kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Mühendisler ile arkeologlardan oluşan uzman ekip, deniz seviyesinden yaklaşık 570 metre yükseklikte bulunan tarihi yapıyı onarmak adına her gün zirveye tırmanıyor. En yüksek otopark noktasından itibaren yaklaşık 40 dakika süren zorlu yürüyüşle alana ulaşan ekip, tarihi mirası geleceğe taşımak için aralıksız çalışıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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