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5 Bin Yıllık Gizemli Mezarı Kurtarmak İçin Her Gün Dağın Zirvesine Tırmanıyorlar

5 Bin Yıllık Gizemli Mezarı Kurtarmak İçin Her Gün Dağın Zirvesine Tırmanıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 16:10
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Kuzey İrlanda’nın County Armagh bölgesindeki Killeavy köyünde yer alan 5 bin yıllık Slieve Gullion Geçit Mezarı, yapının tavanındaki ciddi korozyon nedeniyle geniş kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Mühendisler ile arkeologlardan oluşan uzman ekip, deniz seviyesinden yaklaşık 570 metre yükseklikte bulunan tarihi yapıyı onarmak adına her gün zirveye tırmanıyor. En yüksek otopark noktasından itibaren yaklaşık 40 dakika süren zorlu yürüyüşle alana ulaşan ekip, tarihi mirası geleceğe taşımak için aralıksız çalışıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://people.com/team-hiking-daily-...
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Geçmişi Beş Bin Yıl Önce Uzanan Yapının Tavanı Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kaldı

Geçmişi Beş Bin Yıl Önce Uzanan Yapının Tavanı Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kaldı

Tarihi Çevre Bölümü’nde görev yapan arkeolog Stuart Alexander, geçtiğimiz yıl hazırlanan mühendislik raporunun ardından yapının acilen ziyarete kapatıldığını bildirdi. Rültür mirasının korunması amacıyla yürütülen incelemelerde, 1960’lı yıllarda monte edilen metal tavanın tamamen çürüdüğü ve çökme riski taşıdığı belirlendi. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen titiz planlama aşamasının ardından, yapıya dört yeni çelik kiriş, yeni plakalar ve doğal ışık geçişini sağlayacak özel bir kafes sistemi entegre edilmeye başlandı.

Lojistik Zorluklar ve Hassas Çevresel İzinler Restorasyon Sürecini Şekillendiriyor

Lojistik Zorluklar ve Hassas Çevresel İzinler Restorasyon Sürecini Şekillendiriyor

Zirvedeki alanın Özel Bilimsel İlgi Alanı (ASSI) statüsünde bulunması sebebiyle tüm müdahaleler Tarım, Çevre ve Kırsal İşler Bakanlığı’ndan alınan ekolojik izinler doğrultusunda yürütülüyor. Ağır malzemelerin bir kısmı helikopter desteğiyle taşınırken, ekipmanların büyük bölümü her gün insan gücüyle zirveye çıkarılıyor. Proje yöneticisi Owen Mort, yıllar içinde oluşan çatlakların durumunu 'tell-tale' adı verilen özel izleme cihazlarıyla anlık olarak takip ettiklerini ve herhangi bir kayma riskine karşı tedbir aldıklarını belirtiyor.

Büyük Britanya Adaları’nın En Yüksek Geçit Mezarı Zengin Bir Tarihe Ev Sahipliği Yapıyor

Büyük Britanya Adaları’nın En Yüksek Geçit Mezarı Zengin Bir Tarihe Ev Sahipliği Yapıyor

Halk arasında 'Cailleach Beara’nın Evi' olarak adlandırılan yapı, Büyük Britanya Adaları’nda günümüze ulaşan en yüksek geçit mezarı unvanını elinde bulunduruyor. İlk olarak 1789 yılında yerel halk tarafından açılan mezarda, 1961 yılında gerçekleştirilen bilimsel kazılarda işlenmiş çakmak taşları, ok uçları ve taş çanaklar çıkarılmış durumda bulunuyor. Bronz Çağı’na ait eklemeler ve höyüklerle zenginleşen bu eşsiz alanın restorasyon çalışmalarının 21 Aralık tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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