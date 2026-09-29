Yapay Zeka Hesaplıyor: Yatırım Araçlarının Son 10 Yıllık Performansı Nasıl Değişti?

Devlet İç Borçlanma Senetleri yani DİBS, yatırım dünyasının daha kurumsal ve sakin görünen oyuncularından biri. Ancak son 10 yıllık verilere baktığımızda düşük risk algısının otomatik olarak yüksek getiri anlamına gelmediğini görüyoruz. Finansal Okuryazarlık Platformu verilerinde uzun vadeli DİBS’in 10 yıllık ortalama getirisi yüzde 10,70 seviyesinde kalıyor. Özellikle yüksek enflasyonun yaşandığı dönemlerde nominal kazanç elde edilmesine rağmen reel getiri açısından tablo zayıflayabiliyor. Bu da yatırım yaparken sadece ne kadar kazandığımıza değil, o kazançla ne kadar ürün ve hizmet alabildiğimize de bakmamız gerektiğini gösteriyor.