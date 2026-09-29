Yapay Zeka Hesaplıyor: Yatırım Araçlarının Son 10 Yıllık Performansı Nasıl Değişti?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Para biriktirmek başka, biriktirdiğin paranın yıllar içinde ne yaptığına bakmak bambaşka! Peki son 10 yılda paranı altına mı, dolara mı, borsaya mı yoksa mevduata mı yatırsaydın daha avantajlı olurdun? Yapay zekâ hesaplıyor, geçmiş veriler masaya yatırılıyor ve yatırım araçlarının 2016-2025 arasındaki performansına birlikte bakıyoruz. Tabii geçmişte kazandıran bir yatırım aracının gelecekte de aynı sonucu vereceğinin garantisi yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın, son 10 yılda yatırımcıların yüzünü en çok güldüren araçlardan biri oldu.
Borsa, bazı yıllarda roket gibi yükselirken bazı yıllarda yatırımcıyı koltuğuna yapıştırdı
Dolar, yüksek getiriden çok Türk lirasındaki değer kaybına karşı bir kalkan görevi gördü.
Euro da kur yarışında boş durmadı ancak dolar ve altın kadar istikrarlı bir yıldız olmadı.
TL mevduat, düşük risk isteyenlerin favorisi olurken yüksek enflasyon karşısında zorlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Para piyasası fonları son yıllarda yatırım dünyasının yükselen oyuncularından biri haline geldi.
Devlet tahvilleri güvenli liman algısına rağmen her dönemde yüksek reel getiri sağlayamadı.
BIST 100 dışındaki hisseler bazı yıllarda borsanın yıldızını bile gölgede bıraktı.
Son 10 yılın asıl kazananı tek bir yatırım aracı değil, doğru zamanda doğru dağılım yapabilmek oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın