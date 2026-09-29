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Hiçbir Açıklaması Yok: Yurt Dışından Anlamsız Ama Komik Fotoğraflar

Hiçbir Açıklaması Yok: Yurt Dışından Anlamsız Ama Komik Fotoğraflar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 13:25
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İnternette bazı fotoğraflar vardır; ne zaman, nerede ve neden çekildiğini asla öğrenemezsiniz ama her gördüğünüzde yeniden gülersiniz. Bir hikâyesi, bir bağlamı, hatta mantıklı bir açıklaması bile yoktur. Yine de o kareye bakıp dakikalarca 'Burada tam olarak ne oluyor?' diye düşünmekten kendinizi alamazsınız.

Dünyanın dört bir yanından gelen bu tuhaf anlar sosyal medyada sürekli yeniden dolaşıma giriyor ve her seferinde milyonlarca kişiye ulaşıyor. Görüntülü aramayla sınıf fotoğrafına katılan öğrenciden New York sokaklarında navigasyonu atına emanet eden turiste, bilgisayar başında mesaiye oturmuş attan Minecraft kombiniyle alışverişe çıkan aileye kadar yurt dışından en anlamsız ama en komik fotoğrafları sizin için derledik.

Kimi bir anlık tesadüf, kimi uzun uzun planlanmış bir absürtlük, kimi de sadece yanlış anda basılmış bir deklanşör. Ortak noktaları ise hepsinin insanın yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakması. Açıklama beklemeyin, sadece keyfini çıkarın.

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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