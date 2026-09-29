Hiçbir Açıklaması Yok: Yurt Dışından Anlamsız Ama Komik Fotoğraflar
İnternette bazı fotoğraflar vardır; ne zaman, nerede ve neden çekildiğini asla öğrenemezsiniz ama her gördüğünüzde yeniden gülersiniz. Bir hikâyesi, bir bağlamı, hatta mantıklı bir açıklaması bile yoktur. Yine de o kareye bakıp dakikalarca 'Burada tam olarak ne oluyor?' diye düşünmekten kendinizi alamazsınız.
Dünyanın dört bir yanından gelen bu tuhaf anlar sosyal medyada sürekli yeniden dolaşıma giriyor ve her seferinde milyonlarca kişiye ulaşıyor. Görüntülü aramayla sınıf fotoğrafına katılan öğrenciden New York sokaklarında navigasyonu atına emanet eden turiste, bilgisayar başında mesaiye oturmuş attan Minecraft kombiniyle alışverişe çıkan aileye kadar yurt dışından en anlamsız ama en komik fotoğrafları sizin için derledik.
Kimi bir anlık tesadüf, kimi uzun uzun planlanmış bir absürtlük, kimi de sadece yanlış anda basılmış bir deklanşör. Ortak noktaları ise hepsinin insanın yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakması. Açıklama beklemeyin, sadece keyfini çıkarın.
Başlayalım.
Kelebekleri serbest bırakan öğretmen mutlu, en öndeki çocuğun korkusu ise bambaşka bir seviyede
New York'u ilk kez görmenin heyecanı, atın kafasına iliştirilmiş navigasyonla birleşince
Mağazanın dev ekranına yansıyan bebek yüzü bütün reyonu ele geçirmiş durumda
Televizyondaki Örümcek Adam pozunu birebir kopyalayan minik hayran
Kulaklığını takmış, klavyenin başına geçmiş; mesaiye oturan atı rahatsız etmeyelim
Valizine kendi yüzünü bastıran turistin bagajı karıştırma ihtimali artık sıfır
Bütün ailenin Minecraft karakterine dönüştüğü o alışveriş günü
Sert görüntüsüne rağmen Hello Kitty'li milkshake'lerden vazgeçemeyen adam
Ayna yoksa laptop kamerası var: Selfie çekmenin en yaratıcı yolu
Oyuncağın ipini çekerken samuray kesiği atan küçük kız
2021'den 2023'e doğum günü masasında değişen hiçbir şey yok, tarz aynı kararlılıkla sürüyor
Winnie the Pooh battaniyesine öyle karışmış ki bebeği bulmak neredeyse imkânsız
Coco'yu canlandıran öğrencilere gerçek bir Mama Coco eşlik edince ortaya çıkan tatlı kare
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