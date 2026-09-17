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Dedesinin Soluk Fotoğrafının Restore Edilmesini İsteyen Torun Neye Uğradığını Şaşırdı

Dedesinin Soluk Fotoğrafının Restore Edilmesini İsteyen Torun Neye Uğradığını Şaşırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 14:24
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Mısırlı bir X kullanıcısı yıpranmış ve neredeyse silinmiş bir aile fotoğrafı paylaşarak yardım istedi. Arapça yazdığı mesajda Photoshop veya yapay zekâ bilen birinden, merhum dedesinin fotoğrafını düzeltmesini rica etti. Tabii tüm dünyadan photoshop ve AI bilenler yanıtlara doluştu. Paylaşım hızla yayıldı. Orijinal gönderi 4 milyondan fazla görüntülenme, binlerce beğeni ve 800’ün üzerinde yanıt aldı.

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Paylaşım şöyleydi:

Paylaşım şöyleydi:
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'Photoshopçular ya da AI'ciler, rahmetli dedemin bir fotoğrafını benim için düzenleyecek birini arıyorum.'

Farklı yanıtlar geldi.

Farklı yanıtlar geldi.
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Yapay zeka tayfa da geldi.

Yapay zeka tayfa da geldi.
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Bazıları hayal gücünü kullandı.

Bazıları hayal gücünü kullandı.
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Bizsiz olmaz.

Bizsiz olmaz.
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Benzetmeler etkileşime doydu.

Benzetmeler etkileşime doydu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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