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TÜİK Açıkladı: Motosiklet Sayısının Otomobili Geçtiği İl Sayısı 7'ye Yükseldi

TÜİK Açıkladı: Motosiklet Sayısının Otomobili Geçtiği İl Sayısı 7'ye Yükseldi

TÜİK otomobil
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 14:52
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TÜİK'in Ağustos 2026 verilerine göre Türkiye'de motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği il sayısı 7'ye yükseldi. Manisa, Muğla, Aydın, Şanlıurfa, Kilis, Iğdır ve Şırnak'ta trafiğe kayıtlı motosikletler artık otomobillerden daha fazla; en büyük fark 66 bin 17 ile Manisa'da, en yüksek oran ise otomobil sayısının neredeyse üç katına ulaşan Kilis'te görülüyor. Türkiye genelinde tablo hâlâ otomobilin lehine: 18 milyon 37 bin 907 otomobile karşılık 7 milyon 608 bin 433 motosiklet kayıtlı.

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7 İlde Motosiklet Artık Otomobilden Daha Fazla

7 İlde Motosiklet Artık Otomobilden Daha Fazla

TÜİK'in açıkladığı Ağustos 2026 verilerine göre Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şırnak ve Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı otomobil sayısını geride bıraktı. İl bazında rakamlar şöyle: Manisa'da 285.696 otomobile karşılık 351.713 motosiklet, Muğla'da 294.321 otomobile karşılık 325.559 motosiklet, Aydın'da 248.830 otomobile karşılık 266.141 motosiklet trafiğe kayıtlı.

Şanlıurfa'da 120.768 otomobile karşılık 127.205 motosiklet, Kilis'te 14.507 otomobile karşılık 42.081 motosiklet, Iğdır'da 8.569 otomobile karşılık 14.694 motosiklet, Şırnak'ta ise 9.530 otomobile karşılık 9.665 motosiklet bulunuyor.

Fark Manisa'da En Büyük, Oran Kilis'te En Yüksek

Fark Manisa'da En Büyük, Oran Kilis'te En Yüksek

Motosiklet ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il 66 bin 17 ile Manisa oldu. Oransal olarak ise tablo Kilis'te dikkat çekiyor: kentte motosiklet sayısı otomobil sayısının neredeyse üç katına ulaştı. Motosikletin toplam sayısında ise büyükşehirler öne çıkıyor: İstanbul 971.480 motosikletle listenin zirvesinde yer alırken bu ili 563.170 motosikletle Antalya, 549.833 motosikletle İzmir izliyor. Türkiye genelinde ise tablo hâlâ otomobilin lehine: TÜİK'e göre ülke genelinde 18 milyon 37 bin 907 otomobile karşılık 7 milyon 608 bin 433 motosiklet trafiğe kayıtlı bulunuyor.

Bu tablo bir anda ortaya çıkmadı: TÜİK'in aylık motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre yeni trafiğe çıkan araçlarda da benzer bir eğilim var. Haziran 2026'da trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 49,4'ünü motosikletler oluştururken otomobillerin payı yüzde 37,8'de kaldı. Ağustos 2026'da da tablo değişmedi: yeni kayıtların yüzde 47,5'i motosiklet, yüzde 38,4'ü otomobildi. Yani hem stokta hem yeni satışlarda motosiklet otomobilin önüne geçmiş durumda.

Türkiye'nin toplam 81 ili arasında bu tablo, motosikletin otomobili sayıca geçtiği illerin hâlâ azınlıkta olduğunu ama sayının zamanla arttığını gösteriyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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