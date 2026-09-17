TÜİK Açıkladı: Motosiklet Sayısının Otomobili Geçtiği İl Sayısı 7'ye Yükseldi
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TÜİK'in Ağustos 2026 verilerine göre Türkiye'de motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği il sayısı 7'ye yükseldi. Manisa, Muğla, Aydın, Şanlıurfa, Kilis, Iğdır ve Şırnak'ta trafiğe kayıtlı motosikletler artık otomobillerden daha fazla; en büyük fark 66 bin 17 ile Manisa'da, en yüksek oran ise otomobil sayısının neredeyse üç katına ulaşan Kilis'te görülüyor. Türkiye genelinde tablo hâlâ otomobilin lehine: 18 milyon 37 bin 907 otomobile karşılık 7 milyon 608 bin 433 motosiklet kayıtlı.
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7 İlde Motosiklet Artık Otomobilden Daha Fazla
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Fark Manisa'da En Büyük, Oran Kilis'te En Yüksek
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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