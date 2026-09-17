TÜİK Açıkladı: Motosiklet Sayısının Otomobili Geçtiği İl Sayısı 7'ye Yükseldi

Motosiklet ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il 66 bin 17 ile Manisa oldu. Oransal olarak ise tablo Kilis'te dikkat çekiyor: kentte motosiklet sayısı otomobil sayısının neredeyse üç katına ulaştı. Motosikletin toplam sayısında ise büyükşehirler öne çıkıyor: İstanbul 971.480 motosikletle listenin zirvesinde yer alırken bu ili 563.170 motosikletle Antalya, 549.833 motosikletle İzmir izliyor. Türkiye genelinde ise tablo hâlâ otomobilin lehine: TÜİK'e göre ülke genelinde 18 milyon 37 bin 907 otomobile karşılık 7 milyon 608 bin 433 motosiklet trafiğe kayıtlı bulunuyor.

Bu tablo bir anda ortaya çıkmadı: TÜİK'in aylık motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre yeni trafiğe çıkan araçlarda da benzer bir eğilim var. Haziran 2026'da trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 49,4'ünü motosikletler oluştururken otomobillerin payı yüzde 37,8'de kaldı. Ağustos 2026'da da tablo değişmedi: yeni kayıtların yüzde 47,5'i motosiklet, yüzde 38,4'ü otomobildi. Yani hem stokta hem yeni satışlarda motosiklet otomobilin önüne geçmiş durumda.

Türkiye'nin toplam 81 ili arasında bu tablo, motosikletin otomobili sayıca geçtiği illerin hâlâ azınlıkta olduğunu ama sayının zamanla arttığını gösteriyor.