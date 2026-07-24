Binek Oto ve Motosikletlere Asgari ÖTV Uygulaması Geliyor: 100 Bin Liradan Az Olmayacak
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ÖTV tutarında yeni düzenleme geliyor.
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En az 100 bin TL olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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