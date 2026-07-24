article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Binek Oto ve Motosikletlere Asgari ÖTV Uygulaması Geliyor: 100 Bin Liradan Az Olmayacak

Binek Oto ve Motosikletlere Asgari ÖTV Uygulaması Geliyor: 100 Bin Liradan Az Olmayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 20:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Binek otomobil ve motosikletlere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle asgari maktu vergi uygulaması getirildi. Yeni düzenlemeye göre, motosikletlerde alınacak ÖTV 30 bin liranın, binek otomobillerde ise 100 bin liranın altında olamayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ÖTV tutarında yeni düzenleme geliyor.

ÖTV tutarında yeni düzenleme geliyor.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini içeren torba kanun teklifine, binek otomobiller ve motosikletlerin ÖTV'sine ilişkin yeni bir önerge eklendi.

Düzenlemeyle birlikte ÖTV Kanunu'nun II sayılı listesinde yer alan binek otomobil ve motosikletler için 'asgari maktu vergi' uygulaması mevzuata dahil edildi.

Buna göre, araç için oran üzerinden hesaplanan ÖTV tutarının belirlenen asgari verginin altında kalması halinde, hesaplanan tutar yerine kanunda belirlenen asgari maktu ÖTV tahsil edilecek.

En az 100 bin TL olacak.

En az 100 bin TL olacak.

Önergeye göre, 4 kW'ın altındaki elektrikli motosiklet ve scooterlar kapsam dışında tutulurken, diğer motosikletler için uygulanacak asgari maktu ÖTV 30 bin lira olarak belirlendi. 8703 GTP kapsamında yer alan binek otomobillerde ise ÖTV tutarı 100 bin liranın altına düşemeyecek.

Düzenlemeyle ayrıca ÖTV Kanunu'nun 12. maddesine eklenen hükümle, Cumhurbaşkanı'na ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın