Binek Oto ve Motosikletlere Asgari ÖTV Uygulaması Geliyor: 100 Bin Liradan Az Olmayacak

Önergeye göre, 4 kW'ın altındaki elektrikli motosiklet ve scooterlar kapsam dışında tutulurken, diğer motosikletler için uygulanacak asgari maktu ÖTV 30 bin lira olarak belirlendi. 8703 GTP kapsamında yer alan binek otomobillerde ise ÖTV tutarı 100 bin liranın altına düşemeyecek.

Düzenlemeyle ayrıca ÖTV Kanunu'nun 12. maddesine eklenen hükümle, Cumhurbaşkanı'na ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verildi.