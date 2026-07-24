Galatasaray'da Maaş Krizi İddiası: "Galatasaraylı Futbolcuların Hesaplarına Bloke Koyuldu"

Programda konuşan Yağız Sabuncuoğlu, Mehmet Arslan'ın gündeme getirdiği 'Bazı oyuncuların hesaplarına bloke geldi' iddiasıyla ilgili, 'Bloke gelmemesi gereken bir isme geldiği söyleniyor. Bunu teyit etmeye çalışıyorum.' dedi.

Mehmet Arslan ise iddiayı ilk duyduklarında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, 'Biz de 'Yok artık' dedik.' ifadelerini kullandı.

Arslan ayrıca, Victor Osimhen'e bir banka tarafından ihtar gönderildiğini öne sürerek, futbolcunun durumu Galatasaray yönetimine bildirmesinin ardından gerekli ödemenin yapıldığını ve sorunun çözüldüğünü iddia etti.