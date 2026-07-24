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Galatasaray'da Maaş Krizi İddiası: "Galatasaraylı Futbolcuların Hesaplarına Bloke Koyuldu"

Galatasaray'da Maaş Krizi İddiası: "Galatasaraylı Futbolcuların Hesaplarına Bloke Koyuldu"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 19:25
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Gazeteciler Haluk Yürekli, Yağız Sabuncuoğlu ve Mehmet Arslan, Galatasaray'ın mali yapısına ilişkin gündem yaratan iddialarda bulundu. Oyuncu maaşlarında gecikmeler yaşandığı, kulübün kredi kullandığı ve bazı futbolcuların hesaplarına bloke konulduğu yönündeki öne sürülen iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Maaş ödemeleri için kredi çekildiği iddia edildi.

Maaş ödemeleri için kredi çekildiği iddia edildi.

Galatasaray'ın mali durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. 343 YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli'nin oyuncu maaşlarına ilişkin açıklamalarının ardından, Yağız Sabuncuoğlu ve Mehmet Arslan da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İddialara ilişkin Galatasaray Kulübü'nden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

"Osimhen'e bankadan ihtar gitti."

"Osimhen'e bankadan ihtar gitti."

Programda konuşan Yağız Sabuncuoğlu, Mehmet Arslan'ın gündeme getirdiği 'Bazı oyuncuların hesaplarına bloke geldi' iddiasıyla ilgili, 'Bloke gelmemesi gereken bir isme geldiği söyleniyor. Bunu teyit etmeye çalışıyorum.' dedi.

Mehmet Arslan ise iddiayı ilk duyduklarında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, 'Biz de 'Yok artık' dedik.' ifadelerini kullandı.

Arslan ayrıca, Victor Osimhen'e bir banka tarafından ihtar gönderildiğini öne sürerek, futbolcunun durumu Galatasaray yönetimine bildirmesinin ardından gerekli ödemenin yapıldığını ve sorunun çözüldüğünü iddia etti.

"Futbolcular 3 aydır maaş alamıyor."

"Futbolcular 3 aydır maaş alamıyor."

343 YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli, Galatasaray'ın futbolcu maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşadığını iddia etti. Yürekli, sarı-kırmızılı kulübün oyunculara yaklaşık üç aydır ödeme yapmadığını öne sürerken, borçsuzluk belgesi alınabilmesi için son ödeme tarihinin uzatıldığını ve bu süreçte finansman arayışına girildiğini savundu.

Yürekli açıklamasında, 'Galatasaray'ın borçsuzluk kağıdı alabilmek için parayı nasıl bulduğuna dair bilgiler geliyor. Ayrıntısına girmeyeyim. Öyle bir noktaya geliyorsun ki ciddi sorunlar yaşanıyor. Bazı oyuncuların hesaplarına haciz geldiği konuşuluyor. Detay vermek istemiyorum.' ifadelerini kullandı.

"Maaş ödemek için kredi çekildi."

"Maaş ödemek için kredi çekildi."

Haluk Yürekli, Galatasaray'ın futbolcu maaşlarını ödeyebilmek için kredi kullandığı yönünde bilgiler aldığını da öne sürdü. Finansal konuların detaylarına girmeyi tercih etmediğini belirten Yürekli, taraftarların kulübün mali durumuna ilişkin gelişmeleri bilmesi gerektiğini söyledi.

Yürekli açıklamasında, 'Galatasaray yönetiminin oyuncu maaşlarını ödeyebilmek için kredi çektiğini duydum. Bazı futbolcuların banka hesaplarına haciz geldiği konuşuluyor. Bu konuyla ilgili ciddi iddialar var ve önemli sorunlar yaşandığı söyleniyor. Ayağını yorganına göre uzatacaksın.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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