Galatasaray'da Maaş Krizi İddiası: "Galatasaraylı Futbolcuların Hesaplarına Bloke Koyuldu"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gazeteciler Haluk Yürekli, Yağız Sabuncuoğlu ve Mehmet Arslan, Galatasaray'ın mali yapısına ilişkin gündem yaratan iddialarda bulundu. Oyuncu maaşlarında gecikmeler yaşandığı, kulübün kredi kullandığı ve bazı futbolcuların hesaplarına bloke konulduğu yönündeki öne sürülen iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maaş ödemeleri için kredi çekildiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Osimhen'e bankadan ihtar gitti."
"Futbolcular 3 aydır maaş alamıyor."
"Maaş ödemek için kredi çekildi."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın