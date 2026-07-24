Avrupa Merkez Bankası, Yeni Euro'nun Tasarımını Anketle Halka Soracak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa Merkez Bankası (AMB), yeni nesil euro banknotları için hazırlanan 10 finalist tasarımı kamuoyuyla paylaştı. Kültür ve doğa temalarını temel alan tasarımlarda Leonardo da Vinci, Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie gibi önemli isimlerin yanı sıra Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğini simgeleyen kuş figürleri de yer alıyor.
Yeni euro banknotlarının tasarım sürecinde sona yaklaşılırken, nihai seçimin yapılmasında Avrupa vatandaşlarının görüşleri de belirleyici olacak. AMB, perşembe günü tanıttığı finalist tasarımlarla birlikte kamuoyu değerlendirme sürecini de başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1200'den fazla öneri değerlendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adaylarda Avrupa kültürü teması öne çıktı.
Diğer öneride Avrupa'nın kuşları var.
Yeni banknotlar ne zaman dolaşıma girecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın