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Avrupa Merkez Bankası, Yeni Euro'nun Tasarımını Anketle Halka Soracak

Avrupa Merkez Bankası, Yeni Euro'nun Tasarımını Anketle Halka Soracak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 20:04
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Avrupa Merkez Bankası (AMB), yeni nesil euro banknotları için hazırlanan 10 finalist tasarımı kamuoyuyla paylaştı. Kültür ve doğa temalarını temel alan tasarımlarda Leonardo da Vinci, Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie gibi önemli isimlerin yanı sıra Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğini simgeleyen kuş figürleri de yer alıyor.

Yeni euro banknotlarının tasarım sürecinde sona yaklaşılırken, nihai seçimin yapılmasında Avrupa vatandaşlarının görüşleri de belirleyici olacak. AMB, perşembe günü tanıttığı finalist tasarımlarla birlikte kamuoyu değerlendirme sürecini de başlattı.

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1200'den fazla öneri değerlendirildi.

1200'den fazla öneri değerlendirildi.

Avrupa Merkez Bankası, yeni euro banknotlarının tasarımı için gelen 1.200'den fazla öneriyi değerlendirdi. Sürecin sonunda Avrupa'nın ortak kimliğini yansıtan iki ana tema öne çıktı: kültürel miras ve doğal zenginlik.

Finale kalan tasarımlarda bir tarafta sanat, müzik, bilim ve edebiyat alanında iz bırakan önemli isimler yer alırken, diğer tarafta ise Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğini simgeleyen kuşlar ve kıtayı birbirine bağlayan nehirler bulunuyor.

Finalist tasarımlar, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde tarafından tanıtıldı. Lagarde, yeni euro banknotlarının görünümünün belirlenmesi sürecine Avrupalı vatandaşların da katılmasını istedi.

Her iki tema için beşer farklı tasarım hazırlanırken, Avrupa Merkez Bankası'nın internet sitesi üzerinden başlatılan anketle vatandaşlar favori tasarımlarına oy verebilecek. Kamuoyundan gelecek görüşler, nihai tasarımın belirlenmesinde etkili olacak.

Adaylarda Avrupa kültürü teması öne çıktı.

Adaylarda Avrupa kültürü teması öne çıktı.

Kültür teması seçilirse, yeni euro banknotlarında Avrupa tarihine damga vuran önemli isimler yer alacak. Tasarımlarda 5 avroda Maria Callas, 10 avroda Ludwig van Beethoven, 20 avroda Marie Curie, 50 avroda Miguel de Cervantes, 100 avroda Leonardo da Vinci ve 200 avroda Bertha von Suttner bulunacak.

Diğer öneride Avrupa'nın kuşları var.

Diğer öneride Avrupa'nın kuşları var.

Doğa teması tercih edilirse, euro banknotlarında nehir manzaraları eşliğinde Avrupa'ya özgü farklı kuş türleri yer alacak. Banknotların arka yüzlerinde ise Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Konseyi, AB Konseyi ve Avrupa Sayıştayı gibi AB kurumları tasvir edilecek.

Yeni banknotlar ne zaman dolaşıma girecek?

Yeni banknotlar ne zaman dolaşıma girecek?

Yeni euro banknotlarının belirlenme sürecinde halk oylaması önemli bir aşama olacak. Oylamanın ardından seçilecek tasarım için teknik hazırlıklar tamamlanacak ve yeni banknotların 2026 yılının sonundan itibaren dolaşıma girmesi hedefleniyor. AMB, yeni tasarımlarla hem ortak para biriminin görünümünü yenilemeyi hem de Avrupa'nın kültürel mirası ve doğal zenginliklerini yansıtmayı amaçlıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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