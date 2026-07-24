Avrupa Merkez Bankası, Yeni Euro'nun Tasarımını Anketle Halka Soracak

Avrupa Merkez Bankası, yeni euro banknotlarının tasarımı için gelen 1.200'den fazla öneriyi değerlendirdi. Sürecin sonunda Avrupa'nın ortak kimliğini yansıtan iki ana tema öne çıktı: kültürel miras ve doğal zenginlik.

Finale kalan tasarımlarda bir tarafta sanat, müzik, bilim ve edebiyat alanında iz bırakan önemli isimler yer alırken, diğer tarafta ise Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğini simgeleyen kuşlar ve kıtayı birbirine bağlayan nehirler bulunuyor.

Finalist tasarımlar, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde tarafından tanıtıldı. Lagarde, yeni euro banknotlarının görünümünün belirlenmesi sürecine Avrupalı vatandaşların da katılmasını istedi.

Her iki tema için beşer farklı tasarım hazırlanırken, Avrupa Merkez Bankası'nın internet sitesi üzerinden başlatılan anketle vatandaşlar favori tasarımlarına oy verebilecek. Kamuoyundan gelecek görüşler, nihai tasarımın belirlenmesinde etkili olacak.