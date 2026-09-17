Herkes Deniz Manzarası Görsün Diye Gökdeleni Zikzak Tasarladılar

West Palm Beach kentinde tasarlanan MiMar kulesi, mimarlık ofisi CRA-Carlo Ratti Associati tarafından Carlo Ratti önderliğinde geliştiriliyor. Projenin geliştiricisi ise Jeff Greene. Bina, tarihi Datura İtfaiye İstasyonu'nun korunan cephesinin üzerine inşa edilecek şekilde tasarlandı.

25 katlı kulenin cephesi, klasik düz bir yüzey yerine tekrar eden kırılmalarla şekillendirildi. Her kat, konut modüllerini okyanusa doğru açılandırarak sakinlerin komşularının mahremiyetini bozmadan Atlantik manzarasına sahip olmasını sağlıyor.

Böylece normalde yalnızca üst katlardaki veya cepheye bakan dairelere özgü sayılan deniz manzarası, binadaki her konut için geçerli hale geliyor. Tasarımcılara göre form, doğrudan arazinin konumu, görüş açıları ve yaşam alanı ilişkisinden türetildi.