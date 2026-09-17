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Herkes Deniz Manzarası Görsün Diye Gökdeleni Zikzak Tasarladılar

Herkes Deniz Manzarası Görsün Diye Gökdeleni Zikzak Tasarladılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 15:25
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ABD'nin Florida eyaletinde tasarlanan 25 katlı MiMar projesinin cephesi, daireleri Atlantik Okyanusu'na çevirecek biçimde kırılarak tasarlandı. Konutların yüzde 40'ının uygun fiyatlı olması öngörülüyor. Proje henüz tamamlanmış bir bina değil, şu an tasarım aşamasında.

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Zikzak cephe her daireye aynı deniz manzarasını veriyor

Zikzak cephe her daireye aynı deniz manzarasını veriyor

West Palm Beach kentinde tasarlanan MiMar kulesi, mimarlık ofisi CRA-Carlo Ratti Associati tarafından Carlo Ratti önderliğinde geliştiriliyor. Projenin geliştiricisi ise Jeff Greene. Bina, tarihi Datura İtfaiye İstasyonu'nun korunan cephesinin üzerine inşa edilecek şekilde tasarlandı.

25 katlı kulenin cephesi, klasik düz bir yüzey yerine tekrar eden kırılmalarla şekillendirildi. Her kat, konut modüllerini okyanusa doğru açılandırarak sakinlerin komşularının mahremiyetini bozmadan Atlantik manzarasına sahip olmasını sağlıyor.

Böylece normalde yalnızca üst katlardaki veya cepheye bakan dairelere özgü sayılan deniz manzarası, binadaki her konut için geçerli hale geliyor. Tasarımcılara göre form, doğrudan arazinin konumu, görüş açıları ve yaşam alanı ilişkisinden türetildi.

Konutların yüzde 40'ı uygun fiyatlı olacak

Konutların yüzde 40'ı uygun fiyatlı olacak

Proje, Florida'nın 'Live Local Act' adlı yasasından yararlanıyor; bu yasa uygun fiyatlı ve piyasa fiyatlı konutların aynı bina içinde bir arada geliştirilmesine imkân tanıyor. MiMar'daki konutların yüzde 40'ı uygun fiyatlı olacak şekilde planlandı.

Tüm sakinler binaya aynı giriş ve asansörlerden ulaşacak; peyzajlandırılmış bir podyum terasindaki ortak kullanım alanlarını da birlikte paylaşacak. Daireleri okyanusa yönlendiren aynı kırık cephe formu, yükseldikçe derinleşen balkonlarla alt katlardaki daireleri güneşte koruyor.

Tasarım ekibi, projeyi Florida'nın Art Deco mirasından ilham alan ama daha güncel bir forma taşıdıklarını belirtiyor. Datura İtfaiye İstasyonu'nun cephesinin korunması da kentin sivil mimari mirasını canlı tutmayı amaçlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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