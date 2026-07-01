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106 Metrelik Gökdeleni Prizma Gibi Kestiler: Görenler Düz Bina Sanıyor

106 Metrelik Gökdeleni Prizma Gibi Kestiler: Görenler Düz Bina Sanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 17:04
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Çin’in Hangzhou kentinde tamamlanan Hangzhou Prism, klasik cam kule görünümünü bambaşka bir forma dönüştürdü. 106,5 metre yüksekliğindeki yapı, dikdörtgen bir kütleden iki büyük kesit alınarak tasarlandı. Bu sayede bina, bakılan açıya göre kimi zaman piramit kimi zaman basamaklı bir prizma gibi görünüyor.

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Gökdeleni prizma gibi kestiler

Gökdeleni prizma gibi kestiler

Çin’in Hangzhou kentinde tamamlanan Hangzhou Prism, alışılmış cam kule tasarımlarından oldukça farklı bir görünümle öne çıkıyor. 106,5 metre yüksekliğindeki yapı, klasik dikdörtgen gökdelen formunun dışına çıkarak prizmayı andıran keskin ve asimetrik bir görünüme kavuştu.

OMA tarafından tasarlanan yapı, karma kullanımlı bir kule olarak planlandı. İçinde otel, konut, ofis ve mağaza alanları yer alan binada toplam 43 bin metrekarelik kullanım alanı bulunuyor. Proje, Hangzhou’nun hızla dönüşen yeni iş bölgesinde dikkat çeken mimari yapılardan biri haline geldi.

Dikdörtgen kuleyi iki büyük kesikle dönüştürdüler

Dikdörtgen kuleyi iki büyük kesikle dönüştürdüler

Hangzhou Prism’in sıra dışı formu, aslında dikdörtgen bir kule kütlesinden iki büyük kesit alınmasıyla ortaya çıktı. Bu müdahale binaya alışılmışın dışında bir geometri kazandırdı.

Yapı bir açıdan bakıldığında piramidi andırırken, başka bir açıdan daha basamaklı ve heykelsi bir görünüme bürünüyor. Bina, yalnızca yüksekliğiyle değil, şehir siluetinde oluşturduğu farklı şekille de dikkat çekiyor.

Tabanında halka açık atrium bulunuyor

Tabanında halka açık atrium bulunuyor

Hangzhou Prism’in alt bölümünde halka açık büyük bir atrium yer alıyor. Bu alanda peyzaj düzenlemeleri, su öğeleri ve dinlenme alanları bulunuyor. Böylece yapı yalnızca içinde yaşayan ya da çalışan kişiler için değil, çevredeki kent yaşamı için de açık bir alan oluşturuyor.

Binanın basamaklı formu, yakındaki yüksek hızlı tren istasyonu ve parkla ilişki kuracak şekilde tasarlandı. Bu sayede kule, çevresindeki ulaşım ve kamusal alan dokusuyla bağlantılı bir yapı olarak öne çıkıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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