106 Metrelik Gökdeleni Prizma Gibi Kestiler: Görenler Düz Bina Sanıyor
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Çin’in Hangzhou kentinde tamamlanan Hangzhou Prism, klasik cam kule görünümünü bambaşka bir forma dönüştürdü. 106,5 metre yüksekliğindeki yapı, dikdörtgen bir kütleden iki büyük kesit alınarak tasarlandı. Bu sayede bina, bakılan açıya göre kimi zaman piramit kimi zaman basamaklı bir prizma gibi görünüyor.
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Gökdeleni prizma gibi kestiler
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Dikdörtgen kuleyi iki büyük kesikle dönüştürdüler
Tabanında halka açık atrium bulunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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