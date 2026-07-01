106 Metrelik Gökdeleni Prizma Gibi Kestiler: Görenler Düz Bina Sanıyor

Hangzhou Prism’in alt bölümünde halka açık büyük bir atrium yer alıyor. Bu alanda peyzaj düzenlemeleri, su öğeleri ve dinlenme alanları bulunuyor. Böylece yapı yalnızca içinde yaşayan ya da çalışan kişiler için değil, çevredeki kent yaşamı için de açık bir alan oluşturuyor.

Binanın basamaklı formu, yakındaki yüksek hızlı tren istasyonu ve parkla ilişki kuracak şekilde tasarlandı. Bu sayede kule, çevresindeki ulaşım ve kamusal alan dokusuyla bağlantılı bir yapı olarak öne çıkıyor.