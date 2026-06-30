Şehri Aratmayan Apartman Yaptılar: 1.160 Dairesi, 72 Dükkanı ve 22 Asansörü Var!

Copan’ın büyüklüğü, yönetimini de sıradan bir apartmandan çok daha karmaşık hale getiriyor. Binada günlük işleyişi sürdürebilmek için 100’ün üzerinde çalışan görev yapıyor. Asansörlerden ortak alanlara, ticari bölümlerden güvenliğe kadar yapı büyük bir operasyonla ayakta tutuluyor.

1950’lerde tasarlanan ve 1966’da tamamlanan bina, yıllar içinde São Paulo’nun en bilinen mimari simgelerinden biri haline geldi. Kıvrımlı cephesiyle şehir siluetinde hemen fark edilen Copan, bugün hem konut kompleksi hem de mimari miras olarak ilgi görmeye devam ediyor.

Dev yapı, 1.160 dairesi ve binlerce sakiniyle yalnızca bir bina değil; São Paulo’nun kalbinde yaşayan, çalışan ve her gün hareket eden küçük bir şehir gibi görülüyor.