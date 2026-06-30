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Şehri Aratmayan Apartman Yaptılar: 1.160 Dairesi, 72 Dükkanı ve 22 Asansörü Var!

Şehri Aratmayan Apartman Yaptılar: 1.160 Dairesi, 72 Dükkanı ve 22 Asansörü Var!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 16:44
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Brezilya’nın São Paulo kentinde bulunan Copan Binası, Latin Amerika’nın en büyük konut komplekslerinden biri olarak gösteriliyor. Şehrin merkezinde yer alan dev yapı, kıvrımlı cephesi ve S şeklindeki mimarisiyle São Paulo’nun en tanınan sembollerinden biri haline gelmiş durumda.

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Tek binada 1.160 daire bulunuyor

Tek binada 1.160 daire bulunuyor

Copan Binası’nın büyüklüğünü asıl dikkat çekici hale getiren şey rakamları. Yapıda 1.160 daire, 72 dükkan, 32 kat ve 22 asansör bulunuyor. Brezilya’nın resmi istatistik kurumu IBGE’ye göre bina, yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

120 bin metrekareden fazla inşa alanına sahip olan yapı, yalnızca bir apartman değil, adeta dikey bir mahalle gibi çalışıyor. İçindeki ticari alanlarda restoranlardan kırtasiyeye, kitapçıdan çamaşırhaneye kadar farklı işletmeler bulunuyor. Bu nedenle bazı sakinler günlük ihtiyaçlarının önemli bir kısmını binadan çıkmadan karşılayabiliyor.

Küçük bir şehir gibi yönetiliyor

Küçük bir şehir gibi yönetiliyor

Copan’ın büyüklüğü, yönetimini de sıradan bir apartmandan çok daha karmaşık hale getiriyor. Binada günlük işleyişi sürdürebilmek için 100’ün üzerinde çalışan görev yapıyor. Asansörlerden ortak alanlara, ticari bölümlerden güvenliğe kadar yapı büyük bir operasyonla ayakta tutuluyor.

1950’lerde tasarlanan ve 1966’da tamamlanan bina, yıllar içinde São Paulo’nun en bilinen mimari simgelerinden biri haline geldi. Kıvrımlı cephesiyle şehir siluetinde hemen fark edilen Copan, bugün hem konut kompleksi hem de mimari miras olarak ilgi görmeye devam ediyor.

Dev yapı, 1.160 dairesi ve binlerce sakiniyle yalnızca bir bina değil; São Paulo’nun kalbinde yaşayan, çalışan ve her gün hareket eden küçük bir şehir gibi görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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