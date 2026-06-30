Şehri Aratmayan Apartman Yaptılar: 1.160 Dairesi, 72 Dükkanı ve 22 Asansörü Var!
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Tek binada 1.160 daire bulunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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