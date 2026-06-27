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Dünyanın İlk Robotlarla İşletilen Oteli İçin Geri Sayım Başladı!

Dünyanın İlk Robotlarla İşletilen Oteli İçin Geri Sayım Başladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 15:17
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Çin’de otelcilik anlayışını değiştirebilecek dikkat çekici bir proje hazırlanıyor. Shenzhen-Zhongshan Link üzerindeki yapay adada açılacak otelde resepsiyon, oda servisi, temizlik, bagaj taşıma ve misafir desteği gibi birçok görevi robotların üstlenmesi planlanıyor.

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Otelde resepsiyondan oda servisine kadar robotlar çalışacak

Otelde resepsiyondan oda servisine kadar robotlar çalışacak

Yeni nesil otelin en dikkat çeken tarafı, robotların birçok farklı görevi aynı hizmet sistemi içinde üstlenecek olması. Resepsiyon, check-in, oda servisi, temizlik, yiyecek-içecek servisi, bagaj taşıma ve misafir desteği gibi alanlarda robotların görev alması planlanıyor.

Bu sistemde tek tip robot yerine farklı görevler için farklı robot modelleri kullanılacak. Bazı robotlar misafirleri karşılayacak, bazıları odalara sipariş götürecek, bazıları temizlik yapacak, bazıları ise bagaj taşıma gibi işlerden sorumlu olacak.

Projeyi sıradan bir “robotlu otel” denemesinden ayıran nokta ise robotların birbirinden kopuk şekilde çalışmayacak olması. Otelin, yapay zeka destekli kapalı devre bir hizmet ağıyla işletilmesi hedefleniyor. Böylece robotların aynı sistem üzerinden haberleşerek otel içindeki farklı süreçleri birlikte yürütmesi amaçlanıyor.

İlk denemeler 2026 sonunda başlayacak

İlk denemeler 2026 sonunda başlayacak

Otelin tamamen açılması 2027 yılı için planlanıyor. İlk ziyaretçiler robotlu karşılama, akıllı check-in ve otonom oda teslimatı gibi hizmetleri deneyimleyebilecek. Böylece sistemin tam açılıştan önce gerçek misafirlerle test edilmesi sağlanacak.

Otelin 44 yüksek standartlı odadan oluşacağı belirtiliyor. Projede ayrıca restoran, spor salonu ve misafirlerin kullanabileceği farklı alanlar da yer alacak.

Otelin kurulacağı West Artificial Island ise yalnızca bir konaklama noktası olarak değil, robotik ve teknoloji odaklı bir turizm alanı olarak geliştiriliyor. Bu nedenle proje başarılı olursa, robot destekli hizmetlerin ilerleyen yıllarda adanın daha geniş turizm ve konaklama alanlarına yayılması bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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