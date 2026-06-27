Dünyanın İlk Robotlarla İşletilen Oteli İçin Geri Sayım Başladı!

Yeni nesil otelin en dikkat çeken tarafı, robotların birçok farklı görevi aynı hizmet sistemi içinde üstlenecek olması. Resepsiyon, check-in, oda servisi, temizlik, yiyecek-içecek servisi, bagaj taşıma ve misafir desteği gibi alanlarda robotların görev alması planlanıyor.

Bu sistemde tek tip robot yerine farklı görevler için farklı robot modelleri kullanılacak. Bazı robotlar misafirleri karşılayacak, bazıları odalara sipariş götürecek, bazıları temizlik yapacak, bazıları ise bagaj taşıma gibi işlerden sorumlu olacak.

Projeyi sıradan bir “robotlu otel” denemesinden ayıran nokta ise robotların birbirinden kopuk şekilde çalışmayacak olması. Otelin, yapay zeka destekli kapalı devre bir hizmet ağıyla işletilmesi hedefleniyor. Böylece robotların aynı sistem üzerinden haberleşerek otel içindeki farklı süreçleri birlikte yürütmesi amaçlanıyor.