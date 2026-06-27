İnşaatta Ezber Bozan Proje: İki Katlı Evi 18 Saatte 3D Yazıcıyla Bastılar

Projenin en dikkat çekici kısmı, evin duvarlarının yaklaşık 18 saatte basılması oldu. Ancak burada önemli bir detay var: 18 saatlik süre, evin tamamen kullanıma hazır hale gelmesini değil, duvarların 3D yazıcıyla basılma sürecini ifade ediyor.

Yapı, katman katman beton döken robotik bir sistemle oluşturuldu. Yazıcı, bilgisayarda hazırlanan dijital plana göre hareket ederek beton karışımını belirlenen hatlar boyunca üst üste yerleştirdi. Böylece tuğla dizme ya da ahşap kalıp kullanma ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalktı.

Evin üç yatak odası, iki banyosu, garajı ve küçük bir balkonu bulunduğu belirtiliyor. Duvarların basım süreci kısa sürse de yapının tamamen tamamlanması yaklaşık beş ayı buldu. Bu nedenle proje, hızlı duvar üretimi açısından dikkat çekse de tüm inşaat sürecinin hala farklı aşamalara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.