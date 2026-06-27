İnşaatta Ezber Bozan Proje: İki Katlı Evi 18 Saatte 3D Yazıcıyla Bastılar
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3D yazıcı teknolojisi artık yalnızca küçük objeler ya da prototiplerle sınırlı değil. İnşaat sektöründe de giderek daha fazla kullanılmaya başlayan bu yöntem, bu kez Avustralya’da iki katlı bir evle gündeme geldi.
Perth’ün Tapping banliyösünde hayata geçirilen projede, beton 3D yazıcı kullanılarak iki katlı bir evin duvarları sahada basıldı.
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Duvarlar yaklaşık 18 saatte basıldı
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3 dakikadan kısa sürede sertleşen beton kullanıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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