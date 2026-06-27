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İnşaatta Ezber Bozan Proje: İki Katlı Evi 18 Saatte 3D Yazıcıyla Bastılar

İnşaatta Ezber Bozan Proje: İki Katlı Evi 18 Saatte 3D Yazıcıyla Bastılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 09:15
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3D yazıcı teknolojisi artık yalnızca küçük objeler ya da prototiplerle sınırlı değil. İnşaat sektöründe de giderek daha fazla kullanılmaya başlayan bu yöntem, bu kez Avustralya’da iki katlı bir evle gündeme geldi.

Perth’ün Tapping banliyösünde hayata geçirilen projede, beton 3D yazıcı kullanılarak iki katlı bir evin duvarları sahada basıldı.

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Duvarlar yaklaşık 18 saatte basıldı

Duvarlar yaklaşık 18 saatte basıldı

Projenin en dikkat çekici kısmı, evin duvarlarının yaklaşık 18 saatte basılması oldu. Ancak burada önemli bir detay var: 18 saatlik süre, evin tamamen kullanıma hazır hale gelmesini değil, duvarların 3D yazıcıyla basılma sürecini ifade ediyor.

Yapı, katman katman beton döken robotik bir sistemle oluşturuldu. Yazıcı, bilgisayarda hazırlanan dijital plana göre hareket ederek beton karışımını belirlenen hatlar boyunca üst üste yerleştirdi. Böylece tuğla dizme ya da ahşap kalıp kullanma ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalktı.

Evin üç yatak odası, iki banyosu, garajı ve küçük bir balkonu bulunduğu belirtiliyor. Duvarların basım süreci kısa sürse de yapının tamamen tamamlanması yaklaşık beş ayı buldu. Bu nedenle proje, hızlı duvar üretimi açısından dikkat çekse de tüm inşaat sürecinin hala farklı aşamalara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

3 dakikadan kısa sürede sertleşen beton kullanıldı

3 dakikadan kısa sürede sertleşen beton kullanıldı

Bu yöntemin arkasındaki en önemli detaylardan biri, kullanılan özel beton karışımı. Beton, yazıcının ucundan çıktıktan sonra 3 dakikadan kısa sürede sertleşebiliyor. Bu sayede yeni katmanlar, alttaki katman çökmeden üst üste basılabiliyor.

Kullanılan betonun dayanımının 50 MPa seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor. Bu değer, sıradan tuğlaya göre oldukça güçlü bir yapı malzemesi anlamına geliyor. Ayrıca duvarların yangına, suya ve termitlere karşı dayanıklı olduğu; bazı kaynaklarda siklonlara karşı dirençli olarak sınıflandırıldığı aktarılıyor.

Yöntemin geleneksel duvar işçiliğine göre yüzde 22 daha ucuz olduğu da belirtiliyor. Tasarrufun temel nedenleri arasında daha az iş gücü, daha az malzeme israfı ve çok daha hızlı üretim süreci gösteriliyor. Yine de bu teknoloji henüz her yerde standart hale gelmiş değil. Finansman, yönetmelikler, ölçeklenebilirlik ve farklı ülkelerdeki işçilik maliyetleri, 3D baskı evlerin yaygınlaşmasında belirleyici olacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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