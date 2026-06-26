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Çölün Ortasına 400 Kilometrelik Güneş Seddi İnşa Ediyorlar

Çölün Ortasına 400 Kilometrelik Güneş Seddi İnşa Ediyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 23:27
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Çin’in Kubuqi Çölü’nde yürüttüğü dev enerji projesi, uzaktan bakıldığında adeta çöle çekilmiş parlak bir çizgi gibi görünüyor. “Güneş Seddi” olarak anılan proje, 400 kilometre uzunluğa ulaşması planlanan dev bir güneş paneli koridorundan oluşuyor.

İç Moğolistan’daki bu çöl alanı, bol güneş alan düz yapısı nedeniyle güneş enerjisi yatırımları için oldukça uygun görülüyor.

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400 kilometrelik güneş paneli koridoru inşa ediliyor

400 kilometrelik güneş paneli koridoru inşa ediliyor

Kubuqi Çölü’ndeki güneş paneli koridorunun yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda ve 5 kilometre genişliğinde olması planlanıyor. Bu büyüklük, projeyi yalnızca Çin’in değil, dünyanın en dikkat çekici yenilenebilir enerji hamlelerinden biri haline getiriyor.

NASA’nın Landsat uydu görüntüleri, bölgedeki güneş panellerinin 2017’den 2024’e kadar ne kadar hızlı yayıldığını ortaya koyuyor. Bir zamanlar “ölüm denizi” olarak anılan çöl alanı, bugün mavi panellerle kaplanan dev bir enerji bölgesine dönüşmüş durumda.

Projenin en dikkat çeken bölümlerinden biri de Junma Solar Power Station. At şeklinde tasarlanan bu güneş enerjisi santrali, panellerle oluşturulan en büyük görsellerden biri olarak Guinness Dünya Rekoru’na girdi. Dev at figürü, bölgenin yalnızca enerji üretimiyle değil, görsel etkisiyle de dikkat çekmesini sağladı.

Paneller çölleşmeye karşı da kullanılıyor

Paneller çölleşmeye karşı da kullanılıyor

Bu projede güneş panelleri yalnızca elektrik üretmek için kullanılmıyor. Panellerin gölge oluşturması, zemindeki suyun buharlaşmasını azaltmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda rüzgarın hızını keserek kum hareketini yavaşlatıyor.

Bu sayede panellerin altında ot, yem bitkileri ve bazı tarımsal ürünlerin yetişmesi için daha uygun koşullar oluşabiliyor. Bölgedeki yetkililer, güneş enerjisi projelerinin çölleşmeyle mücadele, tarım ve yerel ekonomi açısından da katkı sağlamasını hedefliyor.

Yine de projenin önünde önemli bir zorluk var. Üretilen elektriğin, çölden yüzlerce kilometre uzaktaki büyük yerleşim ve sanayi bölgelerine taşınması gerekiyor. Bu nedenle iletim hatları ve enerji altyapısı, projenin başarısı için güneş panelleri kadar kritik görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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