Çölün Ortasına 400 Kilometrelik Güneş Seddi İnşa Ediyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çin’in Kubuqi Çölü’nde yürüttüğü dev enerji projesi, uzaktan bakıldığında adeta çöle çekilmiş parlak bir çizgi gibi görünüyor. “Güneş Seddi” olarak anılan proje, 400 kilometre uzunluğa ulaşması planlanan dev bir güneş paneli koridorundan oluşuyor.
İç Moğolistan’daki bu çöl alanı, bol güneş alan düz yapısı nedeniyle güneş enerjisi yatırımları için oldukça uygun görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
400 kilometrelik güneş paneli koridoru inşa ediliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paneller çölleşmeye karşı da kullanılıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın