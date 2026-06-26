Çölün Ortasına 400 Kilometrelik Güneş Seddi İnşa Ediyorlar

Kubuqi Çölü’ndeki güneş paneli koridorunun yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda ve 5 kilometre genişliğinde olması planlanıyor. Bu büyüklük, projeyi yalnızca Çin’in değil, dünyanın en dikkat çekici yenilenebilir enerji hamlelerinden biri haline getiriyor.

NASA’nın Landsat uydu görüntüleri, bölgedeki güneş panellerinin 2017’den 2024’e kadar ne kadar hızlı yayıldığını ortaya koyuyor. Bir zamanlar “ölüm denizi” olarak anılan çöl alanı, bugün mavi panellerle kaplanan dev bir enerji bölgesine dönüşmüş durumda.

Projenin en dikkat çeken bölümlerinden biri de Junma Solar Power Station. At şeklinde tasarlanan bu güneş enerjisi santrali, panellerle oluşturulan en büyük görsellerden biri olarak Guinness Dünya Rekoru’na girdi. Dev at figürü, bölgenin yalnızca enerji üretimiyle değil, görsel etkisiyle de dikkat çekmesini sağladı.