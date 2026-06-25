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Değiştirmeden Yola Çıkmayın! 32 Bin Km’de Bir Yenilenmesi Gerek

Değiştirmeden Yola Çıkmayın! 32 Bin Km’de Bir Yenilenmesi Gerek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 14:50
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Sıcak havalarda arabaya binildiğinde ilk yapılan şey genellikle klimayı açmak oluyor. Ancak klima yeterince serin üflemiyorsa ya da içeride ağır bir koku oluşuyorsa sorun her zaman gaz eksikliği ya da büyük bir arıza olmayabilir.

Araçlarda bulunan kabin filtresi, havalandırma ve klima sisteminden geçen havayı süzerek polen, toz, kir ve bazı kokuların içeri girmesini azaltır.

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Yaz aylarında klima filtresi daha önemli hale geliyor

Yaz aylarında klima filtresi daha önemli hale geliyor

Kabin filtresi, aracın içine giren havanın daha temiz olmasını sağlayan parçalardan biridir. Özellikle yaz aylarında klima daha sık çalıştığı için bu filtrenin temiz olması, içerideki hava kalitesi ve serinleme performansı açısından önem taşır.

Filtre kir, toz, polen ve yol kalıntılarıyla dolduğunda havanın geçişi zorlaşabilir. Bu da klimanın içeriyi serinletmek için daha fazla zorlanmasına neden olabilir. Araç içinde kötü koku, zayıf hava üflemesi ya da camlarda buğulanma gibi belirtiler de filtrenin kontrol edilmesi gerektiğine işaret edebilir.

Kirli filtre klimayı zorlayabilir

Kirli filtre klimayı zorlayabilir

Araç kliması sıcak havalarda zaten daha fazla çalışır. Kabin filtresi de tıkalıysa sistemin içeriye hava göndermesi zorlaşır ve sürücü klimayı daha yüksek kademede kullanmak zorunda kalabilir. Bu durum hem konforu azaltır hem de klimanın verimli çalışmasını engelleyebilir.

Filtrenin ne zaman değiştirileceği araçtan araca değişebilir. Genel olarak birçok kaynak kabin filtresinin yılda bir kez ya da belirli kilometre aralıklarında değiştirilmesini önerir. Ancak çok tozlu bölgelerde araç kullanılıyorsa, yoğun trafikte sık kalınıyorsa ya da araçta alerji hassasiyeti olan kişiler varsa filtreyi daha sık kontrol etmek gerekebilir.

Kabin filtresi çoğu araçta torpido gözü çevresinde ya da ön konsolun arkasında bulunur. Bazı modellerde değiştirmesi oldukça basit olabilir; ancak filtrenin yeri ve değişim şekli araca göre değiştiği için kullanım kılavuzuna bakmak en güvenli yol olur. Klima sıcak havalarda zayıf çalışıyorsa, pahalı bir arıza ihtimalinden önce bu küçük parçayı kontrol etmek iyi bir başlangıç olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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