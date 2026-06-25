Değiştirmeden Yola Çıkmayın! 32 Bin Km’de Bir Yenilenmesi Gerek
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Sıcak havalarda arabaya binildiğinde ilk yapılan şey genellikle klimayı açmak oluyor. Ancak klima yeterince serin üflemiyorsa ya da içeride ağır bir koku oluşuyorsa sorun her zaman gaz eksikliği ya da büyük bir arıza olmayabilir.
Araçlarda bulunan kabin filtresi, havalandırma ve klima sisteminden geçen havayı süzerek polen, toz, kir ve bazı kokuların içeri girmesini azaltır.
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Yaz aylarında klima filtresi daha önemli hale geliyor
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Kirli filtre klimayı zorlayabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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