Tıkalı Lavaboyu Saniyesinde Açacak Yöntemler Belli Oldu!

Karbonat ve beyaz sirke deneyin

Hafif tıkanıklıklarda en sık kullanılan yöntemlerden biri karbonat ve beyaz sirke karışımıdır. Önce giderde biriken su mümkün olduğunca alınır. Ardından gidere yaklaşık bir bardak karbonat dökülür ve üzerine bir bardak beyaz sirke eklenir.

Karışım köpürmeye başladığında giderin ağzı kapatılarak 20-30 dakika bekletilir. Bu reaksiyon, boru içinde biriken hafif sabun kalıntılarının ve yüzeysel kirlerin gevşemesine yardımcı olabilir. Sonrasında gider çok sıcak suyla yavaşça durulanır.

Kaynar su yerine çok sıcak su kullanın

Gideri durularken doğrudan kaynar su dökmek her zaman iyi fikir olmayabilir. Özellikle plastik borularda çok yüksek sıcaklık zamanla deformasyona yol açabilir. Kaynar su yerine çok sıcak ama kontrollü su kullanmak daha güvenlidir.

Sıcak su, özellikle mutfak giderlerinde yağ kalıntılarının yumuşamasına yardımcı olabilir. Ancak yoğun yağ tabakası oluşmuşsa sadece sıcak su yeterli olmayabilir.

Gider pompası kullanın

Karbonat ve sirke yöntemi işe yaramazsa gider pompası denenebilir. Pompa, borunun içindeki hava basıncını değiştirerek tıkanıklığın hareket etmesine yardımcı olur. Özellikle lavabo ve duş giderlerinde yüzeye yakın tıkanıklıklarda etkili olabilir.

Pompayı kullanmadan önce gider çevresinde biraz su olması gerekir. Böylece pompa daha iyi vakum oluşturur. Birkaç güçlü hareketten sonra suyun daha hızlı akıp akmadığı kontrol edilebilir.

Saç ve kalıntıları fiziksel olarak temizleyin

Banyo giderlerinde sorun çoğu zaman saç birikiminden kaynaklanır. Bu durumda sadece sıvı karışımlar kullanmak yerine giderin üst kısmındaki saç ve kirleri fiziksel olarak temizlemek daha etkili olabilir.

Gider kapağı çıkarılabiliyorsa iç kısım dikkatlice temizlenebilir. Daha derindeki saç birikimleri için basit bir gider temizleme teli kullanılabilir. Ancak teli fazla zorlamak boruya zarar verebileceği için dikkatli olmak gerekir.

Sorun geçmiyorsa zorlamayın

Gider tamamen tıkandıysa, su geri tepiyorsa, kötü koku artıyorsa ya da birkaç denemeye rağmen akış düzelmiyorsa işlemi sürekli tekrarlamak doğru değildir. Çünkü bilinçsizce yapılan müdahaleler tıkanıklığı daha derine itebilir.

Bu durumda tesisatçı çağırmak daha güvenli olur. Özellikle apartman giderlerinde sorun sadece sizin dairenizden değil, ortak tesisattan da kaynaklanabilir.