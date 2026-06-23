Lezzet Sırrı Mide Bulandırdı: Ödüllü Tavukçunun Sırrı 66 Yıllık Yağ Çıktı

Wakatori, Japonya’da kızarmış tavuk alanında aldığı ödülle dikkat çeken restoranlardan biri. Ancak restoran sahibinin yaptığı açıklama, ödülün bile önüne geçti. Tsuchiya, aile işletmesinin başarısında en büyük payın yıllardır korunan kızartma yağına ait olduğunu anlattı.

Restoranın iddiasına göre bu “olgunlaşmış yağ”, tavuklara yeni yağla elde edilemeyecek daha yoğun bir aroma ve kendine özgü bir lezzet katıyor. Bu nedenle işletme, yağı tamamen döküp baştan başlamak yerine yıllardır aynı lezzet temelini korumayı tercih ediyor.

Söz konusu açıklama, kulağa ilk anda oldukça tuhaf geliyor. Çünkü kızartma yağı denince çoğu kişinin aklına düzenli olarak değiştirilmesi gereken bir malzeme geliyor.