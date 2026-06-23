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Lezzet Sırrı Mide Bulandırdı: Ödüllü Tavukçunun Sırrı 66 Yıllık Yağ Çıktı

Lezzet Sırrı Mide Bulandırdı: Ödüllü Tavukçunun Sırrı 66 Yıllık Yağ Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 12:01
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Japonya’nın Shizuoka bölgesinde bulunan Wakatori adlı kızarmış tavuk restoranı, aldığı ödülden çok yaptığı açıklamayla gündem oldu. Restoranın üçüncü kuşak sahibi Yoshihiro Tsuchiya, mekanın lezzet sırrının 1960’tan bu yana tamamen değiştirilmeden kullanılan kızartma yağı olduğunu söyledi.

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Ödüllü restoranın sırrı 66 yıllık yağ çıktı

Ödüllü restoranın sırrı 66 yıllık yağ çıktı

Wakatori, Japonya’da kızarmış tavuk alanında aldığı ödülle dikkat çeken restoranlardan biri. Ancak restoran sahibinin yaptığı açıklama, ödülün bile önüne geçti. Tsuchiya, aile işletmesinin başarısında en büyük payın yıllardır korunan kızartma yağına ait olduğunu anlattı.

Restoranın iddiasına göre bu “olgunlaşmış yağ”, tavuklara yeni yağla elde edilemeyecek daha yoğun bir aroma ve kendine özgü bir lezzet katıyor. Bu nedenle işletme, yağı tamamen döküp baştan başlamak yerine yıllardır aynı lezzet temelini korumayı tercih ediyor.

Söz konusu açıklama, kulağa ilk anda oldukça tuhaf geliyor. Çünkü kızartma yağı denince çoğu kişinin aklına düzenli olarak değiştirilmesi gereken bir malzeme geliyor.

Tepkiler sonrası restoran açıklama yaptı

Tepkiler sonrası restoran açıklama yaptı

Restoranın açıklaması sosyal medyada hızla yayılınca birçok kişi, bu yöntemin sağlık açısından riskli olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bazı kullanıcılar, yıllardır kullanılan kızartma yağının insan sağlığı için tehlikeli olabileceğini savunurken, restoran tarafı durumun sanıldığı gibi olmadığını belirtti.

Wakatori’ye göre yağ her gün temizleniyor, süzülüyor ve içindeki et parçalarıyla tortular ayrıştırılıyor. İşletme, eski yağın tamamının kullanılmadığını; yalnızca küçük bir miktarının lezzet bazı olarak korunduğunu ve yeni kızartma yağına eklendiğini söylüyor. Yani teknik olarak 1960’tan kalan yağın izleri hala karışımda bulunabilir ancak tavukların tamamen 66 yıllık aynı yağda kızartıldığı anlamına gelmiyor.

Bu yöntem, bazı restoranların yıllardır aynı çorba veya sos bazını taze malzemelerle destekleyerek kullanmasına benzetiliyor. Ancak uzmanlar yağın çorba suyundan farklı olduğunu, defalarca ısıtılan kızartma yağlarında zararlı maddelerin oluşabileceğini belirtiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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