Lezzet Sırrı Mide Bulandırdı: Ödüllü Tavukçunun Sırrı 66 Yıllık Yağ Çıktı
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Ödüllü restoranın sırrı 66 yıllık yağ çıktı
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Tepkiler sonrası restoran açıklama yaptı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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