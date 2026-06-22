Fiber Kablo Kazısı Yaparken 2 Bin Yıllık Tarihi Keşfettiler

Roma yakınlarındaki Tivoli, antik dönemde Tibur adıyla biliniyordu. Bölge, Roma aristokrasisi ve imparatorluk çevresi için önemli bir dinlenme, kültür ve yaşam alanıydı. İmparator Hadrianus’un yaptırdığı Villa Adriana da burada yer alıyor.

Bu nedenle bölgede yapılan kazılarda tarihi kalıntılara rastlanması şaşırtıcı değil. Ancak bir fiber optik altyapı çalışması sırasında bu kadar iyi korunmuş bir mozaiğin ortaya çıkması, keşfi daha dikkat çekici hale getirdi.

Arkeologlar mozaiğin belgelenmesi ve korunması için çalışma başlatırken, fiber optik hattın güzergahı da tarihi alana zarar vermeyecek şekilde yeniden planlandı. Mozaiğin yerinde korunması ya da yakındaki bir müzeye taşınması seçenekleri değerlendiriliyor.