Fiber Kablo Kazısı Yaparken 2 Bin Yıllık Tarihi Keşfettiler
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Modern altyapı çalışmaları bazen yalnızca yolları, kabloları ya da internet bağlantılarını değil, tarihin unutulmuş katmanlarını da ortaya çıkarabiliyor. İtalya’da Roma yakınlarındaki Tivoli kasabasında yapılan fiber optik kablo kazısı sırasında da tam olarak böyle bir keşif yaşandı. İşçiler, internet altyapısı için kazı yaparken toprağın hemen altında olağanüstü biçimde korunmuş bir Roma mozaiği buldu.
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Toprağın altından Roma mozaiği çıktı
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Fiber kazısı tarihi alana göre yeniden planlandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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