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Fiber Kablo Kazısı Yaparken 2 Bin Yıllık Tarihi Keşfettiler

Fiber Kablo Kazısı Yaparken 2 Bin Yıllık Tarihi Keşfettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 20:57
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Modern altyapı çalışmaları bazen yalnızca yolları, kabloları ya da internet bağlantılarını değil, tarihin unutulmuş katmanlarını da ortaya çıkarabiliyor. İtalya’da Roma yakınlarındaki Tivoli kasabasında yapılan fiber optik kablo kazısı sırasında da tam olarak böyle bir keşif yaşandı. İşçiler, internet altyapısı için kazı yaparken toprağın hemen altında olağanüstü biçimde korunmuş bir Roma mozaiği buldu.

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Toprağın altından Roma mozaiği çıktı

Toprağın altından Roma mozaiği çıktı

Tivoli’deki fiber optik altyapı çalışmaları sırasında bulunan mozaik, yaklaşık 18 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Renkli taş ve cam parçacıklarıyla işlenen eserde geometrik ve bitkisel motifler yer alıyor.

Arkeologlar, mozaiğin MS 1. ya da 2. yüzyıla ait olabileceğini belirtiyor. Bu da eserin Roma İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerinden kalmış olabileceği anlamına geliyor.

Mozaiğin bu kadar iyi korunmuş olması da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre eserin üstünü kaplayan toprak katmanı, yüzyıllar boyunca onu ışık, nem ve dış etkenlerden koruyan doğal bir örtü görevi gördü.

Fiber kazısı tarihi alana göre yeniden planlandı

Fiber kazısı tarihi alana göre yeniden planlandı

Roma yakınlarındaki Tivoli, antik dönemde Tibur adıyla biliniyordu. Bölge, Roma aristokrasisi ve imparatorluk çevresi için önemli bir dinlenme, kültür ve yaşam alanıydı. İmparator Hadrianus’un yaptırdığı Villa Adriana da burada yer alıyor.

Bu nedenle bölgede yapılan kazılarda tarihi kalıntılara rastlanması şaşırtıcı değil. Ancak bir fiber optik altyapı çalışması sırasında bu kadar iyi korunmuş bir mozaiğin ortaya çıkması, keşfi daha dikkat çekici hale getirdi.

Arkeologlar mozaiğin belgelenmesi ve korunması için çalışma başlatırken, fiber optik hattın güzergahı da tarihi alana zarar vermeyecek şekilde yeniden planlandı. Mozaiğin yerinde korunması ya da yakındaki bir müzeye taşınması seçenekleri değerlendiriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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