Yıllardır Doğru Bildiğimiz Saç Efsanesi Yanlış Çıktı

Hayır, saç kesmek saçın biyolojik olarak gürleşmesini sağlamaz. Saç teli kesildiğinde yalnızca saçın dışarıda kalan kısmı kısalır; saçın kökü, yoğunluğu ya da uzama hızı bundan etkilenmez.

Bu yanılgının nedeni saçın kesildikten sonra daha kalın ve düzgün görünmesidir. Uzayan saç uçları zamanla yıpranır, incelir ve çatallaşır. Saç kesildiğinde ise bu ince ve kırık uçlar ortadan kalkar. Ortaya daha düz, daha tok ve daha sağlıklı görünen bir kesit çıkar.

Bu yüzden saç kesildikten sonra “daha gür çıkmış” gibi bir his oluşabilir. Aslında değişen saçın miktarı değil, görüntüsü ve dokusudur.