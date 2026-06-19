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Yıllardır Doğru Bildiğimiz Saç Efsanesi Yanlış Çıktı

Yıllardır Doğru Bildiğimiz Saç Efsanesi Yanlış Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 22:25
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Saç kestikçe daha hızlı uzadığı ve gürleştiği inancı yıllardır en çok tekrarlanan güzellik mitlerinden biri. Ancak dermatoloji bilimine göre saç kesmek, saçın büyüme hızını ya da yoğunluğunu değiştirmiyor. Yine de düzenli kesim, saçın daha sağlıklı ve dolgun görünmesine yardımcı olabiliyor.

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Saç kesmek saçı gerçekten gürleştirir mi?

Saç kesmek saçı gerçekten gürleştirir mi?

Hayır, saç kesmek saçın biyolojik olarak gürleşmesini sağlamaz. Saç teli kesildiğinde yalnızca saçın dışarıda kalan kısmı kısalır; saçın kökü, yoğunluğu ya da uzama hızı bundan etkilenmez.

Bu yanılgının nedeni saçın kesildikten sonra daha kalın ve düzgün görünmesidir. Uzayan saç uçları zamanla yıpranır, incelir ve çatallaşır. Saç kesildiğinde ise bu ince ve kırık uçlar ortadan kalkar. Ortaya daha düz, daha tok ve daha sağlıklı görünen bir kesit çıkar.

Bu yüzden saç kesildikten sonra “daha gür çıkmış” gibi bir his oluşabilir. Aslında değişen saçın miktarı değil, görüntüsü ve dokusudur.

Saçın uzama hızı nerede belirlenir?

Saçın uzama hızı nerede belirlenir?

Saçın uzaması saç uçlarında değil, cilt altındaki saç foliküllerinde gerçekleşir. Folikül içindeki hücreler bölünerek yeni saç dokusunu oluşturur ve saç bu şekilde uzar.

Bu süreci etkileyen faktörler arasında genetik yapı, yaş, hormonal durum, beslenme, sağlık sorunları ve bazı dönemsel değişimler yer alır. Yani saçın ne kadar hızlı uzayacağı büyük ölçüde vücudun iç dengesine bağlıdır.

Dermatoloji kaynaklarına göre saç ortalama olarak ayda yaklaşık 1-1,25 santimetre uzar. Saçı sık kestirmek bu hızı artırmaz; sadece kırık uçların temizlenmesi sayesinde saçın daha düzenli ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Saçı düzenli kestirmenin hiç faydası yok mu?

Saçı düzenli kestirmenin hiç faydası yok mu?

Saçı kestirmek uzama hızını artırmasa da saç sağlığı ve görünümü açısından faydalıdır. Özellikle kırık, çatallaşmış ve yıpranmış uçların alınması, saçın daha bakımlı görünmesine yardımcı olur.

Kırık uçlar zamanla saç telinde yukarı doğru ilerleyebilir ve saçın daha cansız görünmesine neden olabilir. Düzenli kesim bu yıpranmış bölümleri ortadan kaldırarak saçın boydan boya daha sağlıklı durmasını sağlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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