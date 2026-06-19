3 Kilometre Boyunca Arı Kovanı Gibi Ev Yaptılar: İnşaatı 11 Yıl Sürdü
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Ukrayna’nın Lutsk kentinde bulunan dev konut kompleksi, dünyanın en uzun apartman binası olarak biliniyor. Ana aksı 1,75 kilometre olan yapı, yan uzantılarıyla birlikte 2,75 kilometreye ulaşıyor. Yukarıdan bakıldığında arı kovanını andıran binada 3 binden fazla daire ve yaklaşık 10 bin kişi bulunuyor.
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Dünyanın en uzun konut binası olarak biliniyor
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İçinde yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor
Yukarıdan bakıldığında arı kovanını andırıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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