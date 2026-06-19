3 Kilometre Boyunca Arı Kovanı Gibi Ev Yaptılar: İnşaatı 11 Yıl Sürdü

Dev konut kompleksi yüzlerce girişe, 3 binden fazla daireye ve on binlerce pencereye sahip. İçinde yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı belirtilen yapı, bu haliyle bazı küçük kasabalardan bile daha büyük bir nüfusu barındırıyor.

Binanın büyüklüğü, burada yaşayanlar için de ilginç durumlar yaratmış. İlk taşınan sakinlerin, kendi dairelerini ve girişlerini bulmakta haftalarca zorlandığı aktarılıyor. Bu yüzden yapının farklı bölümleri için özel bir adres sistemi geliştirilmiş.