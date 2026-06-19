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3 Kilometre Boyunca Arı Kovanı Gibi Ev Yaptılar: İnşaatı 11 Yıl Sürdü

3 Kilometre Boyunca Arı Kovanı Gibi Ev Yaptılar: İnşaatı 11 Yıl Sürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 20:39
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Ukrayna’nın Lutsk kentinde bulunan dev konut kompleksi, dünyanın en uzun apartman binası olarak biliniyor. Ana aksı 1,75 kilometre olan yapı, yan uzantılarıyla birlikte 2,75 kilometreye ulaşıyor. Yukarıdan bakıldığında arı kovanını andıran binada 3 binden fazla daire ve yaklaşık 10 bin kişi bulunuyor.

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Dünyanın en uzun konut binası olarak biliniyor

Dünyanın en uzun konut binası olarak biliniyor

Ukrayna’nın Lutsk kentinde bulunan yapı, dünyanın en uzun konut binası olarak anılıyor. Binanın ana hattı yaklaşık 1,75 kilometre uzunluğunda olsa da yan uzantılar hesaba katıldığında toplam uzunluğu 2,75 kilometreye ulaşıyor.

Sobornosti Caddesi ile Molodezhy Sokağı’nın kesiştiği bölgede yer alan yapının inşasına 1969 yılında başlandı. Sovyetler Birliği döneminde başlayan proje, 11 yıl süren çalışmaların ardından tamamlandı.

İçinde yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor

İçinde yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor

Dev konut kompleksi yüzlerce girişe, 3 binden fazla daireye ve on binlerce pencereye sahip. İçinde yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı belirtilen yapı, bu haliyle bazı küçük kasabalardan bile daha büyük bir nüfusu barındırıyor.

Binanın büyüklüğü, burada yaşayanlar için de ilginç durumlar yaratmış. İlk taşınan sakinlerin, kendi dairelerini ve girişlerini bulmakta haftalarca zorlandığı aktarılıyor. Bu yüzden yapının farklı bölümleri için özel bir adres sistemi geliştirilmiş.

Yukarıdan bakıldığında arı kovanını andırıyor

Yukarıdan bakıldığında arı kovanını andırıyor

Binanın asıl etkileyici tarafı yerden bakınca değil, yukarıdan bakınca ortaya çıkıyor. Blokların birbirine bağlanma biçimi, havadan görüntülendiğinde petek ya da arı kovanını andıran bir düzen oluşturuyor.

Bu tasarım nedeniyle bina sadece uzunluğuyla değil, labirenti andıran yapısıyla da dikkat çekiyor. Bir ucundan diğerine normal tempoda yürümek yaklaşık 1 saat sürebiliyor.

Günümüzde yapı, mimari açıdan ilginç bir Sovyet mirası olarak görülüyor. Ancak Ukrayna’daki savaş nedeniyle binanın onarım ihtiyacı ve bakım masrafları da gündemde. Yerel girişimlerin, yapının korunması için turlar ve etkinlikler düzenlemeyi planladığı belirtiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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