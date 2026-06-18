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Yıllardır Yanlış Bildiğimiz Şarj Alışkanlığı Pil Ömrünü Kısaltıyor

Yıllardır Yanlış Bildiğimiz Şarj Alışkanlığı Pil Ömrünü Kısaltıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 13:31
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Telefon pilini tamamen bitirip sonra yüzde 100’e kadar şarj etmenin daha sağlıklı olduğu düşüncesi yıllardır anlatılıyor. Hatta birçok kişi hâlâ telefonunu şarja takmadan önce pilin iyice azalmasını bekliyor.

Ancak modern akıllı telefonlar için bu tavsiye artık doğru değil. Çünkü günümüzde telefonlarda kullanılan lityum iyon piller, eski nesil piller gibi çalışmıyor.

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Telefon pilini sıfıra kadar bitirmek neden yanlış?

Telefon pilini sıfıra kadar bitirmek neden yanlış?

Bu alışkanlığın kökeni eski pil teknolojilerine dayanıyor. 1990’larda kullanılan nikel-kadmiyum ve nikel-metal hidrit pillerde “hafıza etkisi” denilen bir sorun vardı. Pil sürekli tam boşalmadan şarj edilirse kapasitesi zamanla düşebiliyordu. Bu yüzden o dönemlerde pili arada bir tamamen bitirip yeniden doldurmak mantıklı kabul ediliyordu.

Fakat modern telefonlarda kullanılan lityum iyon pillerde bu mantık geçerli değil. Bu pillerin düzenli olarak sıfıra kadar boşaltılmasına gerek yok. Hatta pilin sık sık tamamen bitmesi, “derin deşarj” denilen duruma yol açarak pil kimyasını daha fazla zorlayabilir.

Aynı şekilde telefonu sürekli yüzde 100’de tutmak da uzun vadede ideal değildir. Pil tam doluyken daha yüksek voltajda çalışır ve bu durum zamanla kapasite kaybını hızlandırabilir. Bu yüzden birçok yeni telefonda “optimize edilmiş şarj” ya da “pil koruma” gibi özellikler bulunur. Bu özellikler, pilin uzun süre yüzde 100’de beklemesini azaltmaya çalışır.

Telefonu nasıl şarj etmek daha doğru?

Telefonu nasıl şarj etmek daha doğru?

Telefon pilini korumak için en pratik yöntem, pili mümkün olduğunca orta seviyelerde tutmaktır. Günlük kullanımda yüzde 20 ile yüzde 80 arası genel olarak daha sağlıklı bir aralık kabul edilir.

Bu, telefonu hiçbir zaman yüzde 100 yapmayın anlamına gelmez. Uzun bir gün geçirecekseniz, seyahate çıkacaksanız ya da şarj imkânınız olmayacaksa telefonu tam doldurmanızda sorun yok. Buradaki mesele, bunu sürekli alışkanlık hâline getirip telefonu uzun saatler boyunca yüzde 100’de bekletmemek.

Pil sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri de sıcaklıktır. Telefonu güneş altında bırakmak, sıcak arabada unutmak ya da ısınırken şarj etmeye devam etmek pilin daha hızlı yıpranmasına neden olabilir. Bu yüzden şarj alışkanlığından bile önce, telefonu aşırı sıcak ortamlardan uzak tutmak gerekir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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