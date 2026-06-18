Yıllardır Yanlış Bildiğimiz Şarj Alışkanlığı Pil Ömrünü Kısaltıyor

Bu alışkanlığın kökeni eski pil teknolojilerine dayanıyor. 1990’larda kullanılan nikel-kadmiyum ve nikel-metal hidrit pillerde “hafıza etkisi” denilen bir sorun vardı. Pil sürekli tam boşalmadan şarj edilirse kapasitesi zamanla düşebiliyordu. Bu yüzden o dönemlerde pili arada bir tamamen bitirip yeniden doldurmak mantıklı kabul ediliyordu.

Fakat modern telefonlarda kullanılan lityum iyon pillerde bu mantık geçerli değil. Bu pillerin düzenli olarak sıfıra kadar boşaltılmasına gerek yok. Hatta pilin sık sık tamamen bitmesi, “derin deşarj” denilen duruma yol açarak pil kimyasını daha fazla zorlayabilir.

Aynı şekilde telefonu sürekli yüzde 100’de tutmak da uzun vadede ideal değildir. Pil tam doluyken daha yüksek voltajda çalışır ve bu durum zamanla kapasite kaybını hızlandırabilir. Bu yüzden birçok yeni telefonda “optimize edilmiş şarj” ya da “pil koruma” gibi özellikler bulunur. Bu özellikler, pilin uzun süre yüzde 100’de beklemesini azaltmaya çalışır.