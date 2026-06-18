Yıllardır Yanlış Bildiğimiz Şarj Alışkanlığı Pil Ömrünü Kısaltıyor
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Telefon pilini tamamen bitirip sonra yüzde 100’e kadar şarj etmenin daha sağlıklı olduğu düşüncesi yıllardır anlatılıyor. Hatta birçok kişi hâlâ telefonunu şarja takmadan önce pilin iyice azalmasını bekliyor.
Ancak modern akıllı telefonlar için bu tavsiye artık doğru değil. Çünkü günümüzde telefonlarda kullanılan lityum iyon piller, eski nesil piller gibi çalışmıyor.
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Telefon pilini sıfıra kadar bitirmek neden yanlış?
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Telefonu nasıl şarj etmek daha doğru?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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