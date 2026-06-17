article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kıyı Adalarına Taşınana Tam 3,7 Milyon TL Destek Verilecek! Başvuru Şartları Belli Oldu

Kıyı Adalarına Taşınana Tam 3,7 Milyon TL Destek Verilecek! Başvuru Şartları Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 17:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa’da yeni bir hayat kurmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek destek programı İrlanda’dan geldi. Ülke, nüfusu azalan kıyı adalarını yeniden canlandırmak için “Our Living Islands” adlı program kapsamında belirli adalara taşınacak kişilere 80 bin dolara kadar destek sunuyor. Verilen destek, güncel karşılığıyla yaklaşık 3.705.352 TL’ye denk geliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amaç adalardaki nüfusu yeniden artırmak

Amaç adalardaki nüfusu yeniden artırmak

İrlanda hükümeti, “Our Living Islands” programıyla ülkenin kıyı adalarındaki yaşamı desteklemeyi hedefliyor. Programa dahil edilen adalar, ana karaya köprü ya da geçitle bağlı olmayan, yıl boyunca yaşayan nüfusa sahip ve özel mülkiyette bulunmayan yerlerden oluşuyor. Bazı adalar gün içinde gelgit nedeniyle ana karadan ayrılabiliyor.

Programın temel amacı, gençlerin adalarda kalmasını ya da yeni kişilerin bu bölgelere taşınmasını teşvik etmek. Bu kapsamda konut, sağlık, eğitim, internet altyapısı, ulaşım ve temel hizmetlere erişim gibi alanlarda adaların güçlendirilmesi planlanıyor. Böylece nüfusu azalan yerleşimlerin yeniden canlı hale gelmesi amaçlanıyor.

Hibe yalnızca terk edilmiş evler için kullanılabiliyor

Hibe yalnızca terk edilmiş evler için kullanılabiliyor

İrlanda’nın sunduğu destek herkesin istediği gibi kullanabileceği nakit bir ödeme değil. Hibe, Croí Cónaithe adlı yenileme programı kapsamında, boş ya da terk edilmiş evlerin yaşanabilir hale getirilmesi için veriliyor. Evlerin 1993’ten önce inşa edilmiş olması ve en az 2 yıldır boş durumda bulunması gerekiyor.

Program kapsamında 50 bin euroya kadar destek sağlanabiliyor. Bazı durumlarda tutar 70 bin euroya kadar çıkabiliyor. Ancak alınan evin gerçekten konut olarak kullanılması gerekiyor. Yani destekle ev alıp kısa süreli kiralama ya da Airbnb gibi amaçlarla kullanmak mümkün değil.

Başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri de oturum şartı. Program, tek başına bir göçmenlik yolu sunmuyor. Başvuran kişinin İrlanda’da yasal oturum hakkına sahip olması gerekiyor. Bu nedenle destek, özellikle İrlanda’da yaşama hakkı bulunan ya da bu hakkı farklı yollarla elde edebilen kişiler için geçerli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın