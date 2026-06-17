Kıyı Adalarına Taşınana Tam 3,7 Milyon TL Destek Verilecek! Başvuru Şartları Belli Oldu
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Avrupa’da yeni bir hayat kurmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek destek programı İrlanda’dan geldi. Ülke, nüfusu azalan kıyı adalarını yeniden canlandırmak için “Our Living Islands” adlı program kapsamında belirli adalara taşınacak kişilere 80 bin dolara kadar destek sunuyor. Verilen destek, güncel karşılığıyla yaklaşık 3.705.352 TL’ye denk geliyor.
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Amaç adalardaki nüfusu yeniden artırmak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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