Kıyı Adalarına Taşınana Tam 3,7 Milyon TL Destek Verilecek! Başvuru Şartları Belli Oldu

İrlanda’nın sunduğu destek herkesin istediği gibi kullanabileceği nakit bir ödeme değil. Hibe, Croí Cónaithe adlı yenileme programı kapsamında, boş ya da terk edilmiş evlerin yaşanabilir hale getirilmesi için veriliyor. Evlerin 1993’ten önce inşa edilmiş olması ve en az 2 yıldır boş durumda bulunması gerekiyor.

Program kapsamında 50 bin euroya kadar destek sağlanabiliyor. Bazı durumlarda tutar 70 bin euroya kadar çıkabiliyor. Ancak alınan evin gerçekten konut olarak kullanılması gerekiyor. Yani destekle ev alıp kısa süreli kiralama ya da Airbnb gibi amaçlarla kullanmak mümkün değil.

Başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri de oturum şartı. Program, tek başına bir göçmenlik yolu sunmuyor. Başvuran kişinin İrlanda’da yasal oturum hakkına sahip olması gerekiyor. Bu nedenle destek, özellikle İrlanda’da yaşama hakkı bulunan ya da bu hakkı farklı yollarla elde edebilen kişiler için geçerli.