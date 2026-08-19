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Bugünün Menüsünü Biraz Daha Heyecanlı Hale Getirecek Tarifler

Bugünün Menüsünü Biraz Daha Heyecanlı Hale Getirecek Tarifler

Yemek.com
Yemek.com - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 06:01
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Bugün sofrada biraz değişiklik yapma zamanı! Aynı birkaç yemeği tekrar tekrar hazırlamak yerine, farklı yörelerden ve mutfaklardan ilham alan, baharatlı, renkli ve iştah açıcı tariflerle menünün havasını bir anda değiştirebilirsiniz. Üstelik bunun için mutfakta saatler geçirmenize ya da alışveriş listenizi baştan sona yenilemenize de gerek yok. Bazen birkaç yeni fikir, bildiğimiz malzemelere bambaşka bir hava katmak için yeterli.

İster ana yemeğin yanına farklı bir eşlikçi arayın ister sofrayı zenginleştirecek yeni tatların peşinde olun, hemen aşağıda herkese göre bir seçenek var. Bazıları kısa sürede şipşak hazırlanıyor, bazıları en özel misafirlerinizi ağırlayacağınız akşam yemeği sofralarına dahi çok yakışacak kadar şık oluyor. Ortak noktalarıysa lezzetten ödün vermemeleri tabii ki!

Şimdi mutfağa girme ve bugünün menüsünü biraz daha heyecanlı hale getirme zamanı! Buyursunlar...

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Mercimek köftesi tarifi

Mercimek köftesi tarifi

Mutfaklarımızın demirbaş malzemelerinden kırmızı mercimek ve ince bulgur bir araya geliyor, nefis baharatların ve salçanın katkılarıyla şahane bir lezzete dönüşüyor. Yanında bolca yeşillik ve limonla sofranıza onu yerleştirebilir ve meze, atıştırmalık ya da başlangıç gibi değerlendirebilirsiniz. Onu tam kıvamında hazırlamak içinse bu mercimek köftesi tarifini uygulamanız yeterli.

Falafel tarifi

Falafel tarifi

Veganların, tercihen ya da sağlıksal sebeplerle et yemeyen ya da yiyemeyenlerin favori lezzetlerinden falafel de menünüzü en lezzetlisinden farklılaştıracak tariflerden. Nohut sevmeyenler dahi bu tariften sonra onu afiyetle yemeye başlıyor, nar gibi kızarmış dokusu ve yanına gelen tahinli yoğurtlu sosuyla o, sofranızın yıldızı olmaya geliyor. 'Evde onu nasıl hazırlayabilirim?' diye düşünenleri ise en iyi falafel tarifi burada bekliyor.

Alinazik tarifi

Alinazik tarifi

Lübnan mutfağından çıkıp gelen falafeli değil de şöyle bizim topraklarımızdan çıkan yöresel lezzetleri tercih etmek istiyorsanız mis gibi bir alinazik yapabilirsiniz. Patlıcan ve kırmızı etin uyumunun en özel örneklerinden olan alinazik tarifini evde, en kolay ve lezzetli şekilde hazırlamak için uygulayabileceğiniz tarif de videosu ve tüm görselli yapılış adımlarıyla sizi burada bekliyor: Alinazik tarifi

Melanzane tarifi

Melanzane tarifi

Şimdi de İtalyan mutfağından çıkıp gelen efsane bir lezzetle menüleri zenginleştirme zamanı! Patlıcanların kızartılıp soğan, sarımsak, domates ve kekikle hazırlanan aromatik sosla buluşturulduğu bu lezzetli tarifte malzemeler, rendelenmiş kaşar peyniriyle birlikte kat kat diziliyor. Üzeri peynirle tamamlanan melanzane, 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirilerek sıcak servis ediliyor, tadına bakan herkes ona bayılıyor.

Kapya biber dolması tarifi

Kapya biber dolması tarifi

Dolma sevmeyen var mı? Menünüze farklılık katmak için bu kez klasik biber dolmalarını bir kenara bırakıyor ve kapya biberleri sahneye alıyoruz. Kapya biberlerin ikiye bölünüp soğan, sarımsak, pirinç, domates, baharat, maydanoz ve kıymayla hazırlanan harçla doldurulduğu bu nefis tarif, salçalı, limonlu ve zeytinyağlı sosla buluşturuluyor. 180 derece fırında yaklaşık 35-45 dakika, biberler yumuşayıp üzerleri kızarana kadar pişirilen dolmalar sıcak olarak servis ediliyor. İşte bu kadar!

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Yoğurtlu kabak sıyırma tarifi

Yoğurtlu kabak sıyırma tarifi

Şimdi de sözü kabaklara bırakıyor ve kısa sürede kolayca yapabileceğiniz, üstelik görüntüsü de iştah açacak şöyle bir lezzet hazırlıyoruz. Kabakların uzun şeritler halinde sıyrılıp taze soğan, sarımsak, limon ve pirinçle hafifçe pişirildiği bu tarif, sarımsaklı süzme yoğurt üzerinde servis ediliyor. Ilıdıktan sonra yoğurdun üzerine alınan kabak sıyırma, zeytinyağı ve limon kabuğu rendesiyle tamamlanarak ferah ve hafif bir lezzet sunuyor. Şimdiden ellerinize sağlık.

Patlıcanlı fette tarifi

Patlıcanlı fette tarifi

Daha bol malzemeli, daha doyurucu ve farklı bir öneri isteyenleri de hemen böyle alalım. Patlıcanların kızartılıp çıtır lavaş ve haşlanmış nohutla buluşturulduğu bu tarif, sarımsaklı, limonlu ve tahinli yoğurt sosuyla kat kat hazırlanıyor. Üzeri tereyağlı, biberli yağ ve çam fıstığıyla tamamlanan patlıcanlı fette, maydanozla süslenerek bekletilmeden servis ediliyor. Sofranıza ilham olsun!

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