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Asansör Boşluğu Açarken 2 Bin Yıllık Tarih Buldular: Yüzyıllarca Saklanmış

Asansör Boşluğu Açarken 2 Bin Yıllık Tarih Buldular: Yüzyıllarca Saklanmış

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 13:26
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Barcelona’nın tarihi Gotik Mahallesi’nde yapılan sıradan bir otel çalışması, şehrin Roma dönemine uzanan geçmişiyle ilgili önemli bir keşfe dönüştü. Gran Hotel Barcino’da asansör boşluğu açılırken, yerin birkaç metre altında yaklaşık 2 bin yıllık anıtsal bir Roma zemini ortaya çıkarıldı.

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Asansör kazısı Roma forumunu ortaya çıkardı

Asansör kazısı Roma forumunu ortaya çıkardı

Gran Hotel Barcino’da yapılmak istenen asansör çalışması sırasında, otelin altında büyük taş bloklardan oluşan anıtsal bir zemin bulundu. Montjuïc taşından yapılan döşemenin Roma dönemine ait olduğu ve antik Barcino’nun kuruluş dönemine kadar uzandığı belirtildi.

Buluntunun en dikkat çekici yanı yalnızca yaşı değil, konumu oldu. Daha önce Barcelona’daki Roma forumunun denize paralel uzandığı düşünülüyordu. Ancak otelin altında ortaya çıkan zemin, forumun şehrin doğu-batı aksı olan decumanus doğrultusunda yer aldığını gösterdi. Arkeologlara göre keşif, antik kentin merkezine dair haritanın yaklaşık 90 derece yeniden düşünülmesine yol açtı.

Zemin otelin içinde cam tabanla korunacak

Zemin otelin içinde cam tabanla korunacak

Kazı sırasında ortaya çıkarılan taş blokların bazıları 149 santimetre uzunluğa ve 118 santimetre genişliğe ulaşıyor. Kalınlığı 18 ile 35 santimetre arasında değişen taşlar, alanın sıradan bir sokak ya da geçiş noktası değil, anıtsal bir kamusal merkez olduğunu düşündürüyor.

Keşfin ardından otel projesi yeniden düzenlendi. Tarihi kalıntılar kaldırılmak yerine restore edilerek otelin içine entegre edildi. Zeminin bir bölümü cam tabanla görülebilecek ve böylece ziyaretçiler modern Barcelona’nın altında saklanan Roma dönemine ait alanı doğrudan görebilecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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