Asansör Boşluğu Açarken 2 Bin Yıllık Tarih Buldular: Yüzyıllarca Saklanmış

Kazı sırasında ortaya çıkarılan taş blokların bazıları 149 santimetre uzunluğa ve 118 santimetre genişliğe ulaşıyor. Kalınlığı 18 ile 35 santimetre arasında değişen taşlar, alanın sıradan bir sokak ya da geçiş noktası değil, anıtsal bir kamusal merkez olduğunu düşündürüyor.

Keşfin ardından otel projesi yeniden düzenlendi. Tarihi kalıntılar kaldırılmak yerine restore edilerek otelin içine entegre edildi. Zeminin bir bölümü cam tabanla görülebilecek ve böylece ziyaretçiler modern Barcelona’nın altında saklanan Roma dönemine ait alanı doğrudan görebilecek.