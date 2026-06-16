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Duş Camındaki Kireci 10 Dakikada Çıkarmanın Yolu

Duş Camındaki Kireci 10 Dakikada Çıkarmanın Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 16:00
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Banyo temizliğinde en zorlayıcı alanlardan biri duş camları olabilir. Özellikle sert suyun bıraktığı kireç lekeleri, cam yüzeyde bulanık ve kirli bir görüntü oluşturur. Normal temizlik ürünleriyle kolayca çıkmayan lekeler zamanla daha da inatçı hale gelebilir.

Uzmanlara göre duş camındaki kireç ve sabun kalıntılarını temizlemek için pahalı kimyasallara gerek kalmayabilir.

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Kireç lekeleri neden duş camında kalıcı hale gelir?

Kireç lekeleri neden duş camında kalıcı hale gelir?

Duş camlarında görülen beyazımsı ve bulanık lekeler genellikle sert sudan kaynaklanır. Su buharlaşıp yüzeyden çekildiğinde geride kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller kalır. Zaman içinde biriken mineraller, camın üzerinde kireç tabakası oluşturur.

Sabun kalıntıları da kireçle birleştiğinde duş camı daha mat ve kirli görünür. Lekeler uzun süre temizlenmediğinde sıradan bir silme işlemi yeterli olmayabilir. Bu nedenle asidik yapıya sahip doğal malzemeler, kireç birikintilerini çözmek için etkili bir seçenek olarak kullanılabilir.

Duş camındaki kireç limonla nasıl temizlenir?

Duş camındaki kireç limonla nasıl temizlenir?

  • Bir limonu ortadan ikiye kesin.

  • Limonu duş camındaki kireçli bölgelere dairesel hareketlerle sürün.

  • Temizlik sırasında limonu hafifçe sıkarak suyunun cama iyice yayılmasını sağlayın.

  • Limon suyunu cam yüzeyde 5-10 dakika bekletin.

  • Süre dolduktan sonra duş camını ılık suyla durulayın.

  • Temiz ve kuru bir mikrofiber bezle camı silerek limon kalıntılarını temizleyin.

  • Kireç lekesi çok inatçıysa limonun üzerine az miktarda karbonat ekleyip camı yeniden nazikçe ovun.

  • Karbonat ve limonun oluşturduğu köpürme etkisi, zorlu lekelerin çözülmesine yardımcı olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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