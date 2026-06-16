Duş Camındaki Kireci 10 Dakikada Çıkarmanın Yolu

Banyo temizliğinde en zorlayıcı alanlardan biri duş camları olabilir. Özellikle sert suyun bıraktığı kireç lekeleri, cam yüzeyde bulanık ve kirli bir görüntü oluşturur. Normal temizlik ürünleriyle kolayca çıkmayan lekeler zamanla daha da inatçı hale gelebilir.

Uzmanlara göre duş camındaki kireç ve sabun kalıntılarını temizlemek için pahalı kimyasallara gerek kalmayabilir.

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