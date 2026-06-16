Kot Pantolonlardaki Küçük Cebin Asıl Amacı Ortaya Çıktı

Günümüzde cep saatleri günlük hayatın bir parçası olmaktan büyük ölçüde çıktı. Saate bakmak için artık çoğu kişi akıllı telefon ya da kol saati kullanıyor. Buna rağmen kot pantolonlardaki küçük cep hala tasarımdan çıkarılmadı. Çünkü bu detay, zamanla kot pantolonların klasikleşmiş görünümünün bir parçası haline geldi.

Bugün bu küçük cep; bozuk para, katlanmış para, kart, dudak nemlendiricisi ya da kulaklık gibi küçük eşyalar için kullanılabiliyor. Hatta çoğu kişi hiç kullanmasa bile kot pantolonların geçmişinden gelen sembolik bir detay olarak varlığını sürdürüyor. Yani pantolonun üzerindeki o küçücük detay, aslında günlük modanın içine dikilmiş küçük bir tarih parçası.