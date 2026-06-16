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Kot Pantolonlardaki Küçük Cebin Asıl Amacı Ortaya Çıktı

Kot Pantolonlardaki Küçük Cebin Asıl Amacı Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 12:29
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Kot pantolonların ön cebinin içinde yer alan küçük cep, çoğu kişinin yıllardır ne işe yaradığını merak ettiği detaylardan biri. Günümüzde bozuk para, kart, kulaklık ya da küçük eşyalar koymak için kullanılan bu cep, aslında çok daha eski ve pratik bir ihtiyaca dayanıyor.

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Küçük cep aslında cep saatleri için tasarlandı

Küçük cep aslında cep saatleri için tasarlandı

Kot pantolonların ilk dönemlerinde bu küçük cep bulunmuyordu. Levi Strauss ve Jacob Davis, 1873 yılında bu tasarıma dair bir versiyonun patentini aldı. Ancak bugün klasik kot pantolonlarla özdeşleşen küçük cepler, 1890’larda seri üretimde yaygın şekilde görülmeye başladı.

O dönemde kot pantolonlar özellikle çiftçiler, madenciler, marangozlar ve demir yolu işçileri tarafından kullanılıyordu. Bu kişilerin birçoğu yanlarında cep saati taşıyordu. Takım elbise giymeyen işçiler için saati güvenle koyabilecekleri küçük ve korunaklı bir alan gerekiyordu. Kot pantolonlardaki küçük cep de tam olarak bu ihtiyaca cevap vermek için tasarlandı.

Bugün hala kot pantolonların klasik bir parçası

Bugün hala kot pantolonların klasik bir parçası

Günümüzde cep saatleri günlük hayatın bir parçası olmaktan büyük ölçüde çıktı. Saate bakmak için artık çoğu kişi akıllı telefon ya da kol saati kullanıyor. Buna rağmen kot pantolonlardaki küçük cep hala tasarımdan çıkarılmadı. Çünkü bu detay, zamanla kot pantolonların klasikleşmiş görünümünün bir parçası haline geldi.

Bugün bu küçük cep; bozuk para, katlanmış para, kart, dudak nemlendiricisi ya da kulaklık gibi küçük eşyalar için kullanılabiliyor. Hatta çoğu kişi hiç kullanmasa bile kot pantolonların geçmişinden gelen sembolik bir detay olarak varlığını sürdürüyor. Yani pantolonun üzerindeki o küçücük detay, aslında günlük modanın içine dikilmiş küçük bir tarih parçası.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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