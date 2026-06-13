Kayseri'deki 4 Bin Yıllık Çamur Zarftaki Sırrı Kırmadan Okudular

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde bulunan kil tablet, çamurdan yapılmış bir zarfın içinde yer alıyor. Asurlar döneminde bazı kil tabletler, içindeki bilginin gizliliğini korumak için yine kilden yapılan zarfların içine konuluyordu. Böylece belgeye dışarıdan müdahale edilip edilmediği anlaşılabiliyordu.

Ancak bu yöntem, günümüz araştırmacıları için önemli bir sorun yaratıyordu. Çünkü çamur zarfın içindeki metne ulaşmak için dış kabuğun kırılması gerekiyordu. Bu kez uzmanlar, tarihi esere zarar vermeden zarfın içindeki tableti okumayı başardı. Böylece 4 bin yıl önce mühürlenmiş bir belgenin içeriği, zarfı kırılmadan ortaya çıkarıldı.