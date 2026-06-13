Kayseri'deki 4 Bin Yıllık Çamur Zarftaki Sırrı Kırmadan Okudular
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Kayseri’deki Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde bulunan 4 bin yıllık kil tablet, arkeoloji dünyasında dikkat çeken bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Tarihi alandan çıkarılan ve Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen tabletler arasında yer alan çamur zarfta korunan kil tabletin içindeki çivi yazısı, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve Hamburg Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan projeyle okundu.
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4 bin yıllık tablet çamur zarfın içinde korunuyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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