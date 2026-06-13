9 Yıl Boyunca Kesintisiz Uyudu: Uyandığında 20 Yaşındaydı
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Tarihin en tuhaf uyku vakalarından biri, 19. yüzyıl İngiltere’sinde yaşandığı iddia edilen Ellen Sadler hikayesi. Buckinghamshire’daki Turville köyünde yaşayan 11 yaşındaki Ellen’ın 1871 yılında uykuya daldığı ve neredeyse 9 yıl boyunca uyanmadığı söylendi. “Turville’in Uyuyan Kızı” olarak anılan Ellen, kısa sürede doktorların, gazetecilerin ve meraklı ziyaretçilerin ilgisini çekti.
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11 yaşındayken uykuya daldığı iddia edildi
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Ziyaretçiler onu görmek için köye geldi
Annesinin ölümünden sonra uyandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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