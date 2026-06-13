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9 Yıl Boyunca Kesintisiz Uyudu: Uyandığında 20 Yaşındaydı

9 Yıl Boyunca Kesintisiz Uyudu: Uyandığında 20 Yaşındaydı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 13:28
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Tarihin en tuhaf uyku vakalarından biri, 19. yüzyıl İngiltere’sinde yaşandığı iddia edilen Ellen Sadler hikayesi. Buckinghamshire’daki Turville köyünde yaşayan 11 yaşındaki Ellen’ın 1871 yılında uykuya daldığı ve neredeyse 9 yıl boyunca uyanmadığı söylendi. “Turville’in Uyuyan Kızı” olarak anılan Ellen, kısa sürede doktorların, gazetecilerin ve meraklı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

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11 yaşındayken uykuya daldığı iddia edildi

11 yaşındayken uykuya daldığı iddia edildi

Ellen Sadler, 1859’da İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesindeki Turville köyünde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğuydu ve 11 yaşındayken çalışmak üzere yakınlardaki Marlow’a gönderildi. Bir süre sonra aşırı uyku hali ve sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yerel doktorlar tarafından muayene edildi, hastaneye yatırıldı ancak durumu için net bir çözüm bulunamadı.

Anlatıya göre Ellen, 1871’de geçirdiği nöbetlerin ardından derin bir uykuya daldı ve bir daha kolay kolay uyandırılamadı. Annesi, kızının yıllarca aynı halde kaldığını söyledi. Bu iddia kısa sürede gazetelere taşındı ve küçük köy, “uyuyan kız”ı görmek isteyenlerin uğrak noktasına dönüştü.

Ziyaretçiler onu görmek için köye geldi

Ziyaretçiler onu görmek için köye geldi

Ellen’ın hikayesi yayıldıkça Turville köyüne doktorlar, gazeteciler, din görevlileri ve meraklı insanlar gitmeye başladı. Bazıları bunun açıklanamayan bir hastalık olduğunu düşünürken, bazıları olaydan şüphe duydu. Ellen’ın ailesine ziyaretçilerden bağış geldiği, hatta bazı kişilerin genç kızın saçından hatıra almak istediği de aktarıldı.

O dönem yapılan anlatımlarda Ellen’ın nefesinin düzenli olduğu, bedeninin sıcak kaldığı ve dış uyaranlara tepki vermediği yazıldı. Ancak olayın tıbbi olarak tam anlamıyla açıklanamaması, şüpheleri de beraberinde getirdi. Bazı kişiler bunun gerçek bir uyku hali değil, aile tarafından sürdürülen bir aldatmaca olabileceğini savundu.

Annesinin ölümünden sonra uyandı

Annesinin ölümünden sonra uyandı

Ellen Sadler’ın 1880 yılında, annesinin ölümünden kısa süre sonra uyandığı anlatılıyor. Yaklaşık 9 yıl sürdüğü söylenen bu dönemden sonra Ellen’ın yaşamına devam ettiği, evlendiği ve çocuk sahibi olduğu biliniyor. Ancak onu bu kadar uzun süre uyuttuğu iddia edilen durumun nedeni hiçbir zaman kesin olarak açıklanamadı.

Modern yorumlarda narkolepsi, farklı nörolojik rahatsızlıklar, bilinçli sahtekarlık ya da aile tarafından ilaçla uyutulma ihtimali gibi farklı teoriler gündeme getiriliyor. Fakat eldeki bilgiler kesin bir sonuca ulaşmak için yeterli değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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