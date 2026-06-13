9 Yıl Boyunca Kesintisiz Uyudu: Uyandığında 20 Yaşındaydı

Ellen Sadler, 1859’da İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesindeki Turville köyünde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğuydu ve 11 yaşındayken çalışmak üzere yakınlardaki Marlow’a gönderildi. Bir süre sonra aşırı uyku hali ve sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yerel doktorlar tarafından muayene edildi, hastaneye yatırıldı ancak durumu için net bir çözüm bulunamadı.

Anlatıya göre Ellen, 1871’de geçirdiği nöbetlerin ardından derin bir uykuya daldı ve bir daha kolay kolay uyandırılamadı. Annesi, kızının yıllarca aynı halde kaldığını söyledi. Bu iddia kısa sürede gazetelere taşındı ve küçük köy, “uyuyan kız”ı görmek isteyenlerin uğrak noktasına dönüştü.