Karada Alan Kaplamasın Diye Dev Sistemi Okyanusa İndirdiler

Geleneksel veri merkezlerinde enerjinin önemli bir bölümü sunucuları soğutmak için harcanıyor. Şanghay’daki su altı veri merkezinde ise doğal olarak daha serin olan deniz suyundan yararlanılıyor. Ortalama sıcaklığı yaklaşık 15 derece olan deniz suyu, sistemin soğutma ihtiyacını azaltıyor.

Proje geliştiricilerine göre su altı tasarımı, enerji tüketimini yüzde 22,8 oranında düşürüyor. Ayrıca soğutma için tatlı su kullanımı ortadan kalkarken, karadaki alan ihtiyacı da yüzde 90’ın üzerinde azalıyor. Tesisin ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 95’inden fazlası ise yakınlardaki açık deniz rüzgar türbinlerinden sağlanıyor.