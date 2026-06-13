Karada Alan Kaplamasın Diye Dev Sistemi Okyanusa İndirdiler
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Yapay zekanın büyümesiyle birlikte veri merkezlerinin enerji ve soğutma ihtiyacı da hızla artıyor. Çin ise bu soruna oldukça sıra dışı bir çözüm geliştirdi. Şanghay’ın Lin-gang bölgesi açıklarında kurulan su altı veri merkezi, kıyıdan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve deniz yüzeyinin yaklaşık 10 metre altında çalışmaya başladı.
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Dev sistem denizin altına indirildi
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Soğutma için deniz suyu kullanılıyor
Yapay zeka için yeni altyapı modeli olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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