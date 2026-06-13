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Yaşam
Karada Alan Kaplamasın Diye Dev Sistemi Okyanusa İndirdiler

Karada Alan Kaplamasın Diye Dev Sistemi Okyanusa İndirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 15:50
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Yapay zekanın büyümesiyle birlikte veri merkezlerinin enerji ve soğutma ihtiyacı da hızla artıyor. Çin ise bu soruna oldukça sıra dışı bir çözüm geliştirdi. Şanghay’ın Lin-gang bölgesi açıklarında kurulan su altı veri merkezi, kıyıdan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve deniz yüzeyinin yaklaşık 10 metre altında çalışmaya başladı.

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Dev sistem denizin altına indirildi

Dev sistem denizin altına indirildi

Şanghay Lin-gang su altı veri merkezi, açık deniz rüzgar santrallerine yakın bir noktada konumlandırıldı. Toplam kapasitesinin 24 megavata ulaşması planlanan tesisin ilk aşaması 2,3 megavat kapasiteyle çalışıyor. Sistem içinde dört seviyeye yayılmış 192 sunucu rafı bulunuyor.

Veri merkezi, büyük veri etiketleme ve yerli büyük dil modellerinin geliştirilmesi gibi yoğun işlem gücü gerektiren alanlarda kullanılacak.

Soğutma için deniz suyu kullanılıyor

Soğutma için deniz suyu kullanılıyor

Geleneksel veri merkezlerinde enerjinin önemli bir bölümü sunucuları soğutmak için harcanıyor. Şanghay’daki su altı veri merkezinde ise doğal olarak daha serin olan deniz suyundan yararlanılıyor. Ortalama sıcaklığı yaklaşık 15 derece olan deniz suyu, sistemin soğutma ihtiyacını azaltıyor.

Proje geliştiricilerine göre su altı tasarımı, enerji tüketimini yüzde 22,8 oranında düşürüyor. Ayrıca soğutma için tatlı su kullanımı ortadan kalkarken, karadaki alan ihtiyacı da yüzde 90’ın üzerinde azalıyor. Tesisin ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 95’inden fazlası ise yakınlardaki açık deniz rüzgar türbinlerinden sağlanıyor.

Yapay zeka için yeni altyapı modeli olabilir

Yapay zeka için yeni altyapı modeli olabilir

Yapay zeka sistemleri büyüdükçe veri merkezlerinin elektrik, su ve arazi ihtiyacı da daha büyük bir sorun haline geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030’a kadar ciddi şekilde artması bekleniyor. Bu nedenle ülkeler, daha az kaynak tüketen yeni veri merkezi modellerine yöneliyor.

Microsoft daha önce İskoçya açıklarında su altı veri merkezi denemesi yapmıştı. Ancak Şanghay’daki proje, rüzgar enerjisiyle doğrudan bağlantılı ticari bir altyapı olarak öne çıkıyor. Çinli geliştiriciler, bu modelin başarılı olması halinde su altı veri merkezi kurulumlarını daha da genişletmeyi planlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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