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Çölün Ortasından Avrupa’ya Uzanacak 7 Bin Kilometrelik Dev Boru Hattı Kuruluyor

Çölün Ortasından Avrupa’ya Uzanacak 7 Bin Kilometrelik Dev Boru Hattı Kuruluyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 19:26
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Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığı azalırken Afrika’dan Avrupa’ya uzanacak yeni enerji hatları öne çıkıyor. Nijerya’dan başlayıp çölü aşarak Cezayir’e, oradan da Avrupa’ya bağlanması planlanan Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı için ilk çalışmalar başlatıldı. Batı Afrika kıyılarını takip edecek Afrika-Atlantik hattı ise binlerce kilometrelik rotasıyla enerji dengelerini değiştirebilecek projeler arasında gösteriliyor.

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Çölün ortasından Avrupa’ya uzanacak

Çölün ortasından Avrupa’ya uzanacak

Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı, Nijerya’daki gaz rezervlerini Nijer üzerinden Cezayir’e taşımayı hedefliyor. Hat, Cezayir’deki mevcut gaz altyapısına bağlanarak Avrupa pazarına ulaşacak şekilde planlanıyor.

Projenin Cezayir bölümünde inşaat çalışmalarının başlaması, uzun süredir gündemde olan hattın yeniden hız kazandığını gösterdi. Cezayir’in Adrar bölgesindeki Aoulef’te başlatılan çalışmalarla birlikte boru hattının kritik bölümlerinden biri için ilk adım atılmış oldu.

Trans-Sahra hattının yılda 30 milyar metreküpe kadar doğalgaz taşıyabilecek kapasitede olması planlanıyor.

Bir diğer rota Atlantik kıyısından geçecek

Bir diğer rota Atlantik kıyısından geçecek

Afrika’dan Avrupa’ya gaz taşıması planlanan tek proje Trans-Sahra hattı değil. Nijerya-Fas Doğalgaz Boru Hattı olarak da bilinen Afrika-Atlantik hattı, Batı Afrika kıyılarını takip ederek Fas’a, oradan da Avrupa’ya uzanmayı hedefliyor.

Yaklaşık 6.900 kilometrelik rotaya sahip olması planlanan bu hat, Nijerya’dan başlayıp çok sayıda Batı Afrika ülkesinden geçerek Fas’a ulaşacak. Projenin sonunda gazın Avrupa pazarına aktarılması hedefleniyor.

Bu hattı farklı kılan noktalardan biri, sadece Avrupa’ya gaz taşımak için değil, güzergâh üzerindeki Afrika ülkelerinin enerji ihtiyacını karşılamak için de planlanması.

Maliyet ve güvenlik en büyük engel

Maliyet ve güvenlik en büyük engel

Bu kadar büyük projelerin önündeki en büyük zorlukların başında maliyet geliyor. Afrika-Atlantik hattının maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, Trans-Sahra hattı da milyarlarca dolarlık yatırım gerektiriyor.

Bunun yanında güvenlik riskleri, siyasi istikrarsızlık, çöl koşulları ve ülkeler arası koordinasyon da projelerin ilerleyişini zorlaştıran başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle Nijer üzerinden geçecek hatlarda güvenlik meselesi, projenin en kritik noktalarından biri olarak görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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