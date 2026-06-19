Çölün Ortasından Avrupa’ya Uzanacak 7 Bin Kilometrelik Dev Boru Hattı Kuruluyor
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Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığı azalırken Afrika’dan Avrupa’ya uzanacak yeni enerji hatları öne çıkıyor. Nijerya’dan başlayıp çölü aşarak Cezayir’e, oradan da Avrupa’ya bağlanması planlanan Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı için ilk çalışmalar başlatıldı. Batı Afrika kıyılarını takip edecek Afrika-Atlantik hattı ise binlerce kilometrelik rotasıyla enerji dengelerini değiştirebilecek projeler arasında gösteriliyor.
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Çölün ortasından Avrupa’ya uzanacak
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Bir diğer rota Atlantik kıyısından geçecek
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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