Çölün Ortasından Avrupa’ya Uzanacak 7 Bin Kilometrelik Dev Boru Hattı Kuruluyor

Bu kadar büyük projelerin önündeki en büyük zorlukların başında maliyet geliyor. Afrika-Atlantik hattının maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, Trans-Sahra hattı da milyarlarca dolarlık yatırım gerektiriyor.

Bunun yanında güvenlik riskleri, siyasi istikrarsızlık, çöl koşulları ve ülkeler arası koordinasyon da projelerin ilerleyişini zorlaştıran başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle Nijer üzerinden geçecek hatlarda güvenlik meselesi, projenin en kritik noktalarından biri olarak görülüyor.