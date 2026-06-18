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Yaşam
Milyarderlerin 7 Ortak Alışkanlığı Açıklandı

Milyarderlerin 7 Ortak Alışkanlığı Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 16:01
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Başarı denince akla genelde büyük fikirler, riskli yatırımlar ya da doğru zamanda atılan cesur adımlar geliyor. Ancak dünyanın en zengin insanlarının günlük hayatına bakıldığında, işin içinde çok daha sade alışkanlıklar olduğu görülüyor. JPMorgan’ın dünyanın en varlıklı aileleriyle yaptığı görüşmelerden oluşan rapora göre milyarderlerin başarıyla ilişkilendirdiği bazı ortak rutinler var!

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Dünyanın en zengin aileleriyle görüşüldü

Dünyanın en zengin aileleriyle görüşüldü

JPMorgan’ın raporu, dünyanın en varlıklı ailelerinin yaşam tarzına ve karar alma biçimlerine odaklanıyor. Araştırma kapsamında farklı ülkelerden milyarder aile liderleriyle görüşmeler yapıldı.

Raporda öne çıkan en dikkat çekici noktalardan biri, bu kişilerin zamanı çok bilinçli kullanması. Milyarderler için üretkenlik sadece daha fazla çalışmak anlamına gelmiyor. Asıl mesele, gün içinde neye zaman ayrıldığını bilmek ve enerjiyi doğru yere yönlendirmek.

Bu nedenle raporda başarıya katkı sağladığı belirtilen alışkanlıklar da gösterişli değil, oldukça temel rutinlerden oluşuyor. Ancak bu alışkanlıkların düzenli şekilde uygulanması, uzun vadede önemli bir fark yaratıyor.

Milyarderlerin başarıyla ilişkilendirdiği 7 alışkanlık

Milyarderlerin başarıyla ilişkilendirdiği 7 alışkanlık

Rapora göre milyarderlerin başarıyla en çok ilişkilendirdiği alışkanlıkların başında okumak geliyor. Yapay zekânın bilgiyi saniyeler içinde özetleyebildiği bir dönemde bile okuma alışkanlığı, derin düşünme ve bilgi birikimi için hâlâ önemli görülüyor.

İkinci sırada düzenli egzersiz yer alıyor. Bunu istikrar, erken kalkmak, işleri öncelik sırasına koymak, hedef belirlemek ve derin düşünmeye zaman ayırmak takip ediyor.

Milyarderlerin öne çıkan 7 alışkanlığı şöyle:

  • Okumak,

  • Düzenli egzersiz yapmak,

  • İstikrarlı olmak,

  • Erken kalkmak,

  • İşleri öncelik sırasına koymak,

  • Hedef belirlemek,

  • Derin düşünmeye zaman ayırmak

Rporda vurgulanan asıl fark, bu rutinlerin arada bir değil, bilinçli ve düzenli şekilde uygulanması.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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