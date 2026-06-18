Milyarderlerin 7 Ortak Alışkanlığı Açıklandı

JPMorgan’ın raporu, dünyanın en varlıklı ailelerinin yaşam tarzına ve karar alma biçimlerine odaklanıyor. Araştırma kapsamında farklı ülkelerden milyarder aile liderleriyle görüşmeler yapıldı.

Raporda öne çıkan en dikkat çekici noktalardan biri, bu kişilerin zamanı çok bilinçli kullanması. Milyarderler için üretkenlik sadece daha fazla çalışmak anlamına gelmiyor. Asıl mesele, gün içinde neye zaman ayrıldığını bilmek ve enerjiyi doğru yere yönlendirmek.

Bu nedenle raporda başarıya katkı sağladığı belirtilen alışkanlıklar da gösterişli değil, oldukça temel rutinlerden oluşuyor. Ancak bu alışkanlıkların düzenli şekilde uygulanması, uzun vadede önemli bir fark yaratıyor.