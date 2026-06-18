Milyarderlerin 7 Ortak Alışkanlığı Açıklandı
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Başarı denince akla genelde büyük fikirler, riskli yatırımlar ya da doğru zamanda atılan cesur adımlar geliyor. Ancak dünyanın en zengin insanlarının günlük hayatına bakıldığında, işin içinde çok daha sade alışkanlıklar olduğu görülüyor. JPMorgan’ın dünyanın en varlıklı aileleriyle yaptığı görüşmelerden oluşan rapora göre milyarderlerin başarıyla ilişkilendirdiği bazı ortak rutinler var!
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Dünyanın en zengin aileleriyle görüşüldü
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Milyarderlerin başarıyla ilişkilendirdiği 7 alışkanlık
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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