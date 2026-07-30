Ankara, İzmir ve Bursa’da Haftanın Filmleri ve Tiyatro Oyunları!

Shirley Valentine

Hayatı ev işleri ve günlük sorumluluklar arasında geçen Shirley, kendisini yıllardır ihmal ettiğini fark ediyor. Sumru Yavrucuk’un tek kişilik performansıyla sahnelenen müzikli komedi, Shirley’nin hayatının kontrolünü yeniden eline alma hikâyesini anlatıyor.

Tarih: 3 Ağustos 2026 Pazartesi, 21.00

Mekan: Urladam Ağaçlı Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Sumru Yavrucuk

Süre: 105 dakika

Yaş sınırı: 12+

Ahududu

Yalnızlığa kendilerine özgü çözümler bulan iki kadın, hazırladıkları ahududu karışımlarıyla çevrelerindeki insanların hayatına müdahale ediyor. Joseph Kesselring’in eserinden uyarlanan oyun, giderek büyüyen olayları kara mizahla sahneye taşıyor.

Tarih: 4 Ağustos 2026 Salı, 21.00

Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tür: Komedi

Oyuncular: Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu

Süre: 130 dakika

Yaş sınırı: 10+

Alevli Günler

Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin kansere yakalanmasıyla değişiyor. Arkadaşlarının öldükten sonra yakılma isteğini yerine getirmeye çalışan ikili, farklı olanı kabul etmeyen kurumlarla mücadele ederken trajikomik olaylarla karşılaşıyor.

Tarih: 5 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00

Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tür: Dram

Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Fırat Tanış’ın sahneye taşıdığı yapım, türküler ve deyişler eşliğinde anlatılan bir Abdal hikâyesine odaklanıyor. Aşk, ayrılık, gurbet, dostluk ve hakikat gibi temaları müzikle buluşturan oyun, seyirciyi ortak bir anlatının parçasına dönüştürüyor.

Tarih: 6 Ağustos 2026 Perşembe, 21.00

Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tür: Müzikal, Dram

Oyuncular: Fırat Tanış

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 10+

Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün’ün hayatından ve aynı adlı kitabından sahneye uyarlanan gösteri; anıları, aşkları ve meslek yaşamındaki önemli dönüm noktalarını konu alıyor. Belgün’ün anlatımına müzik ve dansların eşlik ettiği yapım, hüzünlü ve komik anları bir araya getiriyor.