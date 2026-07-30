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Ankara, İzmir ve Bursa’da Haftanın Filmleri ve Tiyatro Oyunları!

Ankara, İzmir ve Bursa’da Haftanın Filmleri ve Tiyatro Oyunları!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 10:20 Son Güncelleme: 30.07.2026 - 10:23
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Ankara, İzmir ve Bursa sahneleri 3-9 Ağustos 2026 haftasında tiyatroseverleri yoğun bir programla karşılıyor. Komediden drama, stand-up ve çocuk oyunlarına uzanan 18 farklı yapım, haftanın kültür sanat takviminde yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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3-9 Ağustos Haftasında Ankara, İzmir ve Bursa'da Vizyona Girecek Filmler

3-9 Ağustos Haftasında Ankara, İzmir ve Bursa'da Vizyona Girecek Filmler

Eshar

  • Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Ali Gürsu

  • Oyuncular: Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner, Mihriban Er

Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekleyen Murat ve Hatice’nin mutluluğu, bebekleri Ali’nin doğumunun kırkıncı gecesinde ortadan kaybolmasıyla sona eriyor. Günler sonra geri dönen bebeğin davranışları değişirken köyde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlıyor. Aile, çocuklarını kurtarmak için nesillerdir süren kadim bir lanetle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Keloğlan ve Hayvan Dostları

  • Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

  • Tür: Animasyon

  • Yönetmen: Buğra Kekik

Balkabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli ışığın peşine takılan Keloğlan, ormanda Yıldız Çocuk ile karşılaşıyor. Yıldız Çocuk’un güçlerini ele geçirmek isteyen Azmar Dede harekete geçince Keloğlan ve hayvan dostları, yeni arkadaşlarını koruyarak evine ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

Ziyaretçiler: Hesaplaşma

  • Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Renny Harlin

  • Oyuncular: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath

Serinin üçüncü ve final filminde Maya, hayatını kâbusa çeviren maskeli katillerle son kez karşı karşıya geliyor. Hayatta kalma mücadelesi artık yalnızca kaçmaya değil, geçmişte yaşananların hesabını kapatmaya dönüşüyor.

Super Troopers 3

  • Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

  • Tür: Dedektif, Komedi

  • Yönetmen: Jay Chandrasekhar

  • Oyuncular: Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme

Thorny, Farva, Mac, Foster ve Rabbit adlı beş polis memuru, Kanada sınırına yakın Vermont bölgesinde düzeni sağlamak için yeniden görev başına geçiyor. Kendilerine özgü çalışma yöntemleriyle hareket eden ekip, sınır hattında karşılaştıkları olayları çözmeye çalışırken komik bir karmaşanın içine sürükleniyor.

3-9 Ağustos Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

3-9 Ağustos Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Bir Delinin Hatıra Defteri

Nikolay Gogol’ün eserinden uyarlanan oyun, baskıcı düzen ve karşılıksız aşk arasında sıkışan küçük memur Popriçin’in gerçeklikten kopuşunu konu alıyor. Kendini İspanya Kralı sanmaya başlayan Popriçin’in yaşadığı çözülüş, trajikomik bir anlatımla sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 4 Ağustos 2026 Salı, 20.00; 8 Ağustos 2026 Cumartesi, 20.00

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Trajikomedi

  • Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Milena’ya Mektuplar

Franz Kafka ile Milena Jesenská’nın mektuplara yansıyan ilişkisi, hastalıklar ve imkânsızlıklar arasında gelişen tamamlanmamış bir aşk hikâyesine dönüşüyor. Kafka’nın iç dünyasını ve Milena’ya duyduğu bağlılığı merkezine alan oyun, tek kişilik performansla sahneleniyor.

  • Tarih: 5 Ağustos 2026 Çarşamba, 20.00; 6 Ağustos 2026 Perşembe, 20.00; 7 Ağustos 2026 Cuma, 20.00; 9 Ağustos 2026 Pazar, 20.00

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi (5 ve 7 Ağustos); Bergüzar Sahne (6 ve 9 Ağustos)

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

  • Süre: 50 dakika

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in eseri, 15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketinin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Köşk çalışanları, dışarıdaki toplumsal değişimin etkisiyle kendi hayatlarını ve bağlılıklarını sorgulamaya başlıyor.

  • Tarih: 5 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00

  • Mekan: Oran Açık Hava Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan oyun, idama mahkûm edilen bir insanın son saatlerine odaklanıyor. Karakterin korkuları, pişmanlıkları ve umutları üzerinden adalet, vicdan ve özgürlük kavramları sorgulanıyor.

  • Tarih: 6 Ağustos 2026 Perşembe, 20.00; 9 Ağustos 2026 Pazar, 20.00

  • Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Süleyman Ceylan

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Pınar Fidan Stand Up

Pınar Fidan, aile ilişkilerinden toplumsal ve kültürel olaylara kadar uzanan farklı konuları kendine özgü mizahıyla sahneye taşıyor. Gündelik hayatın tuhaflıklarını beklenmedik çağrışımlarla birleştiren gösteri, yetişkin izleyicilere hitap ediyor.

  • Tarih: 7 Ağustos 2026 Cuma, 20.30

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Pınar Fidan

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Nevzat Can Ünsal Tek Kişilik Stand Up

Kurcala ve Zaytung için hazırladığı parodi içerikleriyle tanınan Nevzat Can Ünsal, “Devam” isimli gösterisinde gündelik hayatın absürt ayrıntılarını anlatıyor. Ünsal, karşılaştığı olayları kendi mizah diliyle yeniden yorumluyor.

  • Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi, 19.00

  • Mekan: Fade Stage and Coffe

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Nevzat Can Ünsal

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

3-9 Ağustos İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

3-9 Ağustos İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Shirley Valentine

Hayatı ev işleri ve günlük sorumluluklar arasında geçen Shirley, kendisini yıllardır ihmal ettiğini fark ediyor. Sumru Yavrucuk’un tek kişilik performansıyla sahnelenen müzikli komedi, Shirley’nin hayatının kontrolünü yeniden eline alma hikâyesini anlatıyor.

  • Tarih: 3 Ağustos 2026 Pazartesi, 21.00

  • Mekan: Urladam Ağaçlı Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Sumru Yavrucuk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Ahududu

Yalnızlığa kendilerine özgü çözümler bulan iki kadın, hazırladıkları ahududu karışımlarıyla çevrelerindeki insanların hayatına müdahale ediyor. Joseph Kesselring’in eserinden uyarlanan oyun, giderek büyüyen olayları kara mizahla sahneye taşıyor.

  • Tarih: 4 Ağustos 2026 Salı, 21.00

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Alevli Günler

Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin kansere yakalanmasıyla değişiyor. Arkadaşlarının öldükten sonra yakılma isteğini yerine getirmeye çalışan ikili, farklı olanı kabul etmeyen kurumlarla mücadele ederken trajikomik olaylarla karşılaşıyor.

  • Tarih: 5 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Fırat Tanış’ın sahneye taşıdığı yapım, türküler ve deyişler eşliğinde anlatılan bir Abdal hikâyesine odaklanıyor. Aşk, ayrılık, gurbet, dostluk ve hakikat gibi temaları müzikle buluşturan oyun, seyirciyi ortak bir anlatının parçasına dönüştürüyor.

  • Tarih: 6 Ağustos 2026 Perşembe, 21.00

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Müzikal, Dram

  • Oyuncular: Fırat Tanış

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün’ün hayatından ve aynı adlı kitabından sahneye uyarlanan gösteri; anıları, aşkları ve meslek yaşamındaki önemli dönüm noktalarını konu alıyor. Belgün’ün anlatımına müzik ve dansların eşlik ettiği yapım, hüzünlü ve komik anları bir araya getiriyor.

  • Tarih: 6 Ağustos 2026 Perşembe, 21.00; 7 Ağustos 2026 Cuma, 21.00

  • Mekan: Urladam Ağaçlı Sahne (6 Ağustos); Bostanlı Suat Taşer Salonu (7 Ağustos)

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nilgün Belgün

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

3-9 Ağustos Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

3-9 Ağustos Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Etekler ve Pantolonlar

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Nurcan, yıllardır görüşmediği arkadaşı Aysel’den yardım istiyor. İki kadın bu buluşmayla birlikte evliliklerini, toplumsal baskıları ve gerçekte nasıl bir hayat istediklerini sorgulamaya başlıyor.

  • Tarih: 3 Ağustos 2026 Pazartesi, 20.00

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Özgür Turhan – Yepyenisi

Özgür Turhan, “Aynısı” ve “Yenisi” gösterilerinin ardından hazırladığı yeni stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Günlük hayata ilişkin gözlemlerini kendine özgü anlatımıyla paylaşan Turhan’a gecenin açılışında başka bir komedyen eşlik ediyor.

  • Tarih: 4 Ağustos 2026 Salı, 20.30

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Özgür Turhan

  • Süre: 90 dakika

Ruh Öküzüm

Kadın ve erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alan oyun, çiftlerin günlük yaşamda karşılaştığı anlaşmazlıkları sahneye taşıyor. Erkan Karadeniz’in yazıp yönettiği yapım, seyirciye kendi ilişkilerinden tanıdık ayrıntılar sunuyor.

  • Tarih: 5 Ağustos 2026 Çarşamba, 20.30

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Hamlet

William Shakespeare’in eserinden uyarlanan yapım, görevi ve şüpheleri arasında sıkışan Hamlet’in yaşadığı iç çatışmaya odaklanıyor. Sade ve çağdaş bir yorumla sahnelenen oyun, intikamın yanı sıra acı, vicdan ve bastırılmış öfke temalarını işliyor.

  • Tarih: 6 Ağustos 2026 Perşembe, 20.30

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Alper Boğatemür

  • Süre: 75 dakika

Süt Kardeşler

İzin kâğıtlarını bilerek değiştiren iki bahriyeli askerin yol açtığı karışıklık, Komutan Gazanfer’in gelişiyle giderek büyüyor. Geleneksel Türk tiyatrosundan izler taşıyan yapım, dekorları ve kostümleriyle seyirciyi 1950’li yıllara götürüyor.

  • Tarih: 7 Ağustos 2026 Cuma, 20.00

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk, Nejat Uygur

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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