Ankara, İzmir ve Bursa’da Haftanın Filmleri ve Tiyatro Oyunları!

Bir Delinin Hatıra Defteri
Nikolay Gogol’ün eserinden uyarlanan oyun, baskıcı düzen ve karşılıksız aşk arasında sıkışan küçük memur Popriçin’in gerçeklikten kopuşunu konu alıyor. Kendini İspanya Kralı sanmaya başlayan Popriçin’in yaşadığı çözülüş, trajikomik bir anlatımla sahneye taşınıyor.
Tarih: 4 Ağustos 2026 Salı, 20.00; 8 Ağustos 2026 Cumartesi, 20.00
Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi
Tür: Trajikomedi
Oyuncular: Oğuzhan Karadavut
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 13+
Milena’ya Mektuplar
Franz Kafka ile Milena Jesenská’nın mektuplara yansıyan ilişkisi, hastalıklar ve imkânsızlıklar arasında gelişen tamamlanmamış bir aşk hikâyesine dönüşüyor. Kafka’nın iç dünyasını ve Milena’ya duyduğu bağlılığı merkezine alan oyun, tek kişilik performansla sahneleniyor.
Tarih: 5 Ağustos 2026 Çarşamba, 20.00; 6 Ağustos 2026 Perşembe, 20.00; 7 Ağustos 2026 Cuma, 20.00; 9 Ağustos 2026 Pazar, 20.00
Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi (5 ve 7 Ağustos); Bergüzar Sahne (6 ve 9 Ağustos)
Tür: Dram
Oyuncular: Oğuzhan Karadavut
Süre: 50 dakika
Zengin Mutfağı
Vasıf Öngören’in eseri, 15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketinin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Köşk çalışanları, dışarıdaki toplumsal değişimin etkisiyle kendi hayatlarını ve bağlılıklarını sorgulamaya başlıyor.
Tarih: 5 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00
Mekan: Oran Açık Hava Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan oyun, idama mahkûm edilen bir insanın son saatlerine odaklanıyor. Karakterin korkuları, pişmanlıkları ve umutları üzerinden adalet, vicdan ve özgürlük kavramları sorgulanıyor.
Tarih: 6 Ağustos 2026 Perşembe, 20.00; 9 Ağustos 2026 Pazar, 20.00
Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi
Tür: Dram
Oyuncular: Süleyman Ceylan
Süre: 60 dakika
Yaş sınırı: 13+
Pınar Fidan Stand Up
Pınar Fidan, aile ilişkilerinden toplumsal ve kültürel olaylara kadar uzanan farklı konuları kendine özgü mizahıyla sahneye taşıyor. Gündelik hayatın tuhaflıklarını beklenmedik çağrışımlarla birleştiren gösteri, yetişkin izleyicilere hitap ediyor.
Nevzat Can Ünsal Tek Kişilik Stand Up
Kurcala ve Zaytung için hazırladığı parodi içerikleriyle tanınan Nevzat Can Ünsal, “Devam” isimli gösterisinde gündelik hayatın absürt ayrıntılarını anlatıyor. Ünsal, karşılaştığı olayları kendi mizah diliyle yeniden yorumluyor.
Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi, 19.00
Mekan: Fade Stage and Coffe
Tür: Stand-up
Oyuncular: Nevzat Can Ünsal
Süre: 75 dakika
Yaş sınırı: 18+
Yorum Yazın